Giảm 6 phiên liên tiếp, các công ty chứng khoán nhận định gì?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 3/6/2026.

Kết phiên 2/6 VN-Index giảm 18,07 điểm, tương đương 0,98 % xuống mốc 1826,47 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 9,61 điểm, tương đương 3,15% lên 314,79 điểm.

Đà giảm của VN-Index nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục giảm điểm với thanh khoản tăng trở lại. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía các mã giảm điểm. Đà giảm nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới. VN-Index nhiều khả năng sẽ lui về kiểm định vùng hỗ trợ hội tụ của đường trung bình động 50 và 100 phiên, tương ứng vùng 1800-1810 điểm. Chúng tôi kỳ vọng chỉ số sẽ cân bằng quanh vùng hỗ trợ này và hồi phục trở lại.

Vùng hỗ trợ của VN-Index nằm tại 1.800 – 1.810 điểm. Vùng kháng cự của VN-Index nằm tại 1.840 - 1.850 điểm”.

Nhà đầu tư tiếp tục giữ tâm thế cẩn trọng khi giao dịch vì tâm lý thị trường kém tích cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm hơn 18 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,826.47 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Dịch vụ tài chính. Ở chiều ngược lại, ngành Bảo hiểm, Công nghệ thông tin và Truyền thông giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Trong một, hai phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục lùi xuống kiểm tra ngưỡng SMA50. Nhà đầu tư tiếp tục giữ tâm thế cẩn trọng khi giao dịch vì tâm lý thị trường kém tích cực”.

Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán ngắn hạn khi chất lượng thị trường không cải thiện

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Ngắn hạn VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn khi không giữ được hỗ trợ quanh 1.850 điểm. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.800 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 10/2025 đã vượt lên trong tháng 4/2026. Trong khi VN30 tiếp tục suy yếu với kháng cự gần nhất quanh 1.975 điểm, chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.950 điểm. Xu hướng ngắn hạn chỉ cải thiện tốt khi vượt lên các vùng kháng cự với thanh khoản cải thiện.

Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán ngắn hạn khi chất lượng thị trường không cải thiện, tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan với nhiều vị thế ngắn hạn chịu áp lực thua lỗ. Điều này dẫn đến áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong phiên hôm nay. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại khoảng 416 tỷ USD, tương ứng 81% GDP 2025. Với diễn biến hiện nay VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.750 điểm - 1.800 điểm. Chúng tôi cho rằng đây là vùng giá hợp lý của thị trường hiện nay với áp lực bán ngắn hạn sẽ giảm, thị trường sẽ cân bằng trở lại.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index tiếp tục hướng về hỗ trợ gần tại 1800 - 1810?

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 18,1 điểm (-1%), đóng cửa tại mức 1,826.5 điểm. Chỉ số giảm điểm từ phiên sáng và duy trì dưới mức tham chiếu trong suốt phiên hôm nay với lực bán chủ yếu đến từ nhóm NHTM tư nhân (HDB, LPB và VPB).

Thanh khoản thị trường được cải thiện trong phiên hôm nay với tổng GTGD đạt 19,486 tỷ VND. Chúng tôi duy trì quan điểm tại báo cáo trước khi VN-Index đã đóng cửa dưới mức 1840 và tiếp tục hướng về hỗ trợ gần tại 1800 - 1810. Mức giảm có thể không còn nhiều khi nhóm Vingroup đã ngừng giảm và bắt đầu được mua trở lại, có thể giúp hạn chế lực bán từ phần còn lại của thị trường.

Chúng tôi cũng cho rằng vùng 1800 - 1810 là hỗ trợ mạnh của VN-Index khi đây là đỉnh cũ của nhịp tăng trong năm 2025, đồng thời cũng là điểm giao nhau của các đường MA50 và MA100 ngày. Do đó, chúng tôi kỳ vọng VN-Index có thể giữ được vùng hỗ trợ này trước khi hồi phục trở lại. Nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến của VN-Index tại đây và chỉ mở mua mới sau khi chỉ số kiểm định thành công vùng giá này và tăng trở lại”.

Khả năng chỉ số sẽ kiểm định vùng thấp hơn quanh 1810 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục giảm điểm với thanh khoản tăng trở lại. Các cây nến giảm điểm xuất hiện liên tiếp cho thấy lực cung đang áp đảo. Các chỉ báo xu hướng và động lượng cũng đang đi xuống và chưa có dấu hiệu chững lại. Khả năng chỉ số sẽ kiểm định vùng thấp hơn quanh 1810 điểm. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn đang ở mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và chờ đợi nhịp hồi phục để cơ cấu danh mục theo hướng giảm dần tỷ trọng cổ phiếu. Đồng thời, NĐT hạn chế mua mới”.

Xu hướng điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay với nến giảm điểm dạng highwave có bóng nến trên dài và bóng nến dưới ngắn cùng với thanh khoản tăng nhẹ so với trung bình 20 phiên cho thấy lực cung vẫn đang áp đảo lực cầu bắt đáy.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI tiếp tục hướng xuống, phản ánh xu hướng giảm điểm của chỉ số vẫn đang tiếp diễn. Bên cạnh đó, chỉ báo CMF đang tiếp tục hướng xuống thể hiện cho sự suy yếu trong dòng tiền và cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, với vùng hỗ trợ ngắn hạn được kỳ vọng quanh 1800 điểm tương đương mốc MA50 của thị trường.

Trên khung đồ thị giờ, các chỉ báo kỹ thuật cũng đều tiếp tục hướng xuống nhưng chỉ báo RSI đã đi vào vùng quá bán do đó VN-Index được kỳ vọng sẽ có nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên tới. Ngưỡng kháng cự ngắn hạn gần nhất nếu xuất hiện xu hướng hồi phục sẽ là vùng 1850 điểm, tương đương với đường MA20 của khung đồ thị giờ.

VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh giảm 19 điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt với một số ít cổ phiếu đã bắt đầu có tín hiệu bật nảy hồi phục sau một nhịp điều chỉnh giảm dù chỉ số vẫn chưa đảo chiều thoát khỏi xu hướng đi xuống. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới, đồng thời cần thận trọng hơn khi mở mua mới và ưu tiên tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên cho mục tiêu giao dịch lướt sóng ngắn hạn đối với các cổ phiếu đã có sẵn trong danh mục”.

Trong phiên 03/06, vùng 1.800–1.810 điểm sẽ là mục tiêu hỗ trợ tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index vi phạm vùng hỗ trợ 1.840 điểm đi kèm áp lực bán diện rộng, cho thấy nhịp điều chỉnh đang mở rộng cả về biên độ lẫn cường độ. Trong phiên 03/06, vùng 1.800–1.810 điểm sẽ là mục tiêu hỗ trợ tiếp theo”.

VN-Index tiếp tục diễn biến thận trọng và chưa thể hiện nỗ lực hồi phục đáng kể

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp tục diễn biến thận trọng và chưa thể hiện nỗ lực hồi phục đáng kể. Phản ứng cân bằng của chỉ số sẽ được theo dõi sát quanh vùng hỗ trợ trung hạn 1800 – 1810 và ngược lại, vùng 1850 – 1860 là kháng cự trong các nhịp hồi phục tiềm năng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.