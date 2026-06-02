Vietcombank được vinh danh với nhiều giải thưởng lớn tại hội nghị JCB Việt Nam 2026
Thu Hà
02/06/2026, 16:02
Tối ngày 28/5/2026, tại Shilla Monogram Đà Nẵng, Hội nghị thường niên JCB Việt Nam 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong khuôn khổ sự kiện, Vietcombank đã được Tổ chức thẻ quốc tế JCB trao tặng 05 giải thưởng. Thành tựu này tiếp tục khẳng định vị thế top đầu của Vietcombank trong lĩnh vực thẻ thanh toán quốc tế tại thị trường Việt Nam.
Về phía Vietcombank có sự tham dự của ông Kohei Matsuoka - Thành viên Hội đồng Quản trị; ông Satoki Oi - Phó Giám đốc Khối Bán lẻ cùng các ông/bà đại diện các phòng ban liên quan tại Trụ sở chính.
Hội nghị JCB Việt Nam là sự kiện được mong đợi hàng năm, nơi quy tụ đại diện các ngân hàng và đối tác hàng đầu trong ngành. Vietcombank đã được vinh danh ở 5 hạng mục, minh chứng cho chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động bền vững:
Shinkansen Award - Sản phẩm và giải pháp truyền cảm hứng 2025: Giải thưởng tôn vinh các sản phẩm, giải pháp thanh toán sáng tạo, mang lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng và thể hiện tinh thần đổi mới, chất lượng và hiệu quả theo tiêu chuẩn Nhật Bản (Shinkansen - biểu tượng của tốc độ, độ tin cậy và sự tiên phong).
Fuji Award - Ngân hàng dẫn đầu doanh số thanh toán thẻ 2025: Giải thưởng vinh danh ngân hàng có kết quả kinh doanh thẻ nổi bật nhất, dẫn đầu thị về doanh số thanh toán, thể hiện năng lực phát triển thị trường, mở rộng tệp khách hàng và thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng thanh toán không tiền mặt.
Shinkansen Award - Ngân hàng dẫn đầu hiệu quả chiến dịch Apple Pay 2025: Giải thưởng vinh danh ngân hàng triển khai chiến dịch chi tiêu thẻ qua Apple Pay hiệu quả nhất, thể hiện khả năng sáng tạo trong chiến dịch, thu hút người dùng, thúc đẩy mức độ sử dụng thực tế và tối ưu trải nghiệm thanh toán số theo tiêu chuẩn tiên tiến, nhanh chóng và tin cậy. Vietcombank vinh dự là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được vinh danh cho giải thưởng này.
Fuji Award - Ngân hàng dẫn đầu chi tiêu quốc tế 2025: Giải thưởng vinh danh ngân hàng có thành tích nổi bật trong việc thúc đẩy doanh số chi tiêu quốc tế qua thẻ, góp phần gia tăng giao dịch xuyên biên giới, mở rộng hoạt động thanh toán toàn cầu và nâng cao trải nghiệm chi tiêu quốc tế cho khách hàng.
Fuji Award - Ngân hàng dẫn đầu chi tiêu tại Nhật Bản 2025: Giải thưởng vinh danh ngân hàng có doanh số chi tiêu qua thẻ tại thị trường Nhật Bản ấn tượng nhất, khẳng định vị thế tiên phong trong việc thúc đẩy chi tiêu của khách hàng Việt Nam tại thị trường quốc tế. Thành tựu này phản ánh năng lực vượt trội trong việc gia tăng giao dịch xuyên biên giới, đồng thời mang đến trải nghiệm thanh toán tiện lợi, hiện đại và đẳng cấp cho khách hàng khi mua sắm và du lịch tại Nhật Bản.
Việc Vietcombank là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được JCB Việt Nam vinh danh với giải thưởng Shinkansen Award - Ngân hàng dẫn đầu hiệu quả chiến dịch Apple Pay 2025 là minh chứng rõ nét cho vị thế tiên phong trong lĩnh vực thanh toán số. Giải thưởng không chỉ ghi nhận hiệu quả triển khai Apple Pay mà còn phản ánh khả năng kết hợp giữa chiến lược truyền thông sáng tạo, năng lực thu hút khách hàng mới và hiệu quả chuyển đổi sang hành vi thanh toán thực tế. Đây cũng là sự khẳng định cho những nỗ lực không ngừng của Vietcombank trong việc mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, an toàn và thuận tiện theo các tiêu chuẩn quốc tế.
Đặc biệt, việc được vinh danh ở nhiều hạng mục cho thấy Vietcombank đang từng bước kiến tạo hệ sinh thái thanh toán hiện đại, đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày càng đa dạng của khách hàng trong nước và quốc tế. Mỗi giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận từ đối tác quốc tế uy tín mà còn là cam kết của Vietcombank trong hành trình nâng cao chất lượng dịch vụ và dẫn dắt xu hướng thanh toán tương lai.
Những giải thưởng là sự ghi nhận quan trọng đối với hành trình đổi mới, sáng tạo không ngừng của Vietcombank, đặc biệt trong lĩnh vực thẻ và thanh toán số, khẳng định chủ động, tiên phong và không ngừng cải tiến của ngân hàng để mang đến những giá trị vượt trội cho khách hàng. Đây cũng chính là nguồn động lực mạnh mẽ để Vietcombank tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các giải pháp thanh toán hiện đại, mang đến ngày càng nhiều tiện ích, giá trị cho khách hàng, cộng đồng và xã hội.
