Giá vàng trong nước đi ngược giá thế giới

Trong phiên sáng 2/6, giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các đơn vị kinh doanh giảm 1 triệu đồng/lượng, neo tại 154,5 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng gần 0,3% so với phiên hôm qua (1/6)...

Nhịp giảm trên thị trường vàng miếng SJC tiếp tục được duy trì sang phiên thứ hai liên tiếp. Mở cửa phiên sáng nay, giá bán vàng miếng phổ biến neo tại 157,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 2/6, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC niêm yết tại 154,5 triệu còn giá bán là 157,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên từ đầu phiên. So với giá chốt phiên hôm qua (1/6), giá giao dịch vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức giá giao dịch 154,5 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết đồng loạt tại PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải trong suốt phiên sáng nay, sụt 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng nay, giá vàng miếng tại Phú Quý giảm lần lượt 800 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 1 triệu đồng/lượng với chiều bán. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại 154,2 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá trên vẫn không đổi.

Chỉ trong 2 phiên đầu tuần (1-2/6), giá vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh giảm tổng cộng phổ biến 1,5 triệu đồng/lượng. Riêng tại Mi Hồng, tổng mức giảm giá mua vàng miếng lên tới 2,5 triệu đồng/lượng còn giá bán là 2 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá bán vàng miếng tại các hệ thống lớn thấp hơn các doanh nghiệp phía Bắc tới 1 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, sau 2 nhịp giảm mạnh liên tiếp chỉ trong 2 tiếng đầu mở cửa, giá mua, bán vàng miếng giảm lần lượt 1 triệu đồng và 800 nghìn đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC tại 154,5 triệu – 156,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cũng neo tại 156,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng đặt tại 153,5 triệu đồng/lượng. Giá giao dịch vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, mạnh nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong phiên sáng 2/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Bám sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong phiên sáng nay cũng nằm trong xu hướng giảm. Mức điều chỉnh giảm tại các doanh nghiệp dao động từ 800 nghìn – 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng, dù Ngọc Thẩm là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất nhưng chênh lệch giá mua, bán cao nhất, lên tới 3,5 triệu đồng/lượng. Các doanh nghiệp còn lại đều ghi nhận mức chênh lệch phổ biến là 3 triệu đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, mức giá giao dịch vàng nhẫn thấp nhất thị trường thuộc về Ngọc Thẩm. Tính đến 10 giờ 30 phút, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 144 triệu – 147,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 1/6.

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 154,3 triệu – 157,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định.

Mở cửa phiên, Phú Quý đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 154,2 triệu - 157,2 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá niêm yết trên không đổi trong suốt phiên sáng, giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 2/6. Nguồn: Vneconomy tổng hợp và tính toán.

DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải là bốn doanh nghiệp neo giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất trong phiên sáng nay.

Tại PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 ở ngưỡng 154,5 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.

Giá giao dịch nhẫn tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 10 giờ 30 phút, DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 154,5 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Mức giá niêm yết 154,5 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đối với vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9.