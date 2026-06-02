Giá vàng trong nước đi ngược giá thế giới

Trong phiên sáng 2/6, giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các đơn vị kinh doanh giảm 1 triệu đồng/lượng, neo tại 154,5 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng gần 0,3% so với phiên hôm qua (1/6)...
Nhịp giảm trên thị
trường vàng miếng SJC tiếp tục được duy trì sang phiên thứ hai liên tiếp. Mở
cửa phiên sáng nay, giá bán vàng miếng phổ biến neo tại 157,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ
30 phút ngày 2/6, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC niêm yết tại 154,5 triệu còn
giá bán là 157,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên từ đầu phiên. So với giá chốt phiên
hôm qua (1/6), giá giao dịch vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mức giá giao dịch
154,5 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết đồng loạt tại PNJ, DOJI,
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải trong suốt phiên sáng nay, sụt 1 triệu đồng/lượng
mỗi chiều.
Mở cửa phiên sáng
nay, giá vàng miếng tại Phú Quý giảm lần lượt 800 nghìn đồng/lượng với chiều mua
và 1 triệu đồng/lượng với chiều bán. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng
SJC tại 154,2 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ 30 phút,
mức giá trên vẫn không đổi.
Chỉ trong 2 phiên đầu tuần (1-2/6), giá vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh giảm tổng cộng phổ biến 1,5 triệu đồng/lượng. Riêng tại Mi Hồng, tổng mức giảm giá mua vàng miếng lên tới 2,5 triệu đồng/lượng còn giá bán là 2 triệu đồng/lượng.
Tại khu vực phía
Nam, giá bán vàng miếng tại các hệ thống lớn thấp hơn các doanh nghiệp phía Bắc
tới 1 triệu đồng/lượng.
Tại Mi Hồng, sau
2 nhịp giảm mạnh liên tiếp chỉ trong 2 tiếng đầu mở cửa, giá mua, bán vàng miếng
giảm lần lượt 1 triệu đồng và 800 nghìn đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương
hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC tại 154,5 triệu – 156,5 triệu
đồng/lượng.
Cùng thời điểm, giá
bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cũng neo tại 156,5 triệu đồng/lượng. Trong khi
đó, giá mua vàng miếng đặt tại 153,5 triệu đồng/lượng. Giá giao dịch vàng miếng
SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, mạnh nhất trên thị trường trong phiên sáng
nay.
Bám sát diễn biến
trên thị trường vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong phiên sáng nay cũng nằm trong
xu hướng giảm. Mức điều chỉnh giảm tại các doanh nghiệp dao động từ 800 nghìn –
1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong phiên sáng, dù Ngọc Thẩm là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất nhưng chênh lệch giá mua, bán cao nhất, lên tới 3,5 triệu đồng/lượng. Các doanh nghiệp còn lại đều ghi nhận mức chênh lệch phổ biến là 3 triệu đồng/lượng.
Tại TP.Hồ Chí
Minh, mức giá giao dịch vàng nhẫn thấp nhất thị trường thuộc về Ngọc Thẩm. Tính
đến 10 giờ 30 phút, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 144
triệu – 147,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 1/6.
Giá mua, bán
vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi
mở cửa phiên sáng. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 154,3
triệu – 157,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao
dịch trên vẫn duy trì ổn định.
Mở cửa phiên, Phú
Quý đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 154,2 triệu - 157,2 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá
niêm yết trên không đổi trong suốt phiên sáng, giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi
chiều.
DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải là bốn doanh
nghiệp neo giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất trong phiên sáng nay.
Tại PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn tại
thương hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn
trơn 9999 ở ngưỡng 154,5 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên
sáng.
Giá giao dịch nhẫn tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt
giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 10 giờ 30 phút, DOJI niêm
yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 154,5 triệu
– 157,5triệu đồng/lượng (mua – bán).
Mức giá niêm yết 154,5 triệu
– 157,5triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đối với vàng nhẫn tròn
trơn và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 2/6, hợp đồng giá vàng giao ngay đảo
chiều tăng hơn 0,25%, tiến lên ngưỡng 4.497 USD/oz. Như vậy, diễn biến giá vàng
trong nước ngược chiều giá vàng thế giới.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 12,92 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 12,62 triệu – 12,92 triệu
đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp.Tại
Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ còn 2,92 triệu đồng, thấp hơn 6 lần so với các thương hiệu khác.
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