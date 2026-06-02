An Quý Hưng Holdings chi gần 299 tỷ làm cổ đông của VIW

Ngày 28/5/2026 vừa qua, An Quý Hưng Holding đã mua vào thành công hơn 13,3 triệu cổ phiếu VIW. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận.

Công ty CP An Quý Hưng Holding vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu tại Tổng Công ty Đầu tư và Môi trường Việt Nam- CTCP - Viwaseen (mã VIW-UPCoM).

Theo đó, ngày 28/5/2026 vừa qua, An Quý Hưng Holding đã mua vào thành công hơn 13,3 triệu cổ phiếu VIW đăng ký mua. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch nêu trên, An Quý Hưng Holding đã tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 23% vốn và trở thành cổ đông lớn tại Viwaseen.

Theo dữ liệu giao dịch trên HNX cho thấy, ngày 28/5/2025 có xuất hiện giao dịch thỏa thuận hơn 13,3 triệu cổ phiếu VIW, tương ứng với số lượng cổ phiếu mà An Quý Hưng Holding đã mua với giá trị giao dịch đạt gần 299 tỷ đồng - tưng ứng gần 22.400 đồng/cổ phiếu.

Được biết, từ ngày 23/4 đến ngày 22/5, VCG đăng ký bán 42.064.050 cổ phiếu VIW, tuy nhiên kết thúc thời gian này, VCG mới chỉ được 6.667.100 cổ phiếu do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Qua đó, VCG hạ sở hữu xuống còn 49,9 triệu cổ phần, tương đương 86,01% vốn điều lệ Viwaseen. Giao dịch được thực hiện bằng phương pháp khớp lệnh và hoặc thỏa thuận.

Ngay sau đó, Vinaconex tiếp tục đăng ký bán 35.396.950 cổ phiếu VIW với mục đích cơ cấu lại khoản đầu tư trong thời gian từ ngày 28/5 – 26/6 bằng phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, Vinaconex sẽ giảm sở hữu tại Viwaseen xuống còn 14.504.650 cổ phần, chiếm 25%, nhằm cơ cấu lại khoản đầu tư.

Trước đó, HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HOSE) đã thông qua việc bán phần vốn của Tổng công ty cổ phần Vinaconex tại Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (VIVVASEEN) cho nhà đầu tư là bên có liên quan. Theo đó, VCG chào bán 13.344.278 cổ phần VIW (tương ứng 23% vốn điều lệ Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP) cho Công ty Cổ phần An Quý Hưng Holding với phương thức giao dịch là thỏa thuận qua sàn chứng khoán.

Ở chiều ngược lại, từ ngày 23/4 - 22/5, Công ty cổ phần Xuân Cầu Holdings do ông Tô Dũng - Chủ tịch HĐQT đã đăng ký mua đăng ký mua: 13.924.464 CP nhưng không mua được bất kỳ cổ phiếu nào do diễn biến thị trường chưa phù hợp. Hiện Xuân Cầu Holdings chưa nắm giữ bất ký cổ phiếu VIW nào.

Kết thúc quý 1/2026, VIW ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 12,64 tỷ (cùng kỳ đạt 6,073 tỷ) đồng, biến động tăng chủ yếu do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 28,68 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 4,905 tỷ đồng do tăng lợi nhuận từ sản xuất công nghiệp và dịch vụ kinh doanh tòa nhà; chi phí lãi vay quý 1/2026 giảm 1,414 tỷ đồng so với cùng kỳ và phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết tăng 2,527 tỷ đồng do hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết như Công ty Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu và Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ có kết quả kinh doanh lãi

Hiện, HNX đang duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu VIW của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP do BCTC năm 2025 đã kiểm toán của công ty bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên.