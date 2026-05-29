[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10
Phương Thảo
29/05/2026, 14:00
Sáng ngày 29/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội đến điểm thi làm thủ tục dự thi lớp 10 năm 2026, nghe phổ biến quy chế và kiểm tra thông tin trước khi bước vào môn thi đầu tiên…
Năm nay, Hà Nội bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng
thi chính thức và gần 400 phòng thi dự phòng. Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội cho
biết, tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027
là gần 125.000 em (tăng hơn 21.000 thí sinh so với năm ngoái).
Trong khi đó, tổng
chỉ tiêu của 122 trường công lập không chuyên chỉ khoảng 79.533 học sinh. Ngoài
ra còn có hơn 16.000 lượt đăng ký vào các khối chuyên. “Năm 2026, Hà Nội có số lượng học sinh dự thi vào lớp 10 rất
đông, số điểm thi cũng tăng nhiều so với năm trước”, Phó Giám đốc Sở Giáo dục –
Đào tạo Nguyễn Quang Tuấn nói.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027
tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5. Những thí sinh đăng ký dự thi
vào các trường chuyên tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 1/6. Hà Nội tổ chức 3
bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Toán và Ngữ văn
thi tự luận trong 120 phút; môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm 60 phút với nhiều mã
đề khác nhau trong cùng phòng thi.
Đề thi được xây dựng theo Chương trình giáo dục phổ thông
2018, bám sát cấu trúc đề minh họa đã công bố và chủ yếu nằm trong chương trình
lớp 9. Một điểm mới đáng chú ý là ở các môn Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ và Lịch
sử - Địa lý của kỳ thi chuyên, thí sinh sẽ làm bài trực tiếp vào đề thi thay vì
giấy thi riêng như trước.
Năm nay, thành phố đưa vào sử dụng tiện ích "Tra cứu địa
điểm thi lớp 10 THPT" trên ứng dụng iHanoi. Thông qua bản đồ số, học sinh
và phụ huynh có thể tra cứu nhanh vị trí điểm thi, mã điểm thi, số phòng thi và
lên kế hoạch di chuyển phù hợp.
Năm nay, Hà Nội tiếp tục áp dụng nhiều thay đổi trong tuyển sinh lớp 10 nhằm giảm áp lực cho học sinh. Thay vì phân chia khu vực tuyển sinh như trước, học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ vào các trường THPT công lập không chuyên trên toàn thành phố.
Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết việc bỏ điều kiện hộ khẩu thường trú và mở rộng lựa chọn trường giúp tăng cơ hội học tập, hướng tới tuyển sinh công bằng và giảm áp lực tâm lý cho học sinh, phụ huynh.
Theo kế hoạch, điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 công lập dự kiến được công bố trong khoảng từ 19 đến 22/6. Thí sinh xác nhận nhập học từ ngày 25 đến 27/6 và nộp hồ sơ nhập học từ ngày 4 đến 6/7.
TP. Hồ Chí Minh: Gần 143.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 250 điểm thi
10:23, 22/05/2026
Kỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội: Các trường có điểm chuẩn thấp năm trước thu hút đông thí sinh
15:03, 13/04/2026
Bộ Giáo dục: Không có đề minh hoạ kỳ thi tốt nghiệp 2026
Giải đua xe F1 trở thành lựa chọn hấp dẫn của các thương hiệu
Formula 1 (F1) - giải đua xe thu hút hơn 1,5 tỷ người xem mỗi mùa - đang nổi lên như một nền tảng tiếp thị không thể bỏ qua của các thương hiệu.
Giới trẻ đang “làm giàu” cho thị trường chứng chỉ kỹ năng
Kỷ nguyên số đang đặt ra những yêu cầu mới cho thị trường lao động, vượt xa tốc độ cập nhật của mô hình giáo dục truyền thống. Trong bối cảnh đó, các chứng chỉ kỹ năng ngắn hạn (micro-credentials) bùng nổ như một giải pháp để người lao động bổ sung năng lực kịp thời...
THAIFEX – ANUGA ASIA 2026: Cơ hội để F&B Việt bước sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu
Ngày 27/5/2026, THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 – triển lãm thương mại thực phẩm và đồ uống toàn diện hàng đầu châu Á – đã chính thức khai mạc tại IMPACT Muang Thong Thani, Bangkok...
Vải thiều sắp “phủ đỏ” hệ thống bán lẻ hiện đại
Không phải ngẫu nhiên mà vải thiều trở thành một trong những loại trái cây đặc sản nổi tiếng nhất của Việt Nam. Với người tiêu dùng trong nước, mùa vải gợi cảm giác rất riêng của mùa hè Bắc Bộ cùng vị ngọt thanh đặc trưng khó thay thế…
Xu hướng tiêu dùng đồ chơi mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp
Việc siết chặt kiểm soát hàng giả, hàng nhái không chỉ đem lại lợi ích cho người tiêu dùng mà còn tạo “dư địa” mới cho doanh nghiệp sản xuất. Những thương hiệu định vị rõ về chất lượng như hay chuyên phát triển dòng sản phẩm đồ chơi tư duy đang dần củng cố được vị thế...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: