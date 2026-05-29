[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Phương Thảo

29/05/2026, 14:00

Sáng ngày 29/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội đến điểm thi làm thủ tục dự thi lớp 10 năm 2026, nghe phổ biến quy chế và kiểm tra thông tin trước khi bước vào môn thi đầu tiên…

Hà Nội đã bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi.

Năm nay, Hà Nội bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức và gần 400 phòng thi dự phòng. Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 là gần 125.000 em (tăng hơn 21.000 thí sinh so với năm ngoái).

Trong khi đó, tổng chỉ tiêu của 122 trường công lập không chuyên chỉ khoảng 79.533 học sinh. Ngoài ra còn có hơn 16.000 lượt đăng ký vào các khối chuyên. “Năm 2026, Hà Nội có số lượng học sinh dự thi vào lớp 10 rất đông, số điểm thi cũng tăng nhiều so với năm trước”, Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Nguyễn Quang Tuấn nói. 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5. Những thí sinh đăng ký dự thi vào các trường chuyên tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 1/6. Hà Nội tổ chức 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Toán và Ngữ văn thi tự luận trong 120 phút; môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm 60 phút với nhiều mã đề khác nhau trong cùng phòng thi.

Đề thi được xây dựng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bám sát cấu trúc đề minh họa đã công bố và chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. Một điểm mới đáng chú ý là ở các môn Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ và Lịch sử - Địa lý của kỳ thi chuyên, thí sinh sẽ làm bài trực tiếp vào đề thi thay vì giấy thi riêng như trước.

Năm nay, thành phố đưa vào sử dụng tiện ích "Tra cứu địa điểm thi lớp 10 THPT" trên ứng dụng iHanoi. Thông qua bản đồ số, học sinh và phụ huynh có thể tra cứu nhanh vị trí điểm thi, mã điểm thi, số phòng thi và lên kế hoạch di chuyển phù hợp.

Buổi tập trung đầu tiên này đóng vai trò quyết định đến tính chính xác về thông tin nhân thân và quyền lợi xét tuyển của thí sinh, đồng thời thiết lập kỷ cương cho toàn bộ kỳ thi diễn ra trong những ngày tới.
Tại buổi làm thủ tục, thí sinh cần mang theo giấy báo dự thi, kiểm tra kỹ họ tên, số báo danh, nguyện vọng... và báo ngay cho giám thị nếu phát hiện sai sót.
Theo quy định, ngay từ buổi làm thủ tục này, thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc bất kỳ thiết bị có khả năng thu phát tín hiệu vào khu vực phòng thi.
Điểm thi Trường Trung học phổ thông Yên Hòa có 18 phòng thi với 432 thí sinh.
Sát ngày thi, Hà Nội trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến nhiều ông bố, bà mẹ bất an. Nỗi lo thường trực là con ốm đúng ngày dự thi thì mọi nỗ lực sẽ uổng phí. 
Phụ huynh, học sinh cần đọc thông tin về điểm thi trong phiếu báo thi để đến đúng điểm thi và đúng giờ. 
 Thí sinh kiểm tra kỹ họ tên, số báo danh tại phòng thi Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân Trung.
Ban chỉ đạo thi thành phố yêu cầu UBND các xã, phường bố trí địa điểm chờ cho phụ huynh tại khu vực gần điểm thi. Việc này nhằm giúp phụ huynh có nơi nghỉ trong thời gian chờ đón con, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng.
Năm nay, Hà Nội tiếp tục áp dụng nhiều thay đổi trong tuyển sinh lớp 10 nhằm giảm áp lực cho học sinh. Thay vì phân chia khu vực tuyển sinh như trước, học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ vào các trường THPT công lập không chuyên trên toàn thành phố.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết việc bỏ điều kiện hộ khẩu thường trú và mở rộng lựa chọn trường giúp tăng cơ hội học tập, hướng tới tuyển sinh công bằng và giảm áp lực tâm lý cho học sinh, phụ huynh.

Theo kế hoạch, điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 công lập dự kiến được công bố trong khoảng từ 19 đến 22/6. Thí sinh xác nhận nhập học từ ngày 25 đến 27/6 và nộp hồ sơ nhập học từ ngày 4 đến 6/7.

