Trang chủ Thế giới

Giá vàng chững lại sau biên bản cuộc họp Fed, SPDR Gold Trust mua ròng

Điệp Vũ

20/11/2025, 07:25

Thị trường lãi suất tương lai hiện chỉ còn đặt cược khả năng 30% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (19/11), nhưng mức tăng bị thu hẹp sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp gần đây nhất. Quỹ vàng SPDR Gold Trust mua thêm hơn 2 tấn vàng.

Đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 10,6 USD/oz, tương đương tăng 0,26%, đạt 1.079 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,4%, đạt 4.082,8 USD/oz.

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 28-29/10 của Fed cho thấy dù quyết định hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, các quan chức trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) có sự bất đồng về nới lỏng. Nhiều người trong số họ đã lên tiếng bày tỏ lo ngại tại cuộc họp rằng việc giảm lãi suất có thể làm suy yếu cuộc chiến chống lạm phát, khi mà tốc độ lạm phát ở Mỹ đã cao hơn mục tiêu 2% của Fed trong suốt 4 năm rưỡi qua.

Trong buổi họp báo sau cuộc họp đó của Fed, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nói thẳng rằng một động thái giảm lãi suất trong cuộc họp tiếp theo vào ngày 9-10/12 không phải là “một kết luận có trước”.

“Biên bản cuộc họp Fed thực chất là câu chuyện đã qua rồi. Điều quan trọng là Fed sẽ đưa ra quyết định như thế nào trong cuộc họp tháng 12, và để đi đến quyết định đó, Fed cần có thêm dữ liệu kinh tế”, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận xét với hãng tin Reuters.

Trước khi biên bản của Fed được công bố, giá vàng giao ngay có lúc tăng hơn 1%, nhưng sau đó, mức tăng bị thu hẹp đáng kể.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai hiện chỉ còn đặt cược khả năng 30% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12, so với mức 47% của ngày hôm trước và hơn 90% vào cuối tháng trước.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích ông Powell vì không giảm nhanh lãi suất, đồng thời hối thúc Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đẩy nhanh cuộc tìm kiếm ứng cử viên thay thế ông Powell khi ông hết nhiệm kỳ Chủ tịch Fed vào tháng 5/2026.

“Lãi suất đang quá cao. Ông Scott, ông hãy làm thế nào để giải quyết vấn đề cho nhanh”, ông Trump nói.

Phiên ngày thứ Năm, tâm điểm chú ý của thị trường tài chính Mỹ, trong đó có các nhà đầu tư vàng, sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 đến từ Bộ Lao động Mỹ. Báo cáo này lẽ ra đã được công bố vào đầu tháng 10, nhưng bị hoãn do Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cho biết sẽ không công bố báo cáo việc làm tháng 10 vì đợt đóng cửa chính phủ vừa rồi khiến họ không thể thu thập được dữ liệu đầy đủ. Khoảng trống dữ liệu này có thể gây trở ngại cho Fed khi ra quyết định lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đồng USD tăng giá mạnh trong phiên ngày thứ Tư do kỳ vọng vào việc Fed hạ lãi suất vào tháng tới suy giảm. Chỉ số Dollar Index tăng gần 0,6%, đóng cửa trên mức 100,1 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.043,7 tấn vàng.

Lúc 6h45 sáng nay (20/11), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 18,7 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,46%, giao dịch ở mức 4.097,7 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 130,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, Vietcombank báo giá USD ở mức 26.138 đồng (mua vào) và 26.388 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.

Từ khóa:

biên bản cuộc họp fed Cục dự trữ liên bang Mỹ giá USD giá vàng thế giới thị trường vàng

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy