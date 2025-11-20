Giá vàng chững lại sau biên bản cuộc họp Fed, SPDR Gold Trust mua ròng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 21/11/2025
Điệp Vũ
20/11/2025, 07:25
Thị trường lãi suất tương lai hiện chỉ còn đặt cược khả năng 30% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (19/11), nhưng mức tăng bị thu hẹp sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp gần đây nhất. Quỹ vàng SPDR Gold Trust mua thêm hơn 2 tấn vàng.
Đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 10,6 USD/oz, tương đương tăng 0,26%, đạt 1.079 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,4%, đạt 4.082,8 USD/oz.
Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 28-29/10 của Fed cho thấy dù quyết định hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, các quan chức trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) có sự bất đồng về nới lỏng. Nhiều người trong số họ đã lên tiếng bày tỏ lo ngại tại cuộc họp rằng việc giảm lãi suất có thể làm suy yếu cuộc chiến chống lạm phát, khi mà tốc độ lạm phát ở Mỹ đã cao hơn mục tiêu 2% của Fed trong suốt 4 năm rưỡi qua.
Trong buổi họp báo sau cuộc họp đó của Fed, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nói thẳng rằng một động thái giảm lãi suất trong cuộc họp tiếp theo vào ngày 9-10/12 không phải là “một kết luận có trước”.
“Biên bản cuộc họp Fed thực chất là câu chuyện đã qua rồi. Điều quan trọng là Fed sẽ đưa ra quyết định như thế nào trong cuộc họp tháng 12, và để đi đến quyết định đó, Fed cần có thêm dữ liệu kinh tế”, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận xét với hãng tin Reuters.
Trước khi biên bản của Fed được công bố, giá vàng giao ngay có lúc tăng hơn 1%, nhưng sau đó, mức tăng bị thu hẹp đáng kể.
Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai hiện chỉ còn đặt cược khả năng 30% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12, so với mức 47% của ngày hôm trước và hơn 90% vào cuối tháng trước.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích ông Powell vì không giảm nhanh lãi suất, đồng thời hối thúc Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đẩy nhanh cuộc tìm kiếm ứng cử viên thay thế ông Powell khi ông hết nhiệm kỳ Chủ tịch Fed vào tháng 5/2026.
“Lãi suất đang quá cao. Ông Scott, ông hãy làm thế nào để giải quyết vấn đề cho nhanh”, ông Trump nói.
Phiên ngày thứ Năm, tâm điểm chú ý của thị trường tài chính Mỹ, trong đó có các nhà đầu tư vàng, sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 đến từ Bộ Lao động Mỹ. Báo cáo này lẽ ra đã được công bố vào đầu tháng 10, nhưng bị hoãn do Chính phủ Mỹ đóng cửa.
Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cho biết sẽ không công bố báo cáo việc làm tháng 10 vì đợt đóng cửa chính phủ vừa rồi khiến họ không thể thu thập được dữ liệu đầy đủ. Khoảng trống dữ liệu này có thể gây trở ngại cho Fed khi ra quyết định lãi suất trong cuộc họp tháng 12.
Đồng USD tăng giá mạnh trong phiên ngày thứ Tư do kỳ vọng vào việc Fed hạ lãi suất vào tháng tới suy giảm. Chỉ số Dollar Index tăng gần 0,6%, đóng cửa trên mức 100,1 điểm.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.043,7 tấn vàng.
Lúc 6h45 sáng nay (20/11), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 18,7 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,46%, giao dịch ở mức 4.097,7 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 130,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Cùng thời điểm trên, Vietcombank báo giá USD ở mức 26.138 đồng (mua vào) và 26.388 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.
Không chỉ đồng yên bị bán mạnh, mà trái phiếu chính phủ Nhật Bản và cổ phiếu nước này cũng bị nhà đầu tư xả hàng trong những phiên gần đây...
Berlin sẽ ưu tiên các dự án hợp tác với các nước đồng minh, mở rộng mạng lưới vệ tinh và thúc đẩy “hành vi có trách nhiệm của các quốc gia” trong không gian...
Trong chuyến thăm Washington vào tuần này, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman cam kết đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ và để ngỏ khả năng mua máy bay chiến đấu của Mỹ...
Bộ Quốc phòng Mỹ, Tập đoàn đất hiếm MP Materials và công ty khai khoáng nhà nước Maaden của Saudi Arabia vừa ký thỏa thuận hợp tác xây dựng một cơ sở chế biến đất hiếm tại Saudi Arabia...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: