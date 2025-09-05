Giá vonfram tăng cao, cơ hội nào cho mảng khoáng sản của Masan?

Trong bối cảnh địa chính trị và thương mại toàn cầu biến động, khoáng sản chiến lược như vonfram (tungsten) ngày càng khẳng định vai trò sống còn đối với các ngành công nghệ cao. Giá APT, nguyên liệu chính để sản xuất vonfram, hiện dao động quanh 630 USD/MTU, gần gấp đôi so với mức bình quân ước tính của Masan High-Tech Materials (UpCom: MSR) năm 2024 (318 USD/MTU) và cao nhất trong hơn 13 năm qua.

Theo chứng khoán VietCap, diễn biến này xuất phát từ việc Trung Quốc áp dụng kiểm soát xuất khẩu từ tháng 2/2025, khiến sản lượng xuất khẩu giảm khoảng 17% tính đến tháng 7/2025. Song song, Mỹ áp thuế 25% lên một số sản phẩm vonfram của Trung Quốc và cấm Bộ Quốc phòng mua vonfram từ các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên.

Điều này buộc doanh nghiệp Mỹ, EU, Nhật Bản phải tìm nguồn cung thay thế từ các nước khác, trong đó có Việt Nam. Hiện Việt Nam đứng thứ hai thế giới về sản lượng vonfram với khoảng 3.400 tấn năm 2024, chiếm gần 22% lượng nhập khẩu của Mỹ.

Đón đầu xu hướng toàn cầu, Masan High-Tech Materials (Công ty thành viên của Tập đoàn Masan (HoSE: MSN)) đang khẳng định vị thế khi vận hành mỏ Núi Pháo (Thái Nguyên), một trong những mỏ vonfram lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc.

Nhà máy chế biến khoáng sản hiện đại tại mỏ đa kim Núi Pháo (Thái Nguyên).

Trong năm qua, MSR đã công bố chiến lược "Back to Basics”, tập trung vào việc tối ưu hóa hoạt động, kỷ luật vốn và tăng trưởng bền vững để đảm bảo biên lợi nhuận cao tại mỏ và nhà máy tinh chế. MSR hiện đang theo đuổi cung cấp các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường khắt khe nhất trên toàn thế giới, tức phải gia tăng giá trị sản phẩm và cả đẩy mạnh hoạt động tái chế vonfram.

KẾT QUẢ KINH DOANH CẢI THIỆN

Nửa đầu năm 2025, MSR ghi nhận doanh thu 3.007 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Riêng quý 2/2025, doanh thu đạt 1.614 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ đồng, cải thiện hơn 400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Biên EBITDA tăng mạnh lên 35% trong quý 2/2025, so với chỉ 12% của cùng kỳ năm trước.

Các con số này phản ánh rõ lợi thế kép của MSR: vừa được hưởng lợi từ giá bán APT, bismuth và fluorspar tăng cao, vừa được hỗ trợ từ việc thoái vốn H.C. Starck, giúp giảm áp lực tài chính, đồng thời tái tập trung nguồn lực vào các sản phẩm chiến lược.

Theo đánh giá của Vietcap, Masan High-Tech Materials (MSR) dự kiến sẽ đóng góp khoảng 6,5% lợi nhuận hoạt động của Masan trong năm 2025. Đây là sự chuyển biến đáng chú ý nếu so với giai đoạn trước, khi mảng khoáng sản từng bị xem là “không cốt lõi” và ghi nhận thua lỗ.

Nhà máy của Masan High-Tech Materials.

“THỜI CƠ VÀNG” CHO NGÀNH KHOÁNG SẢN

Không chỉ hưởng lợi từ xu hướng toàn cầu, MSR còn đứng trước cơ hội lớn từ chính sách trong nước. Năm 2023, Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể khoáng sản đến 2030, tầm nhìn 2050, ưu tiên khai thác bền vững và chế biến sâu thay vì xuất khẩu thô.

Song song, Luật Địa chất và Khoáng sản sửa đổi (có hiệu lực từ 1/7/2025) đặt mục tiêu tăng minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý và khuyến khích các doanh nghiệp có năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh này, với lợi thế mỏ Núi Pháo và định hướng “Back to Basics”, MSR được xem là doanh nghiệp Việt Nam có khả năng tận dụng tốt nhất cơ hội để vươn lên trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó, trong kỷ nguyên công nghệ xanh, nhu cầu về các khoáng sản chiến lược được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng, mở ra nhiều cơ hội cho MSR.

Doanh nghiệp có thể khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu khi trở thành nhà cung cấp thay thế đáng tin cậy ngoài Trung Quốc, đồng thời hướng đến tăng trưởng bền vững thông qua việc đẩy mạnh các sản phẩm giá trị gia tăng, nâng cao hiệu quả vận hành và mở rộng hoạt động tái chế.

Quan trọng hơn, MSR không chỉ đóng góp tích cực vào lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn Masan, mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ khoáng sản công nghệ cao toàn cầu.

Dù vậy, MSR cũng cần duy trì kỷ luật vốn, tối ưu chi phí và quản lý rủi ro thị trường, bởi giá hàng hóa luôn biến động và các yêu cầu về môi trường ngày càng khắt khe. Đây sẽ là yếu tố then chốt để doanh nghiệp vừa tận dụng thời cơ, vừa đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Sự bùng nổ nhu cầu trong các ngành công nghệ cao, cùng sự thắt chặt nguồn cung toàn cầu, đang tạo ra “thời cơ vàng” cho Masan High-Tech Materials. Với lợi thế mỏ Núi Pháo, chiến lược vận hành bài bản, MSR đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực tiêu dùng – bán lẻ. Với triết lý “doing well by doing good”, doanh nghiệp này đặt mục tiêu cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu có chất lượng, phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của hơn 100 triệu người tiêu dùng tại Việt Nam và quốc tế.

Hệ sinh thái của Masan bao gồm các công ty thành viên và thương hiệu hoạt động trong nhiều lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng như: Hàng tiêu dùng nhanh Masan Consumer (Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247); Thịt có thương hiệu - Masan MEATLife (MEATDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi); Chuỗi bán lẻ - WinCommerce (WinMart, WinMart+); Chuỗi trà và cà phê Phúc Long Heritage (Phúc Long); Masan High-Tech Materials (vật liệu công nghệ cao).