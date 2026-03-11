Thứ Tư, 11/03/2026

Trang chủ Thị trường

Việt Nam nổi lên như điểm đến mới của ngành vải không dệt trong khu vực

Minh Huy

11/03/2026, 22:26

Thị trường vải không dệt được dự báo tiếp tục tăng trưởng với nhu cầu gia tăng trong các lĩnh vực y tế, vệ sinh, chăm sóc cá nhân và công nghiệp. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất mới của ngành tại khu vực Đông Nam Á...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong nhiều ngành công nghiệp hiện nay, nhu cầu đối với các vật liệu có tính linh hoạt và thân thiện với môi trường ngày càng gia tăng. Trong đó, vải không dệt với các ưu điểm như chi phí hợp lý, khả năng ứng dụng đa dạng và tính thân thiện với môi trường, đang ngày càng được sử dụng rộng rãi và trở thành vật liệu thay thế chiến lược trong nhiều lĩnh vực sản xuất và đời sống.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho biết các nghiên cứu thị trường cho thấy quy mô thị trường vải không dệt toàn cầu đang tăng trưởng mạnh. Dự báo quy mô thị trường sẽ tăng từ khoảng 60,93 tỷ USD năm 2025 lên 81,96 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng khoảng 6,11%.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhu cầu ngày càng gia tăng trong các lĩnh vực y tế, chăm sóc cá nhân và điện tử, cùng với sự bùng nổ của các sản phẩm vật tư vệ sinh và thiết bị bảo hộ cá nhân sau đại dịch.

Bên cạnh đó, các số liệu thống kê cũng cho thấy thị trường vải không dệt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang thể hiện tiềm năng phát triển mạnh mẽ, nhờ nhu cầu gia tăng đối với các sản phẩm vệ sinh tại những quốc gia đông dân như Ấn Độ và Trung Quốc. Ngoài ra, các ngành công nghiệp ô tô, điện, xây dựng và chăm sóc sức khỏe trong khu vực cũng đóng góp đáng kể vào sự gia tăng nhu cầu đối với vật liệu này.

“Tại Việt Nam, thị trường vải không dệt đang ghi nhận tốc độ phát triển nhanh, theo kịp xu hướng toàn cầu trong việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường và có tính đa chức năng. Các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực này tiếp tục được đẩy mạnh”, bà Trâm nhận định.

Mặt khác, theo ông Andy Chung, Chủ tịch Liên minh Thanh niên thuộc Hiệp hội Vải không dệt Quảng Đông, ngành công nghiệp vải không dệt và các sản phẩm vệ sinh đang đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe con người.

Chia sẻ thêm từ kinh nghiệm tại thị trường tỷ dân, ông Andy Chung cho biết hiện nay, ngành công nghiệp vải không dệt của Trung Quốc sản xuất khoảng 8 triệu tấn mỗi năm, trở thành nhà sản xuất lớn nhất thế giới và chiếm khoảng 50% tổng sản lượng toàn cầu. Quảng Đông được xem là một trong những trung tâm quan trọng của ngành công nghiệp vải không dệt Trung Quốc, đóng vai trò kết nối giữa thị trường nội địa và quốc tế.

Theo ông Andy Chung, các quy trình sản xuất như kéo sợi chớp nhoáng (flash spinning), kéo sợi điện (electrospinning) và công nghệ thổi nóng chảy (meltblown) đang tiếp tục được đổi mới và nâng cấp. Những công nghệ này hướng tới các tiêu chuẩn xanh, giảm phát thải carbon, khả năng phân hủy sinh học và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG. Trong bối cảnh đó, ngành công nghiệp vải không dệt cũng ngày càng chú trọng hơn đến trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh nhu cầu đối với vải không dệt gia tăng trong các lĩnh vực như y tế, vệ sinh, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp lọc, ngành này trên thế giới đang duy trì đà tăng trưởng tích cực.

“Tại Đông Nam Á, Việt Nam được xem là một địa điểm sản xuất mới nổi, khi sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, xu hướng sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường cùng yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn vệ sinh đang tạo thêm động lực cho sự phát triển của ngành trong giai đoạn 2026 -  2030”, ông Andy Chung nhận định.

Sản phẩm từ vải không dệt được trưng bày tại triển lãm.

Trong bối cảnh đó, triển lãm Quốc tế lần thứ 2 về Công nghệ Vải không dệt và Vệ sinh công nghiệp, dân dụng tại Việt Nam (Gentexh Vietnam 2026) do Công ty Radeecal Exhicon (Ấn Độ) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi (VEAS) đồng tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13/3/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Năm nay, sự kiện có sự tham gia của hơn 120 nhà trưng bày và thương hiệu đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Nhật Bản, Đức, Ý và Đài Loan.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, ông Andy Chung cho biết các doanh nghiệp kỳ vọng thông qua sự kiện và các diễn đàn chuyên ngành sẽ tăng cường trao đổi, mở rộng hợp tác và kết nối. Trước những thách thức mới của ngành vải không dệt toàn cầu, các hoạt động, sự kiện chuyên ngành được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đổi mới công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với xu hướng thị trường và góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành.

