Hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi

Việc xây dựng Nghị định triển khai Nghị quyết số 253/2025/QH15 của Quốc hội về năng lượng là bước đi chiến lược nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, đặc biệt là trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi và điều chỉnh quy hoạch điện lực. Nghị định cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng để thu hút các nhà đầu tư lớn, đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số…

Ngày 11/3/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long chủ trì cuộc họp Tổ soạn thảo xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 253/2025/QH15 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia thời kỳ 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nghị quyết số 253/2025/QH15 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ mười là văn bản quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là định hướng tại Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, Nghị quyết 253 đặt quy định cơ chế, chính sách nhằm phát triển năng lượng quốc gia trong giai đoạn mới phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số; bao gồm chính sách về quy hoạch điện, đầu tư lưới điện, phát triển điện gió ngoài khơi, cơ chế mua bán điện trực tiếp, đầu tư xây dựng dự án, công trình dầu khí, than,...

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long chủ trì cuộc họp tổ soạn thảo xây dựng Nghị định triển khai Nghị quyết 253 về năng lượng. Ảnh: MOIT.

Để triển khai hiệu quả nghị quyết này, Quốc hội đã giao Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung quan trọng liên quan đến điều chỉnh, cập nhật quy hoạch phát triển điện lực; phát triển điện gió ngoài khơi.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn theo Quyết định số 2835/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật và nghị quyết được Quốc hội thông qua.

Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết Nghị định được xây dựng với kết cấu gồm 12 điều, tập trung vào bốn nhóm nội dung chính, gồm: phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; về nội dung, thành phần, trình tự, thủ tục điều chỉnh, cập nhật quy hoạch; nhóm quy định về khảo sát, phát triển điện gió ngoài khơi; về tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.

Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 253/2025/QH15 sẽ cụ thể hóa cơ chế điều chỉnh cập nhật quy hoạch điện và phát triển dự án điện gió ngoài khơi giai đoạn 2026-2035.

Việc xây dựng các quy định liên quan đến điện gió ngoài khơi được đánh giá là nội dung quan trọng của Nghị định, nhằm tạo hành lang pháp lý để thu hút, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực triển khai các dự án điện gió ngoài khơi trong thời gian tới.

Trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều vòng lấy ý kiến và hoàn thiện dự thảo. Đến trước thời điểm gửi Bộ Tư pháp thẩm định, cơ quan soạn thảo đã nhận được 44 ý kiến góp ý từ các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các tập đoàn, doanh nghiệp liên quan.

Sau thời điểm gửi Bộ Tư pháp thẩm định, đến nay tiếp tục có thêm 10 ý kiến góp ý từ các Bộ, cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp.

Các thành viên trong tổ soạn thảo tại cuộc họp. Ảnh: MOIT.

Theo cơ quan soạn thảo, việc xây dựng quy định phải hướng đến thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi, đồng thời bảo đảm lựa chọn được các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính để phát triển các dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn. Đây cũng là định hướng phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp có uy tín, thương hiệu và năng lực để triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo.

Bộ Công Thương cho biết thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi đã được quy định cụ thể tại Nghị quyết số 253/2025/QH15. Tổ soạn thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Việc sớm hoàn thiện Nghị định được kỳ vọng sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thúc đẩy phát triển năng lượng quốc gia, trong đó có các dự án điện gió ngoài khơi - lĩnh vực được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới.