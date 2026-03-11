Hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi
Huyền Vy
11/03/2026, 22:42
Việc xây dựng Nghị định triển khai Nghị quyết số 253/2025/QH15 của Quốc hội về năng lượng là bước đi chiến lược nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, đặc biệt là trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi và điều chỉnh quy hoạch điện lực. Nghị định cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng để thu hút các nhà đầu tư lớn, đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số…
Ngày 11/3/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn
Hoàng Long chủ trì cuộc họp Tổ soạn thảo xây dựng Nghị định quy định chi tiết một
số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 253/2025/QH15
của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia thời kỳ
2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nghị quyết số 253/2025/QH15 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp
thứ mười là văn bản quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về bảo
đảm an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là định hướng tại Nghị quyết số
70-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Theo đó, Nghị quyết 253 đặt quy định cơ chế, chính sách nhằm
phát triển năng lượng quốc gia trong giai đoạn mới phục vụ mục tiêu tăng trưởng
kinh tế ở mức hai con số; bao gồm chính sách về quy hoạch điện, đầu tư lưới điện,
phát triển điện gió ngoài khơi, cơ chế mua bán điện trực tiếp, đầu tư xây dựng
dự án, công trình dầu khí, than,...
Để triển khai hiệu quả nghị quyết này, Quốc hội đã giao
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung quan trọng liên quan đến điều chỉnh,
cập nhật quy hoạch phát triển điện lực; phát triển điện gió ngoài khơi.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đã chủ trì xây
dựng dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn theo Quyết định số
2835/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan soạn thảo văn bản quy
định chi tiết thi hành các luật và nghị quyết được Quốc hội thông qua.
Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết Nghị định được xây dựng
với kết cấu gồm 12 điều, tập trung vào bốn nhóm nội dung chính, gồm: phạm vi điều
chỉnh và đối tượng áp dụng; về nội dung, thành phần, trình tự, thủ tục điều chỉnh,
cập nhật quy hoạch; nhóm quy định về khảo sát, phát triển điện gió ngoài khơi;
về tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.
Nghị định hướng dẫn
Nghị quyết 253/2025/QH15 sẽ cụ thể hóa cơ chế điều chỉnh cập nhật quy hoạch điện
và phát triển dự án điện gió ngoài khơi giai đoạn 2026-2035.
Việc xây dựng các quy định liên quan đến điện gió ngoài khơi
được đánh giá là nội dung quan trọng của Nghị định, nhằm tạo hành lang pháp lý
để thu hút, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực triển khai các dự án điện gió ngoài
khơi trong thời gian tới.
Trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Công Thương đã tổ chức
nhiều vòng lấy ý kiến và hoàn thiện dự thảo. Đến trước thời điểm gửi Bộ Tư pháp
thẩm định, cơ quan soạn thảo đã nhận được 44 ý kiến góp ý từ các bộ, cơ quan
ngang bộ, địa phương, đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các tập đoàn, doanh nghiệp
liên quan.
Sau thời điểm gửi Bộ Tư pháp thẩm định, đến nay tiếp tục có
thêm 10 ý kiến góp ý từ các Bộ, cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp.
Theo cơ quan soạn thảo, việc xây dựng quy định phải hướng đến
thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi, đồng thời bảo đảm lựa chọn được các
doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính để phát triển các dự
án điện gió ngoài khơi quy mô lớn. Đây cũng là định hướng phù hợp với chủ
trương của Đảng và Nhà nước về việc giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp có uy
tín, thương hiệu và năng lực để triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn gắn
với bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo.
Bộ Công Thương cho biết thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu
tư dự án điện gió ngoài khơi đã được quy định cụ thể tại Nghị quyết số
253/2025/QH15. Tổ soạn thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến xác đáng để hoàn
thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.
Việc sớm hoàn thiện Nghị định được kỳ vọng sẽ góp phần tạo
hành lang pháp lý đồng bộ, thúc đẩy phát triển năng lượng quốc gia, trong đó có
các dự án điện gió ngoài khơi - lĩnh vực được đánh giá có nhiều tiềm năng phát
triển trong thời gian tới.
