TP. Hồ Chí Minh phát động "chiến dịch 150 ngày đêm" xây 1.000 phòng học mới
Thi Nguyễn
11/03/2026, 23:10
Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị phát động chiến dịch “150 ngày đêm” thi đua hoàn thành các công trình giáo dục trước ngày 15/8/2026 nhằm đưa vào sử dụng 1.000 phòng học mới phục vụ năm học 2026 - 2027...
Ngày
11/3, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã chủ trì buổi làm việc với
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố về thực trạng và nhu cầu cơ sở vật chất trường lớp trên
địa bàn thành phố.
Theo
thống kê, hiện thành phố Hồ Chí Minh 1.832 trường mầm non, trong đó 639 trường công lập và 1.139
trường ngoài công lập. Cấp tiểu học có 822 trường, gồm 783 trường công lập và
39 trường ngoài công lập. Cấp trung học cơ sở có 494 trường, trong đó 462 trường
công lập và 32 trường ngoài công lập. Cấp trung học phổ thông có 290 trường, gồm
175 trường công lập và 115 trường ngoài công lập.
Theo
Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay TP. Hồ Chí Minh (trước sáp nhập) đạt khoảng 297
phòng học trên mỗi vạn dân trong độ tuổi đi học từ 3 đến 18 tuổi. Tuy nhiên, tỷ
lệ này chưa đồng đều giữa các cấp học. Cụ thể, bậc mầm non đạt 478 phòng học/vạn
dân; tiểu học 262 phòng học; trung học cơ sở 237 phòng học; trung học phổ thông
257 phòng học.
Để
đạt mục tiêu 300 phòng học trên mỗi vạn dân trong độ tuổi đi học, toàn Thành phố
cần đầu tư thêm khoảng 18.962 phòng học. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2026 - 2030, lĩnh vực giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp dự kiến
triển khai 1.669 dự án với tổng nhu cầu vốn khoảng 132.943,42 tỷ đồng.
Dự kiến
số phòng học tăng thêm khoảng 11.619 phòng, tương đương khoảng 61% nhu cầu để
hoàn thành mục tiêu. Hiện các địa phương vẫn tiếp tục rà soát, bổ sung nhu cầu
đầu tư.
Liên
quan đến quỹ đất giáo dục, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm, cho biết Sở đang
phối hợp với các phường, xã rà soát quỹ đất theo quy hoạch phân khu 1/2000.
Tuy
nhiên, nhiều khu đất được quy hoạch cho giáo dục nhưng thực tế là đất hỗn hợp
hoặc đất dân cư hiện hữu, khiến công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng gặp
khó khăn do giá đất cao trong khi ngân sách còn hạn chế.
Để
khắc phục tình trạng thiếu trường lớp, Sở Xây dựng đề xuất tăng tầng cao và mật
độ xây dựng đối với các công trình trường học, đặc biệt tại khu vực trung tâm
nhằm tối ưu hóa quỹ đất, đồng thời phải bảo đảm các quy định về phòng cháy, chữa
cháy.
Bên cạnh đó, cần rà soát các chương trình vay vốn kích cầu của thành phố
để khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là các trường mầm
non.
Chủ
tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhận định các cơ quan cần rút ngắn
quy trình triển khai dự án, thực hiện song song các bước để cắt giảm khoảng 50%
thời gian thực hiện so với quy định. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn cần được vận dụng
linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng khu vực, trong đó khu vực trung tâm có thể
linh hoạt về tầng cao để tối ưu quỹ đất.
Quỹ
đất cho giáo dục sẽ được huy động từ trụ sở dôi dư sau sắp xếp, quỹ đất công và
nguồn bồi thường giải phóng mặt bằng. Thành phố cũng sẽ huy động cả nguồn lực
nhà nước và xã hội hóa để đáp ứng nhu cầu đầu tư.
Chủ
tịch UBND Thành phố đề nghị vận dụng Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội về
các cơ chế, chính sách đặc thù để huy động tối đa quỹ đất, trừ đất quốc phòng - an ninh, ưu tiên cho giáo dục.
Thành
phố cũng sẽ xem xét ban hành chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cho các
công trình giáo dục; đồng thời cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn và hằng
năm để ưu tiên cho các dự án trường học.
Để
đẩy nhanh tiến độ triển khai, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị thành lập tổ công
tác đặc biệt nhằm theo dõi, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án,
đồng thời phát động chiến dịch “150 ngày đêm” thi đua hoàn thành các công trình
trước ngày 15/8/2026 nhằm đưa vào sử dụng 1.000 phòng học mới phục vụ năm học
2026 - 2027.
