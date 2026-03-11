Thứ Tư, 11/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

TP. Hồ Chí Minh phát động "chiến dịch 150 ngày đêm" xây 1.000 phòng học mới

Thi Nguyễn

11/03/2026, 23:10

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị phát động chiến dịch “150 ngày đêm” thi đua hoàn thành các công trình giáo dục trước ngày 15/8/2026 nhằm đưa vào sử dụng 1.000 phòng học mới phục vụ năm học 2026 - 2027...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 11/3, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố về thực trạng và nhu cầu cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê, hiện thành phố Hồ Chí Minh 1.832 trường mầm non, trong đó 639 trường công lập và 1.139 trường ngoài công lập. Cấp tiểu học có 822 trường, gồm 783 trường công lập và 39 trường ngoài công lập. Cấp trung học cơ sở có 494 trường, trong đó 462 trường công lập và 32 trường ngoài công lập. Cấp trung học phổ thông có 290 trường, gồm 175 trường công lập và 115 trường ngoài công lập.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay TP. Hồ Chí Minh (trước sáp nhập) đạt khoảng 297 phòng học trên mỗi vạn dân trong độ tuổi đi học từ 3 đến 18 tuổi. Tuy nhiên, tỷ lệ này chưa đồng đều giữa các cấp học. Cụ thể, bậc mầm non đạt 478 phòng học/vạn dân; tiểu học 262 phòng học; trung học cơ sở 237 phòng học; trung học phổ thông 257 phòng học.

Để đạt mục tiêu 300 phòng học trên mỗi vạn dân trong độ tuổi đi học, toàn Thành phố cần đầu tư thêm khoảng 18.962 phòng học. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, lĩnh vực giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp dự kiến triển khai 1.669 dự án với tổng nhu cầu vốn khoảng 132.943,42 tỷ đồng.

Dự kiến số phòng học tăng thêm khoảng 11.619 phòng, tương đương khoảng 61% nhu cầu để hoàn thành mục tiêu. Hiện các địa phương vẫn tiếp tục rà soát, bổ sung nhu cầu đầu tư.

Liên quan đến quỹ đất giáo dục, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm, cho biết Sở đang phối hợp với các phường, xã rà soát quỹ đất theo quy hoạch phân khu 1/2000.

Tuy nhiên, nhiều khu đất được quy hoạch cho giáo dục nhưng thực tế là đất hỗn hợp hoặc đất dân cư hiện hữu, khiến công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do giá đất cao trong khi ngân sách còn hạn chế.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận buổi làm việc.
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận buổi làm việc.

Để khắc phục tình trạng thiếu trường lớp, Sở Xây dựng đề xuất tăng tầng cao và mật độ xây dựng đối với các công trình trường học, đặc biệt tại khu vực trung tâm nhằm tối ưu hóa quỹ đất, đồng thời phải bảo đảm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, cần rà soát các chương trình vay vốn kích cầu của thành phố để khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là các trường mầm non.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhận định các cơ quan cần rút ngắn quy trình triển khai dự án, thực hiện song song các bước để cắt giảm khoảng 50% thời gian thực hiện so với quy định. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn cần được vận dụng linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng khu vực, trong đó khu vực trung tâm có thể linh hoạt về tầng cao để tối ưu quỹ đất.

Quỹ đất cho giáo dục sẽ được huy động từ trụ sở dôi dư sau sắp xếp, quỹ đất công và nguồn bồi thường giải phóng mặt bằng. Thành phố cũng sẽ huy động cả nguồn lực nhà nước và xã hội hóa để đáp ứng nhu cầu đầu tư.

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị vận dụng Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách đặc thù để huy động tối đa quỹ đất, trừ đất quốc phòng - an ninh, ưu tiên cho giáo dục.

Thành phố cũng sẽ xem xét ban hành chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cho các công trình giáo dục; đồng thời cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm để ưu tiên cho các dự án trường học.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm theo dõi, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời phát động chiến dịch “150 ngày đêm” thi đua hoàn thành các công trình trước ngày 15/8/2026 nhằm đưa vào sử dụng 1.000 phòng học mới phục vụ năm học 2026 - 2027.

Quyền Bộ trưởng Bộ GD và ĐT cam kết đấu tranh với hiện tượng dạy thêm, học thêm biến tướng

15:45, 03/03/2026

Quyền Bộ trưởng Bộ GD và ĐT cam kết đấu tranh với hiện tượng dạy thêm, học thêm biến tướng

Đại học Quốc Gia TP. HCM "chốt" phương thức xét tuyển 2026

15:35, 02/03/2026

Đại học Quốc Gia TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án Chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú

11:18, 25/02/2026

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án Chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú

Từ khóa:

cơ sở vật chất giáo dục Giáo dục năm học 2026 - 2027 phòng học quy hoạch giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh trường học

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển “kinh tế bạc” thành động lực tăng trưởng bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển “kinh tế bạc” thành động lực tăng trưởng bền vững

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu coi người cao tuổi là nguồn lực quan trọng của quốc gia, phát triển “kinh tế bạc” trong một tổng thể chính sách nhất quán nhằm chủ động thích ứng già hóa dân số, tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước.

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Thị trường lao động Việt Nam hiện đang trong giai đoạn phục hồi, thể hiện năng lực tăng trưởng mạnh mẽ ngay cả trong bối cảnh nhiều biến động. Tuy nhiên, để xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững, chuyên gia nhấn mạnh các doanh nghiệp cần vượt ra khỏi sự tập trung vào chi phí lao động thấp và định vị lại mình như trung tâm của năng suất cao, đổi mới sáng tạo và thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình hiến, ghép bộ phận cơ thể người

Bộ Y tế yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình hiến, ghép bộ phận cơ thể người

Sau khi các cơ quan phát hiện, bắt giữ các đường dây môi giới, mua bán, chiếm đoạt mô và bộ phận cơ thể người, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ các đơn vị, cơ sở y tế kiểm tra, rà soát chặt chẽ, không thực hiện ghép mô, bộ phận cơ thể người khi hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến môi giới, mua bán trái phép...

Bệnh viện K vận hành 2 máy xạ trị gia tốc phiên bản mới nhất

Bệnh viện K vận hành 2 máy xạ trị gia tốc phiên bản mới nhất

Hai hệ thống máy xạ trị gia tốc Versa HD phiên bản mới nhất cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật xạ trị tiên tiến hiện nay như xạ trị 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT, đồng thời rút ngắn thời gian xạ trị từ khoảng 10 phút xuống còn 2 - 3 phút mỗi lần...

Dự kiến những đối tượng được điều chỉnh lương cơ sở từ 1/7/2026

Dự kiến những đối tượng được điều chỉnh lương cơ sở từ 1/7/2026

Luơng cơ sở tăng dẫn đến một số đối tượng được tăng lương, bao gồm cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Các quỹ cổ phiếu hầu hết ghi nhận hiệu suất thua xa VN-Index trong tháng 2

Chứng khoán

2

Thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển theo hướng xanh, hiện đại

Kinh tế xanh

3

Antesco tìm động lực tăng trưởng mới từ hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao Hàn Quốc

Doanh nghiệp

4

Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ tăng theo giá dầu

Thế giới

5

Tài khóa cần "chia lửa" với tiền tệ trong bối cảnh lạm phát chi phí đẩy

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy