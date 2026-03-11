TP. Hồ Chí Minh phát động "chiến dịch 150 ngày đêm" xây 1.000 phòng học mới

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị phát động chiến dịch “150 ngày đêm” thi đua hoàn thành các công trình giáo dục trước ngày 15/8/2026 nhằm đưa vào sử dụng 1.000 phòng học mới phục vụ năm học 2026 - 2027...

Ngày 11/3, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố về thực trạng và nhu cầu cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê, hiện thành phố Hồ Chí Minh 1.832 trường mầm non, trong đó 639 trường công lập và 1.139 trường ngoài công lập. Cấp tiểu học có 822 trường, gồm 783 trường công lập và 39 trường ngoài công lập. Cấp trung học cơ sở có 494 trường, trong đó 462 trường công lập và 32 trường ngoài công lập. Cấp trung học phổ thông có 290 trường, gồm 175 trường công lập và 115 trường ngoài công lập.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay TP. Hồ Chí Minh (trước sáp nhập) đạt khoảng 297 phòng học trên mỗi vạn dân trong độ tuổi đi học từ 3 đến 18 tuổi. Tuy nhiên, tỷ lệ này chưa đồng đều giữa các cấp học. Cụ thể, bậc mầm non đạt 478 phòng học/vạn dân; tiểu học 262 phòng học; trung học cơ sở 237 phòng học; trung học phổ thông 257 phòng học.

Để đạt mục tiêu 300 phòng học trên mỗi vạn dân trong độ tuổi đi học, toàn Thành phố cần đầu tư thêm khoảng 18.962 phòng học. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, lĩnh vực giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp dự kiến triển khai 1.669 dự án với tổng nhu cầu vốn khoảng 132.943,42 tỷ đồng.

Dự kiến số phòng học tăng thêm khoảng 11.619 phòng, tương đương khoảng 61% nhu cầu để hoàn thành mục tiêu. Hiện các địa phương vẫn tiếp tục rà soát, bổ sung nhu cầu đầu tư.

Liên quan đến quỹ đất giáo dục, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm, cho biết Sở đang phối hợp với các phường, xã rà soát quỹ đất theo quy hoạch phân khu 1/2000.

Tuy nhiên, nhiều khu đất được quy hoạch cho giáo dục nhưng thực tế là đất hỗn hợp hoặc đất dân cư hiện hữu, khiến công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do giá đất cao trong khi ngân sách còn hạn chế.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận buổi làm việc.

Để khắc phục tình trạng thiếu trường lớp, Sở Xây dựng đề xuất tăng tầng cao và mật độ xây dựng đối với các công trình trường học, đặc biệt tại khu vực trung tâm nhằm tối ưu hóa quỹ đất, đồng thời phải bảo đảm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, cần rà soát các chương trình vay vốn kích cầu của thành phố để khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là các trường mầm non.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhận định các cơ quan cần rút ngắn quy trình triển khai dự án, thực hiện song song các bước để cắt giảm khoảng 50% thời gian thực hiện so với quy định. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn cần được vận dụng linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng khu vực, trong đó khu vực trung tâm có thể linh hoạt về tầng cao để tối ưu quỹ đất.

Quỹ đất cho giáo dục sẽ được huy động từ trụ sở dôi dư sau sắp xếp, quỹ đất công và nguồn bồi thường giải phóng mặt bằng. Thành phố cũng sẽ huy động cả nguồn lực nhà nước và xã hội hóa để đáp ứng nhu cầu đầu tư.

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị vận dụng Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách đặc thù để huy động tối đa quỹ đất, trừ đất quốc phòng - an ninh, ưu tiên cho giáo dục.

Thành phố cũng sẽ xem xét ban hành chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cho các công trình giáo dục; đồng thời cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm để ưu tiên cho các dự án trường học.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm theo dõi, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời phát động chiến dịch “150 ngày đêm” thi đua hoàn thành các công trình trước ngày 15/8/2026 nhằm đưa vào sử dụng 1.000 phòng học mới phục vụ năm học 2026 - 2027.