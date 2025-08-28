Giải mã sức hút của Chill Home - ArtStella tại khu Đông TP.HCM

Liên tục nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư, ArtStella với dòng sản phẩm căn hộ Chill Home đang nổi lên như một hiện tượng khuấy động thị trường khu Đông.

Giới đầu tư bất động sản hoàn toàn không bất ngờ trước sức hút mạnh mẽ của ArtStella, bởi dự án này sở hữu một vị thế chiến lược không thể phủ nhận.

“CHẤT XÚC TÁC” MỚI CỦA THỊ TRƯỜNG

Tọa lạc ngay mặt tiền đường Thống Nhất, dự án còn hưởng lợi lớn khi kề cận đường 30/4 đang được mở rộng quy mô lên 4 làn xe, giúp việc di chuyển trở nên thông suốt và thuận tiện hơn bao giờ hết.

ArtStella đang đón nhận sự quan tâm lớn từ khách hàng mua ở và nhà đầu tư.

Đặc biệt, ArtStella chỉ cách ga Suối Tiên của tuyến metro số 1 và Bến xe Miền Đông mới chỉ mất 2 phút, thiết lập một kết nối giao thông hoàn hảo tới trung tâm thành phố. Hơn thế nữa, dự án còn nằm ngay “vùng trũng giá” của hành lang phát triển metro, khu vực có nhiều dư địa để giá trị bất động sản gia tăng mạnh mẽ khi cơ sở hạ tầng trọng điểm này chính thức đi vào vận hành, khẳng định tiềm năng đầu tư dài hạn và bền vững tại khu Đông TP.HCM.

Vị trí đắc địa này còn giúp cư dân ArtStella dễ dàng tiếp cận hàng loạt tiện ích ngoại khu hiện đại. Từ các trung tâm thương mại lớn, đến hệ thống giáo dục quốc tế, bệnh viện uy tín và các khu công nghiệp, khu công nghệ cao TP.HCM... Tất cả đều nằm trong bán kính lý tưởng, đáp ứng mọi nhu cầu từ học tập, làm việc đến giải trí và chăm sóc sức khỏe. Sự kết nối này không chỉ tạo nên một cuộc sống tiện nghi mà còn biến ArtStella thành một "thỏi nam châm" thu hút cả cư dân lẫn các nhà đầu tư.

Dữ liệu từ batdongsan.com cho thấy, mức độ quan tâm bất động sản tại TP.HCM có xu hướng tăng trưởng nổi bật, đặc biệt ở bất động sản bán với mức tăng 11% vào tháng 7/2025 so với tháng 6/2025. Trong đó loại hình chung cư dẫn đầu về mức độ quan tâm với mức tăng 11%, phản ánh sự trở lại của dòng tiền và tâm lý tích cực từ phía nhà đầu tư.

Nhiều khách hàng tận dụng chính sách thanh toán không vay chỉ từ 9,9 triệu đồng/tháng sở hữu ngay căn hộ kề cận metro số 1 tại ArtStella.

Với chính sách thanh toán không vay chỉ từ 9,9 triệu đồng/tháng và giải pháp hỗ trợ tài chính linh hoạt khi chỉ thanh toán 21% nhận nhà, chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất đến 24 tháng, ArtStella cũng được xem là “điểm rơi” hoàn hảo để người mua nhà và nhà đầu tư tận dụng thời cơ, trước khi mặt bằng giá khu vực tiếp tục xác lập những mức mới khi một loạt tuyến metro mới được đầu tư trong vài năm tới.

TIÊN PHONG KIẾN TẠO CHUẨN SỐNG CHILL - LIVING

Không chỉ bổ sung nguồn cung sản phẩm mới dọc theo metro số 1 vốn đang khan hiếm, ArtStella còn mang đến một chuẩn mực sống khác biệt với phong cách “Chill - Living” xu hướng đang được thế hệ trẻ toàn cầu ưa chuộng.

Điểm nhấn khiến ArtStella trở thành “của hiếm” trên thị trường chính là thiết kế kiến trúc oval độc đáo ít thấy tại các dự án căn hộ ở TP.HCM. Cấu trúc oval giúp mở rộng tầm nhìn, tối đa hóa diện tích tiếp xúc với thiên nhiên và tạo nên sự mềm mại, duy mỹ trong tổng thể kiến trúc.

Song hành với đó là thiết kế thông tầng và hành lang mở, không cửa đối cửa đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho từng căn hộ, đồng thời giúp không gian sống luôn thoáng đãng, chan hòa ánh sáng và gió trời. Đây là chi tiết thường chỉ xuất hiện ở các dòng sản phẩm cao cấp, nay được tái hiện tại ArtStella với mức giá dễ tiếp cận, càng làm tăng sức hấp dẫn cho dự án.

Kiến trúc oval và thiết kế thông tầng độc đáo, không cửa đối cửa đảm bảo sự riêng tư tối đa cho từng căn hộ tại ArtStella.

Với diện tích đa dạng mỗi căn hộ Chill Home đều được thiết kế thông minh, khai thác tối đa công năng mà vẫn giữ sự tinh tế trong bố cục. 100% căn hộ có ban công rộng mở, không gian chức năng được kết nối liền mạch, vừa tiện nghi cho sinh hoạt hằng ngày, vừa đủ khoảng riêng để thư giãn.

Bên cạnh đó, ArtStella còn tích hợp hệ tiện ích đa tầng như hồ bơi tràn bờ, khu gym & spa, 7 tầng thiên nhiên, vườn treo xuyên tầng và chuỗi không gian thư giãn đậm chất thời thượng với 4 khu vườn chủ đề độc đáo gồm vườn năng lượng, vườn thảo mộc, vườn đọc sách, vườn nhiệt đới. Tất cả làm nên một môi trường sống năng động nhưng vẫn đậm chất thư thái.

ArtStella được phát triển bởi sự hợp tác chiến lược giữa ATTLand - Tập đoàn An Phong và ngân hàng BIDV. Dự án đã có pháp lý đầy đủ, rõ ràng, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, nhà đầu tư. Đây cũng là lý do khiến nhiều khách "chọn mặt gửi vàng" cho căn hộ Chill Home - ArtStella để nắm bắt cơ hội ngay từ đầu.