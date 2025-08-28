Giải mã sức hút của Chill Home - ArtStella tại khu Đông TP.HCM
Tuấn Sơn
28/08/2025, 08:00
Liên tục nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư, ArtStella với dòng sản phẩm căn hộ Chill Home đang nổi lên như một hiện tượng khuấy động thị trường khu Đông.
Giới đầu tư bất động sản hoàn toàn không bất ngờ trước sức hút mạnh mẽ của ArtStella, bởi dự án này sở hữu một vị thế chiến lược không thể phủ nhận.
“CHẤT XÚC TÁC” MỚI CỦA THỊ TRƯỜNG
Tọa lạc ngay mặt tiền đường Thống Nhất, dự án còn hưởng lợi lớn khi kề cận đường 30/4 đang được mở rộng quy mô lên 4 làn xe, giúp việc di chuyển trở nên thông suốt và thuận tiện hơn bao giờ hết.
Đặc biệt, ArtStella chỉ cách ga Suối Tiên của tuyến metro số 1 và Bến xe Miền Đông mới chỉ mất 2 phút, thiết lập một kết nối giao thông hoàn hảo tới trung tâm thành phố. Hơn thế nữa, dự án còn nằm ngay “vùng trũng giá” của hành lang phát triển metro, khu vực có nhiều dư địa để giá trị bất động sản gia tăng mạnh mẽ khi cơ sở hạ tầng trọng điểm này chính thức đi vào vận hành, khẳng định tiềm năng đầu tư dài hạn và bền vững tại khu Đông TP.HCM.
Vị trí đắc địa này còn giúp cư dân ArtStella dễ dàng tiếp cận hàng loạt tiện ích ngoại khu hiện đại. Từ các trung tâm thương mại lớn, đến hệ thống giáo dục quốc tế, bệnh viện uy tín và các khu công nghiệp, khu công nghệ cao TP.HCM... Tất cả đều nằm trong bán kính lý tưởng, đáp ứng mọi nhu cầu từ học tập, làm việc đến giải trí và chăm sóc sức khỏe. Sự kết nối này không chỉ tạo nên một cuộc sống tiện nghi mà còn biến ArtStella thành một "thỏi nam châm" thu hút cả cư dân lẫn các nhà đầu tư.
Dữ liệu từ batdongsan.com cho thấy, mức độ quan tâm bất động sản tại TP.HCM có xu hướng tăng trưởng nổi bật, đặc biệt ở bất động sản bán với mức tăng 11% vào tháng 7/2025 so với tháng 6/2025. Trong đó loại hình chung cư dẫn đầu về mức độ quan tâm với mức tăng 11%, phản ánh sự trở lại của dòng tiền và tâm lý tích cực từ phía nhà đầu tư.
Với chính sách thanh toán không vay chỉ từ 9,9 triệu đồng/tháng và giải pháp hỗ trợ tài chính linh hoạt khi chỉ thanh toán 21% nhận nhà, chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất đến 24 tháng, ArtStella cũng được xem là “điểm rơi” hoàn hảo để người mua nhà và nhà đầu tư tận dụng thời cơ, trước khi mặt bằng giá khu vực tiếp tục xác lập những mức mới khi một loạt tuyến metro mới được đầu tư trong vài năm tới.
TIÊN PHONG KIẾN TẠO CHUẨN SỐNG CHILL - LIVING
Không chỉ bổ sung nguồn cung sản phẩm mới dọc theo metro số 1 vốn đang khan hiếm, ArtStella còn mang đến một chuẩn mực sống khác biệt với phong cách “Chill - Living” xu hướng đang được thế hệ trẻ toàn cầu ưa chuộng.
Điểm nhấn khiến ArtStella trở thành “của hiếm” trên thị trường chính là thiết kế kiến trúc oval độc đáo ít thấy tại các dự án căn hộ ở TP.HCM. Cấu trúc oval giúp mở rộng tầm nhìn, tối đa hóa diện tích tiếp xúc với thiên nhiên và tạo nên sự mềm mại, duy mỹ trong tổng thể kiến trúc.
Song hành với đó là thiết kế thông tầng và hành lang mở, không cửa đối cửa đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho từng căn hộ, đồng thời giúp không gian sống luôn thoáng đãng, chan hòa ánh sáng và gió trời. Đây là chi tiết thường chỉ xuất hiện ở các dòng sản phẩm cao cấp, nay được tái hiện tại ArtStella với mức giá dễ tiếp cận, càng làm tăng sức hấp dẫn cho dự án.
Với diện tích đa dạng mỗi căn hộ Chill Home đều được thiết kế thông minh, khai thác tối đa công năng mà vẫn giữ sự tinh tế trong bố cục. 100% căn hộ có ban công rộng mở, không gian chức năng được kết nối liền mạch, vừa tiện nghi cho sinh hoạt hằng ngày, vừa đủ khoảng riêng để thư giãn.
Bên cạnh đó, ArtStella còn tích hợp hệ tiện ích đa tầng như hồ bơi tràn bờ, khu gym & spa, 7 tầng thiên nhiên, vườn treo xuyên tầng và chuỗi không gian thư giãn đậm chất thời thượng với 4 khu vườn chủ đề độc đáo gồm vườn năng lượng, vườn thảo mộc, vườn đọc sách, vườn nhiệt đới. Tất cả làm nên một môi trường sống năng động nhưng vẫn đậm chất thư thái.
ArtStella được phát triển bởi sự hợp tác chiến lược giữa ATTLand - Tập đoàn An Phong và ngân hàng BIDV. Dự án đã có pháp lý đầy đủ, rõ ràng, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, nhà đầu tư. Đây cũng là lý do khiến nhiều khách "chọn mặt gửi vàng" cho căn hộ Chill Home - ArtStella để nắm bắt cơ hội ngay từ đầu.
Sun Group với dự án nâng tầm Bà Nà thành Siêu đô thị du lịch nghỉ dưỡng
Ngày 27/8/2025, tại khu vực núi Bà Nà, Tập đoàn Sun Group và UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khởi công tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Bà Nà - Suối Mơ với tổng mức đầu tư giai đoạn 2 trị giá 52 ngàn tỷ đồng.
E.City Tân Đức - Đô thị tiện ích toàn diện, An Khang khởi nguồn nhịp sống mới
Giữa nhịp sống hối hả của đô thị hiện đại, E.City Tân Đức hiện lên như một bức tranh xanh mát, nơi cư dân tận hưởng không gian sống hài hòa với thiên nhiên, tích hợp tiện ích toàn diện.
Đầu tư bất động sản Hòa Lạc: Tiên phong nắm bắt cơ hội tối ưu
Mua một căn nhà không chỉ là quyết định về nơi ở, mà còn là một thương vụ đầu tư mang tính thay đổi cuộc đời, đòi hỏi sự mạo hiểm có tính toán, nhạy bén với cơ hội và kiên định dài hạn. Vậy, chiến lược nào sẽ tối ưu cho “thương vụ để đời” này?
Vân Đồn - Điểm hẹn du lịch yêu thích của giới trẻ
Giới trẻ ngày nay, đặc biệt là thế hệ Gen Y và Gen Z, đang định hình lại cách tiếp cận du lịch. Họ không chỉ tìm kiếm những điểm đến để chụp ảnh “check-in” mà còn khao khát khám phá văn hóa bản địa, hòa mình vào cuộc sống của người dân địa phương và lưu giữ hành trình theo cách riêng.
Canada thiếu hơn 3 triệu căn nhà mới
Canada sẽ cần tổng số 3,2 triệu đơn vị nhà ở mới trong thời gian từ nay đến hết năm 2025, một tốc độ xây dựng vượt qua kỷ lục cũ...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: