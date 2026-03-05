Giá vàng miếng SJC tăng nhẹ sau khi sụt giảm 7 triệu đồng/lượng của 2 phiên trước

Trong phiên 5/3, giá vàng miếng SJC bán ra chỉ tăng 0,27%, giá vàng nhẫn tăng từ 0,16% đến 0,27%. Tuy nhiên, mức tăng vàng miếng SJC rất thấp sau khi sụt giảm 7 triệu đồng/lượng của 2 phiên trước liền kề...

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tăng trở lại trong phiên sáng nay (5/3) sau khi sụt tới 4 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (4/3). Mức tăng phổ biến trong phiên sáng nay chỉ ở mức 500 nghìn đồng/lượng

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC vẫn giữ nguyên ở mức 181,2 triệu – 184,2 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên 4/3.

Sau hơn 1 giờ mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 181,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 184,7 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì đến hết phiên sáng.

Mức giá giao dịch 181,7 triệu – 184,7 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Ngọc Thẩm. Giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu này cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng.

Riêng tại Ngọc Thẩm , giá giao dịch vàng miếng tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng chốt phiên sáng cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Mi Hồng đặt giá bán vàng miếng ở mức 184,7 triệu đồng/lượng còn giá mua vào là 182 triệu đồng/lượng. Giá mua vào vàng miếng tại Mi Hồng cao hơn các thương hiệu phía Bắc từ 300 nghìn – 800 nghìn đồng/lượng.

Duy chỉ có Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng SJC so với phiên hôm qua. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 181,2 triệu – 184,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 5/3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch có sự phân hoá rõ rệt giữa các hệ thống lớn. Một số thương hiệu vẫn điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn theo sát giá vàng miếng SJC trong khi 3 doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn so với phiên 4/3. Cá biệt, một doanh nghiệp giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên sáng nay.

Tại khu vực phía Nam, mở cửa phiên sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng, đặt ở mức 175 triệu – 179 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Trong phiên sáng 5/3, giá vàng nhẫn niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cao hơn vàng miếng lần lượt 300 nghìn đồng/lượng và 800 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua, bán vàng nhẫn tại SJC, PNJ và Phú Quý thấp hơn giá vàng miếng từ 200 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng. Riêng DOJI niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” bằng giá vàng miếng SJC.

Ngược lại, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng vẫn giữ nguyên ở mức 179,9 triệu – 183,9 triệu đồng/lượng.

Sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi lượng, niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 181,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 184,4 triệu đồng/lượng. Công ty SJC giữ mức giá giao dịch trên đến hết phiên sáng.

Giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay. DOJI đặt giá mua, bán vàng nhẫn chốt phiên sáng ở mức 181,7 triệu – 184,7 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 181,5 triệu – 184,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá trên duy trì ổn định đến khi đóng cửa phiên sáng. So với giá chốt phiên 4/3, giá mua, bán vàng nhẫn tại hai đơn vị trên tăng nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 4/3 so với 3/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, PNJ niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 181,2 triệu – 184,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 4/3, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này không đổi.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu có giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường trong phiên sáng.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 182 triệu – 185 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều duy trì ổn định mức giá trên trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 4/3, giá mua, bán vàng nhẫn tại cả hai doanh nghiệp trên vẫn giữ nguyên.