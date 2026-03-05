Giá vàng miếng SJC tăng nhẹ sau khi sụt giảm 7 triệu đồng/lượng của 2 phiên trước
Mai Nhi
05/03/2026, 13:17
Trong phiên 5/3, giá vàng miếng SJC bán ra chỉ tăng 0,27%, giá vàng nhẫn tăng từ 0,16% đến 0,27%. Tuy nhiên, mức tăng vàng miếng SJC rất thấp sau khi sụt giảm 7 triệu đồng/lượng của 2 phiên trước liền kề...
Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tăng trở lại trong phiên
sáng nay (5/3) sau khi sụt tới 4 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (4/3). Mức
tăng phổ biến trong phiên sáng nay chỉ ở mức 500 nghìn đồng/lượng
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán
vàng miếng tại Công ty SJC vẫn giữ nguyên ở mức 181,2 triệu – 184,2 triệu đồng/lượng,
không đổi so với phiên 4/3.
Sau hơn 1 giờ mở cửa, thương hiệu này
điều chỉnh tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Công ty SJC niêm yết giá
mua vàng miếng ở mức 181,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 184,7 triệu
đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì đến hết phiên sáng.
Mức giá giao dịch 181,7 triệu – 184,7
triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và
Ngọc Thẩm. Giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu này cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng.
Riêng tại Ngọc Thẩm , giá giao dịch
vàng miếng tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng
miếng tại Mi Hồng chốt phiên sáng cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Mi
Hồng đặt giá bán vàng miếng ở mức 184,7 triệu đồng/lượng còn giá mua vào là 182
triệu đồng/lượng. Giá mua vào vàng miếng tại Mi Hồng cao hơn các thương hiệu phía
Bắc từ 300 nghìn – 800 nghìn đồng/lượng.
Duy chỉ có Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên
giá giao dịch vàng miếng SJC so với phiên hôm qua. Thương hiệu này đặt giá mua,
bán vàng miếng SJC ở mức 181,2 triệu – 184,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch có sự phân hoá rõ rệt
giữa các hệ thống lớn. Một số thương hiệu vẫn điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn theo
sát giá vàng miếng SJC trong khi 3 doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn so
với phiên 4/3. Cá biệt, một doanh nghiệp giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên
sáng nay.
Tại khu vực phía Nam, mở cửa phiên sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số
9” tại Ngọc Thẩm giảm mạnh 1
triệu đồng/lượng, đặt ở mức 175 triệu – 179 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng,
Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.
Trong phiên sáng 5/3, giá vàng nhẫn niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cao hơn vàng miếng lần lượt 300 nghìn đồng/lượng và 800 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua, bán vàng nhẫn tại SJC, PNJ và Phú Quý thấp hơn giá vàng miếng từ 200 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng. Riêng DOJI niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” bằng giá vàng miếng SJC.
Ngược lại, giá mua, bán vàng nhẫn “4
số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng vẫn giữ nguyên ở mức 179,9 triệu – 183,9
triệu đồng/lượng.
Sau
hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi lượng, niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở
mức 181,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 184,4 triệu đồng/lượng. Công ty SJC giữ mức giá giao dịch trên đến
hết phiên sáng.
Giá
giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI cũng tăng 500 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay. DOJI đặt giá mua, bán vàng nhẫn chốt phiên
sáng ở mức 181,7 triệu – 184,7 triệu đồng/lượng.
Phú Quý niêm yết
giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 181,5 triệu – 184,5 triệu đồng/lượng
(mua - bán). Mức giá trên duy trì ổn định đến khi đóng cửa phiên sáng. So với giá chốt phiên 4/3, giá mua, bán
vàng nhẫn tại hai đơn vị trên tăng nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trong khi đó, PNJ niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 181,2 triệu – 184,2 triệu đồng/lượng trong
suốt phiên sáng. So với giá
chốt phiên 4/3, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này không đổi.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu có
giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường trong phiên sáng.
Giá mua, bán vàng
nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 182 triệu – 185 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều
duy trì ổn định mức giá trên trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 4/3, giá mua, bán vàng nhẫn
tại cả hai doanh nghiệp trên vẫn giữ nguyên.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 5/3, hợp đồng giá vàng giao ngay tiếp
tục tăng thêm hơn 0,8%, tiến lên mốc 5.179 USD/oz. Như vậy, giá vàng thế giới tăng
gấp gần 4 lần giá vàng trong nước.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 18,77 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, tùy thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 13,07 – 19,07 triệu
đồng/lượng.
