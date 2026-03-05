Thị trường phục hồi mạnh, cổ phiếu chứng khoán bùng nổ
Kim Phong
05/03/2026, 12:05
Diễn biến ấm trở lại của chứng khoán thế giới, đặc biệt của chứng khoán Mỹ đêm qua đã củng cố tâm lý tích cực trên thị trường trong nước, nhất là sau phiên đảo chiều khá ấn tượng trước đó. VN-Index tăng 1,03% với số mã xanh gấp 1,6 lần số đỏ, trong đó nhóm chứng khoán nổi bật và thu hút dòng tiền ấn tượng.
Cổ phiếu chứng khoán là nhóm tăng đều và mạnh nhất trong diễn
biến đảo chiều hôm qua, một số thậm chí còn kịch trần. Sáng nay nhóm này tiếp tục
tăng mạnh và rất sớm. Trong 10 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường thì tới 5
mã chứng khoán: SSI tăng 2,08% khớp 1.875,9 tỷ đồng; VIX tăng 2,61% với 842,8 tỷ;
VCI tăng 1,22% với 500,7 tỷ; VND tăng 3,99% với 427 tỷ; HCM tăng 2,24% với
418,7 tỷ.
Toàn nhóm chứng khoán chỉ sót lại VUA giảm 13,61%, TCX giảm
4,19%, APG giảm 0,49%. Phía ngược lại tới 20 mã tăng từ 3% trở lên và 13 mã khác
tăng từ 1% tới 3%. Mặc dù không tác động quá lớn đến mức tăng của VN-Index do vốn
hóa hạn chế, nhưng ảnh hưởng tâm lý không nhỏ. Cổ phiếu chứng khoán thường rất
nhạy với xu hướng thị trường và dòng tiền đổ vào mạnh mẽ cũng phản ánh kỳ vọng
tổng thể. Sáng nay SSI, VPX và VCK là 3 cổ phiếu duy nhất của nhóm này lọt vào
Top 10 mã kéo điểm hàng đầu, nhưng cũng chỉ đem lại khoảng 1 điểm, trong khi riêng
VHM tăng 1,93% đã đem về hơn 1,5 điểm.
VN-Index vẫn đang trông cậy nhiều vào một vài mã trụ lớn nhất,
ngoài VHM có thêm VIC kịch trần. Cổ phiếu này kéo hơn 18 điểm, trong tổng mức tăng
18,77 điểm của chỉ số. VN30-Index tăng yếu 0,59% với 17 mã tăng/13 mã giảm,
trong đó 8 mã tăng từ 1% trở lên. Ngoài VIC và VHM, thêm VPL tăng 2,29%, SSI tăng
2,08%, DGC tăng 1,27%, MBB tăng 1,3%, VPB tăng 1,29%, STB tăng 1,2%.
Dù vậy tổng thể phiên giao dịch sáng nay vẫn tích cực khi độ
rộng chỉ số ghi nhận 207 mã tăng/126 mã giảm. 125 mã đang tăng vượt 1%, tập
trung 50% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE cho thấy tâm lý mua giá cao vượt
trội. Rổ VN30 chỉ đóng góp 8 mã trong số này cũng phản ánh sự phục hồi khá tốt ở
các mã vừa và nhỏ.
Một bất ngờ lớn là thanh khoản rổ VN30 chỉ chiếm 48,8% giao
dịch sàn HoSE, mức thấp kỷ lục kể từ đầu năm. Loạt cổ phiếu chứng khoán tầm
trung như VIX, VCI, VND, HCM nổi bật trong nhóm thanh khoản tốt nhất và giá tăng
cao nhất. Ngoài ra có thể kể tới GEL tăng 2,17%, VCG tăng 4,7%, EIB tăng 2,22%,
KDH tăng 4,38%, CII tăng 4,13% với thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng mỗi cổ phiếu.
Cổ phiếu dầu khí, phân bón – là các mã tăng mạnh mấy ngày
nay – đã điều chỉnh khá mạnh. BSR giảm 2,25%, PVD giảm 6%, GAS giảm 2,33%, PLX
giảm 1,87%, PVS giảm 5%, OIL giảm 4,68%, PVB giảm 3,77%, PVC giảm 3,21%... hay
DCM giảm 3%, DPM giảm 0,49%, HAH giảm 2,84%, VSC giảm 1,17%... Diễn biến này không
bất ngờ vì giá dầu đã hạ nhiệt tạm thời, cộng với biên lợi nhuận ngắn hạn rất mạnh
thúc đẩy nhà đầu tư hiện thực hóa.
Dù vậy ngoài các cổ phiếu nóng nói trên, số còn lại giảm giá
không nhiều. Trong 126 mã đỏ ở HoSE có 73 mã giảm vượt 1%, chiếm 20,4% tổng
giao dịch sàn HoSE. Tuy nhiên khi trừ đi các giao dịch ở nhóm dầu khí, phân bón
thì chỉ còn 11,7%. MWG giảm 2,03%, DXG giảm 1,72%, GVR giảm 4,47%, VJC giảm
2,21%, VSC giảm 1,17%, HAH giảm 2,84%, VRE giảm 1,96% là những cổ phiếu đáng chú
ý nhất khi thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tiếp tục duy trì quy mô bán ròng
rất lớn với 1.265 tỷ đồng trên sàn HoSE, chỉ kém sáng hôm qua một chút (1.376 tỷ
đồng). Tuy vậy đây không phải là biểu hiện tăng bán của khối này, thực chất tổng
giá trị bán ra lại giảm 24%. Vấn đề là ở bên mua, giảm tới 34% so với sáng hôm
qua. Các cổ phiếu bị bán đáng chú ý là FPT -260,5 tỷ, SSI -150,3 tỷ, HPG -136 tỷ,
PVD -73,2 tỷ, BSR -72,1 tỷ, VHM -71,7 tỷ. Phía mua ròng có VIX +80,9 tỷ, KDH
+70 tỷ, VPB +65,9 tỷ.
