Trang chủ Dân sinh

Từ miền biên viễn đến phố thị, rộn ràng chuẩn bị cho"ngày hội" bầu cử

Nguyễn Thuấn

05/03/2026, 06:43

Chỉ còn ít ngày nữa, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Từ miền núi biên giới Nghệ An đến Quảng Trị và thành phố Huế, công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn tất, tạo nên không khí sôi nổi, trách nhiệm, hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành kiểm tra điểm bầu cử tại bản Sơn Hà, xã Tam Quang. Đây là 01 trong 18 điểm bầu cử trên địa bàn xã với 977 cử tri tham gia bỏ phiếu
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành kiểm tra điểm bầu cử tại bản Sơn Hà, xã Tam Quang. Đây là 01 trong 18 điểm bầu cử trên địa bàn xã với 977 cử tri tham gia bỏ phiếu

Tại Nghệ An, ngày 4/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Châu Khê, Tam Thái, Tam Quang và Tương Dương. Đoàn công tác trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu sớm tại bản Khe Nà, xã Châu Khê – một trong 55 khu vực của tỉnh được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm vào ngày 13/3.

Bản Khe Nà cách trung tâm xã hơn 20 km, đường đi khó khăn, nhất là khi mưa bão. Toàn bản có 315 cử tri, phần lớn là đồng bào dân tộc Đan Lai. Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh ghi nhận công tác chuẩn bị tại đây cơ bản hoàn tất, bảo đảm đúng tiến độ, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành lưu ý một số nội dung trong tổ chức bầu cử với chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Châu Khê
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành lưu ý một số nội dung trong tổ chức bầu cử với chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Châu Khê

Việc tổ chức bỏ phiếu sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri ở vùng đặc biệt khó khăn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn.

Đoàn kiểm tra điểm bầu cử tại bản Sơn Hà, xã Tam Quang. Đây là 01 trong 18 điểm bầu cử trên địa bàn xã với 977 cử tri tham gia bỏ phiếu 
Đoàn kiểm tra điểm bầu cử tại bản Sơn Hà, xã Tam Quang. Đây là 01 trong 18 điểm bầu cử trên địa bàn xã với 977 cử tri tham gia bỏ phiếu 

Trước đặc thù địa bàn rộng, giao thông phức tạp và nguy cơ thiên tai, lãnh đạo tỉnh yêu cầu địa phương xây dựng phương án hỗ trợ cử tri đi lại, bố trí điểm nghỉ cho người ở xa; tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ thông tin về ứng cử viên; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, y tế và bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu. Lực lượng biên phòng được đề nghị phối hợp hỗ trợ các bản trong quá trình tổ chức bầu cử.

Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương Lê Văn Lương cho biết, Ban Chỉ đạo bầu cử xã đã xuống kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu, mọi công việc được triển khai nghiêm túc; công tác trang trí, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự đã được triển khai 
Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương Lê Văn Lương cho biết, Ban Chỉ đạo bầu cử xã đã xuống kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu, mọi công việc được triển khai nghiêm túc; công tác trang trí, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự đã được triển khai 

Tại các xã Tam Quang, Tương Dương, Tam Thái, hệ thống chính trị đã vào cuộc đồng bộ, ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử sớm hơn thời gian quy định. Đến ngày 2/3, các khâu chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, tập huấn nghiệp vụ kiểm phiếu, xử lý tình huống phát sinh và bảo đảm an ninh tuyệt đối trong ngày 15/3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao đổi với Xóm trưởng xóm Hòa Bắc, xã Tương Dương Lô Văn Phương (người ngoài cùng bên phải) về việc rà soát, đảm bảo cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao đổi với Xóm trưởng xóm Hòa Bắc, xã Tương Dương Lô Văn Phương (người ngoài cùng bên phải) về việc rà soát, đảm bảo cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ 

Tại Quảng Trị, ngày 4/3, tại Nhà văn hóa tổ dân phố Hà Thôn, phường Đồng Hới, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031 thuộc đơn vị bầu cử số 13 đã tiếp xúc cử tri.

Toàn cảnh hội trường Nhà văn hóa tổ dân phố Hà Thôn trong buổi tiếp xúc cử tri
Toàn cảnh hội trường Nhà văn hóa tổ dân phố Hà Thôn trong buổi tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên. Các ứng cử viên bày tỏ quyết tâm, nếu được tín nhiệm sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng.

Cử tri phường Đồng Hới bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với các ứng cử viên
Cử tri phường Đồng Hới bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với các ứng cử viên

Cử tri phường Đồng Hới đánh giá cao nội dung chương trình hành động, đồng thời kiến nghị quan tâm hơn đến bảo vệ môi trường, đầu tư nâng cấp hạ tầng, hệ thống điện, giao thông; thực hiện tốt chính sách đối với người có công; tháo gỡ vướng mắc thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Đại diện các ứng cử viên trân trọng tiếp thu các ý kiến, coi đây vừa là sự tin tưởng, vừa là trách nhiệm lớn trước cử tri.

Ông Nguyễn Viết Vương trình bày chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 - 2031
Ông Nguyễn Viết Vương trình bày chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tại Huế, ngày 4/3, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026–2031 thuộc đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri phường Hóa Châu. Đơn vị bầu cử này gồm ba phường Hương An, Kim Long và Hóa Châu với 7 ứng cử viên.

Các ứng viên đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri tại phường Hóa Châu
Các ứng viên đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri tại phường Hóa Châu

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên nhấn mạnh định hướng phát huy tiềm năng địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm an sinh; tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự đô thị; cải thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Cử tri trao đổi ý kiến tại buổi tiếp xúc
Cử tri trao đổi ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri phường Hóa Châu đề nghị thành phố tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật; có giải pháp hiệu quả trong quản lý đất đai, giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập. Các ứng cử viên khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tích cực tham gia thảo luận, chất vấn và giám sát; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh và đôn đốc giải quyết các kiến nghị chính đáng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Từ khóa:

bầu cử tại Nghệ An chuẩn bị bầu cử ngày bầu cử 15/3 tuyên truyền bầu cử ứng cử viên Hội đồng nhân dân

Chủ đề:

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

