Hà Nội xếp hạng thêm 37 di tích, siết chặt quản lý khu vực bảo vệ

Danh mục di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được công nhận lần này gồm 37 công trình phân bố tại nhiều xã, phường trên địa bàn Hà Nội. Cùng với việc ghi danh, Thành phố yêu cầu khoanh vùng bảo vệ và quản lý chặt chẽ theo quy định pháp luật…

Hà Nội vừa thông tin về việc xếp hạng thêm 37 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn, qua đó, bổ sung vào hệ thống di tích được công nhận cấp thành phố.

Các di tích được xếp hạng bao gồm nhiều loại hình như: đình, chùa, đền, miếu… phân bố tại các phường, xã: Hoàng Liệt, Minh Châu, Bình Minh, Ứng Thiên, Hương Sơn, Hồng Sơn, Hoài Đức, Sơn Đồng, An Khánh, Mỹ Đức, Hòa Xá, Dương Hòa, Ứng Hòa, Ngọc Hồi và Đại Thanh.

Trong đó, nhóm di tích lịch sử - văn hóa chiếm số lượng lớn, gồm chùa Tựu Liệt (phường Hoàng Liệt); miếu Xóm 6, miếu Xóm 7 (xã Minh Châu); miếu Cao Mật Thượng, chùa Linh Quang, chùa Âm, đình Thượng Thanh (xã Bình Minh); chùa Am, đền Mẫu (xã Ứng Thiên); chùa An Duyệt, đền Đốc Kính, đền Thượng Đốc Tín, chùa An Đà (xã Hương Sơn); đình Vĩnh An (xã Hồng Sơn); chùa Vực (xã Hoài Đức); đình Thủy Thần Vân Canh (xã Sơn Đồng); miếu Giang Khê (xã An Khánh); đình Giữa thôn Tế Tiêu (xã Mỹ Đức); đền Xuân Quang, chùa Xuân Quang (xã Hòa Xá); chùa Pháp Vũ, đình Diềm Xá, chùa Sơn Tượng (xã Dương Hòa); đình Phúc Quan, đền - chùa An Hòa, chùa Hòa Chanh, chùa Kiện Vũ (xã Ứng Hòa); chùa Xuân Nê, chùa Phúc Am, đình Yên Kiện (xã Ngọc Hồi); chùa Phúc Sinh, đình Dưới Phú Diễn, đình Hữu Trung và chùa Hữu Trung (xã Đại Thanh).

Ngoài ra, nhóm di tích kiến trúc - nghệ thuật có đình thôn Nhuệ và quán Tổng, chùa Cựu Quán (xã Hoài Đức) và chùa Phượng Tiên (xã Sơn Đồng).

Thành phố lưu ý, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích.

Sau khi được xếp hạng, UBND các phường, xã nơi có di tích có trách nhiệm công khai khu vực bảo vệ; lập hồ sơ và tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy định; đồng thời, thành lập Ban quản lý di tích để quản lý mặt bằng, không gian, hiện vật, cũng như triển khai công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ di tích phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Hà Nội cũng nhấn mạnh nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trái phép trong khu vực di tích đã được xếp hạng và khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất hoặc xây dựng tại khu vực di tích phải được UBND Thành phố chấp thuận theo quy định.