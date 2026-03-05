Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh có thêm 2 dự án bất động sản được gỡ vướng cấp sổ hồng

Hồng Quang

05/03/2026, 10:14

Hai dự án: khu dân cư đa hợp lô S13 - 2 do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư và chung cư Vĩnh Hội do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4 làm chủ đầu tư vừa được gỡ vướng trong việc cấp sổ hồng…

Dự án chung cư Vĩnh Hội, phường Vĩnh Hội được gỡ vướng cấp sổ hồng - Ảnh minh họa.
Dự án chung cư Vĩnh Hội, phường Vĩnh Hội được gỡ vướng cấp sổ hồng - Ảnh minh họa.

Ngày 4/3, Tổ Công tác 1645 đã có buổi làm việc đầu tiên trong năm để tháo gỡ vướng mắc, cấp sổ hồng cho người mua nhà tại hai dự án nhà ở nêu trên. Đây là một tin vui cho những người mua nhà đang chờ đợi giấy chứng nhận quyền sở hữu, đồng thời, cũng là tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản Thành phố.

Dự án đầu tiên là khu dân cư đa hợp lô S13 - 2, do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư. Với quy mô 95 căn hộ và 7 cửa hàng, dự án này đã hoàn thành các thủ tục cần thiết như nghiệm thu xây dựng, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, và nộp tiền sử dụng đất. Sau khi xem xét, Tổ Công tác 1645 đã đồng ý cấp sổ hồng cho dự án, mở ra cơ hội cho người mua nhà nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Dự án thứ hai là chung cư Vĩnh Hội, do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4 làm chủ đầu tư. Mặc dù đã được cấp sổ hồng từ năm 2014, dự án vẫn gặp vướng mắc liên quan đến việc đền bù giải tỏa một phần diện tích đất nhỏ. Tuy nhiên, với sự đồng thuận từ các bên liên quan, việc cấp sổ hồng cho người mua nhà sẽ được tiến hành song song với việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, việc gỡ vướng cho hai dự án này không chỉ giúp người mua nhà yên tâm hơn mà còn tạo động lực cho các chủ đầu tư khác trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực của chính quyền Thành phố trong việc cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh bất động sản. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có nhiều biến động, những động thái tích cực như thế này sẽ góp phần ổn định và phát triển bền vững cho ngành.

TP. Hồ Chí Minh công bố 24 dự án cho người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở

11:24, 04/03/2026

TP. Hồ Chí Minh công bố 24 dự án cho người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý nhà đất tại doanh nghiệp Nhà nước

13:51, 27/02/2026

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý nhà đất tại doanh nghiệp Nhà nước

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

13:57, 21/02/2026

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Từ khóa:

cấp sổ hồng cho người mua nhà chung cư Vĩnh Hội dự án nhà ở Phú Mỹ Hưng giấy chứng nhận quyền sở hữu tháo gỡ vướng mắc bất động sản

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Theo số liệu từ Cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm 2026 ước tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; CPI tăng hơn 3,35% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tiếp tục duy trì mức cao nhất trong 5 năm...

Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới trong phát triển đô thị

Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới trong phát triển đô thị

Bộ Xây dựng vừa công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành; thủ tục hành chính nội bộ được thay thế trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng…

Cần cơ chế đủ mạnh để phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp

Cần cơ chế đủ mạnh để phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp

Đề xuất thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp được kỳ vọng mở thêm một hướng phát triển mới cho thị trường. Tuy nhiên, để phân khúc này thực sự thu hút doanh nghiệp tham gia, cần có cơ chế đủ mạnh về quỹ đất, thủ tục, tín dụng và lợi nhuận định mức…

Giá trị an cư bền vững của Masteri Park Place giữa trung tâm khu đô thị phức hợp

Giá trị an cư bền vững của Masteri Park Place giữa trung tâm khu đô thị phức hợp

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với nhu cầu của người mua nhà ngày càng khắt khe, dòng tiền thông minh đang chảy mạnh về các mô hình đô thị “all-in-one” tại trung tâm. Tọa lạc tại “trái tim” The Global City - Khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại trung tâm TP.HCM, phân khu căn hộ cao cấp Masteri Park Place nổi lên như một minh chứng hoàn hảo cho giá trị an cư bền vững, nơi chất lượng sống được bảo chứng bởi quy hoạch tiện ích bài bản và hạ tầng hoàn thiện.

