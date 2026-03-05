TP. Hồ Chí Minh có thêm 2 dự án bất động sản được gỡ vướng cấp sổ hồng

Hai dự án: khu dân cư đa hợp lô S13 - 2 do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư và chung cư Vĩnh Hội do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4 làm chủ đầu tư vừa được gỡ vướng trong việc cấp sổ hồng…

Ngày 4/3, Tổ Công tác 1645 đã có buổi làm việc đầu tiên trong năm để tháo gỡ vướng mắc, cấp sổ hồng cho người mua nhà tại hai dự án nhà ở nêu trên. Đây là một tin vui cho những người mua nhà đang chờ đợi giấy chứng nhận quyền sở hữu, đồng thời, cũng là tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản Thành phố.

Dự án đầu tiên là khu dân cư đa hợp lô S13 - 2, do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư. Với quy mô 95 căn hộ và 7 cửa hàng, dự án này đã hoàn thành các thủ tục cần thiết như nghiệm thu xây dựng, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, và nộp tiền sử dụng đất. Sau khi xem xét, Tổ Công tác 1645 đã đồng ý cấp sổ hồng cho dự án, mở ra cơ hội cho người mua nhà nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Dự án thứ hai là chung cư Vĩnh Hội, do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4 làm chủ đầu tư. Mặc dù đã được cấp sổ hồng từ năm 2014, dự án vẫn gặp vướng mắc liên quan đến việc đền bù giải tỏa một phần diện tích đất nhỏ. Tuy nhiên, với sự đồng thuận từ các bên liên quan, việc cấp sổ hồng cho người mua nhà sẽ được tiến hành song song với việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, việc gỡ vướng cho hai dự án này không chỉ giúp người mua nhà yên tâm hơn mà còn tạo động lực cho các chủ đầu tư khác trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực của chính quyền Thành phố trong việc cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh bất động sản. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có nhiều biến động, những động thái tích cực như thế này sẽ góp phần ổn định và phát triển bền vững cho ngành.