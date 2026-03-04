Thứ Tư, 04/03/2026

Bất động sản

Hà Nội: UBND phường Hồng Hà tạm dừng cấp phép xây dựng trong phạm vi dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thanh Xuân

04/03/2026, 14:16

UBND phường Hồng Hà (Hà Nội) yêu cầu tạm dừng toàn bộ thủ tục đầu tư, xây dựng đối với các dự án nằm trong phạm vi quy hoạch của dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời siết chặt quản lý cấp phép, trật tự xây dựng nhằm rà soát tổng thể, bảo đảm tuân thủ quy hoạch và tránh thất thoát nguồn lực…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thực hiện Công văn số 640/UBND-ĐT của UBND Thành phố Hà Nội về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng thuộc phạm vi Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic và Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, UBND phường Hồng Hà (Hà Nội) đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai các nội dung theo quy định.

Cụ thể, đối với dự án nằm trong phạm vi ranh giới Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, UBND phường yêu cầu các phòng, ban nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố tại Nghị quyết số 47-NQ/ĐU ngày 19/1/2026. Theo đó, tạm dừng ngay việc triển khai thủ tục đầu tư, xây dựng đối với toàn bộ dự án, công trình (bao gồm cả dự án đầu tư công và dự án vốn ngoài ngân sách) nằm trong phạm vi ảnh hưởng quy hoạch của 2 dự án nêu trên để thực hiện rà soát tổng thể, bảo đảm tuân thủ quy hoạch, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực xã hội.

Ngoài ra, đối với công tác quản lý trật tự xây dựng, cấp giấy phép xây dựng cần tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn; kịp thời phát hiện, tham mưu triển khai biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự xây dựng ngay từ khi mới phát sinh, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Với những công trình đang xây dựng theo giấy phép đã được cấp, các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: niêm yết công khai, đăng tải trên Trang thông tin điện tử phường, phát thanh trên hệ thống truyền thanh… nhằm giúp tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt chủ trương, kế hoạch thực hiện Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, từ đó có phương án xây dựng phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực.

Đối với các công trình chưa thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định, UBND phường yêu cầu khẩn trương tham mưu ban hành Thông báo tạm dừng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nằm trong ranh giới đã xác định thuộc phạm vi dự án; hoàn thành trước ngày 3/3/2026. Đồng thời, hướng dẫn rõ phạm vi khu vực được cấp phép và khu vực tạm dừng cấp phép, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Theo định hướng quy hoạch, Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức PPP, với quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Dự án gồm 4 hợp phần chính: Trục đại lộ cảnh quan Tả ngạn sông Hồng đi qua 7 xã, phường; Trục đại lộ cảnh quan Hữu ngạn sông Hồng đi qua 9 xã, phường, trong đó có phường Hồng Hà; tuyến metro ngầm dài khoảng 42km bên Hữu ngạn sông Hồng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới đường sắt đô thị; và khu đô thị tái định cư được bố trí tại chỗ dưới hình thức các chung cư cao tầng trong phạm vi dự án tổng thể.

