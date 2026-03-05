2 quỹ ETF vốn 1,2 tỷ USD sắp mua vào ba cổ phiếu đáng chú ý
Thu Minh
05/03/2026, 12:05
Trong tháng 3 này, 2 quỹ ETF với chỉ số là STOXX Vietnam trước đây là FTSE Vietnam Index và MarketVector Vietnam Local Index (VNM ETF) với tổng vốn quản lý gần 1,2 tỷ USD sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục từ ngày 16/03 đến ngày 20/03. Cổ phiếu nào có thể được 2 quỹ lựa chọn thêm mới?
Trong tuần từ 26-30/1/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam ghi nhận vào ròng 99 tỷ đồng, đảo chiều so với mức rút ròng mạnh hơn 452 tỷ đồng tuần trước đó.
Trong đó, diễn biến vào ròng diễn ra ở 10/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF ngoại. Cụ thể, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền vào ròng hơn 115 tỷ đồng, tập trung hết ở quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF (+79,8 tỷ đồng) và quỹ The Global X MSCI Vietnam ETF (+45,2 tỷ đồng).
Ngược lại, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng hơn 7 tỷ đồng, giảm mạnh so với hơn 200 tỷ tuần trước đó.
Các quỹ ETF nội ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 16 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ VFMVN Diamond ETF (-39,5 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ Vina Capital VN100 ETF và quỹ SSIAM VNFIN LEAD ETF lần lượt hút ròng hơn 10 tỷ đồng và hơn 9 tỷ đồng.
Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 1,2 triệu chứng chỉ lưu ký VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương gần 48 tỷ đồng. Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 400 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFMVN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương hơn 14 tỷ đồng.
Tính chung cả tháng 1/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền vào ròng gần 305 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/1, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt gần 66,8 nghìn tỷ đồng, tăng +1% so với năm 2025.
Top cổ phiếu được các quỹ mua ròng trong tuần từ 26-30/1 bao gồm các cổ phiếu VIC, FPT, MSN, SSl, SHB chủ yếu đến từ lực mua đến từ quỹ The Global X MSCI Vietnam ETF và quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap.
Hai quỹ chỉ số ETF là STOXX Vietnam (trước đây là FTSE Vietnam Index) và MarketVector Vietnam Local Index (VNM ETF) với tổng vốn quản lý gần 1,2 tỷ USD sẽ thực hiện công bố thành phần danh mục lần lượt vào ngày 06/03 và ngày 14/03. Thời gian thực hiện tái cơ cấu danh mục từ ngày 16/03 đến ngày 20/03.
Với các dữ liệu tính đến ngày 24/02, Chứng khoán MBS dự kiến quỹ chỉ số STOXX Vietnam sẽ lựa chọn thêm vào 3 mã thỏa mãn điều kiện thêm mới vốn hóa hơn 150 triệu đô la, giá trị giao dịch trung bình 1 triệu đô la, Freefloat từ 5% trở lên là BSR, MCH, VPL, và không có cổ phiếu bị loại khỏi danh mục.
Đối với VNM ETF, MBS cho rằng các cổ phiếu trong danh mục hiện tại vẫn đáp ứng được các tiêu chí đánh giá, do đó sẽ không có cổ phiếu bị loại do không đạt một trong những tiêu chí nào. MCH, BSR được dự báo sẽ được quỹ VNM ETF thêm mới vào danh mục.
Tổng hợp hoạt động tái cơ cấu của cả 2 quỹ ETF trong tháng 03, MBS cho rằng các cổ phiếu được mua vào đáng chú ý bao gồm: MCH (hơn 2,1 triệu cổ phiếu, tương đương 3,31 ngày giao dịch), BSR khoảng hơn 5 triệu cổ phiếu, VPL 172 nghìn cổ phiếu. Ở chiều ngược lại SSI, MSN, VCI là nhóm cổ phiếu bị bán đáng chú ý.
Phí dịch vụ cảng biển Việt Nam rất hấp dẫn so với khu vực, cơ hội cho doanh nghiệp ngành cảng biển
14:05, 04/03/2026
Kỳ rà soát tháng 3/2026 chỉ mang tính thủ tục, thị trường Việt Nam chắc chắn được nâng hạng?
14:03, 04/03/2026
Định giá chứng khoán Việt Nam hấp dẫn nhờ mức tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng 18% năm 2026
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: