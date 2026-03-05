Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Chứng khoán

2 quỹ ETF vốn 1,2 tỷ USD sắp mua vào ba cổ phiếu đáng chú ý

Thu Minh

05/03/2026, 12:05

Trong tháng 3 này, 2 quỹ ETF với chỉ số là STOXX Vietnam trước đây là FTSE Vietnam Index và MarketVector Vietnam Local Index (VNM ETF) với tổng vốn quản lý gần 1,2 tỷ USD sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục từ ngày 16/03 đến ngày 20/03. Cổ phiếu nào có thể được 2 quỹ lựa chọn thêm mới?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong tuần từ 26-30/1/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam ghi nhận vào ròng 99 tỷ đồng, đảo chiều so với mức rút ròng mạnh hơn 452 tỷ đồng tuần trước đó.

Trong đó, diễn biến vào ròng diễn ra ở 10/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF ngoại. Cụ thể, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền vào ròng hơn 115 tỷ đồng, tập trung hết ở quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF (+79,8 tỷ đồng) và quỹ The Global X MSCI Vietnam ETF (+45,2 tỷ đồng).

Ngược lại, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng hơn 7 tỷ đồng, giảm mạnh so với hơn 200 tỷ tuần trước đó.

Các quỹ ETF nội ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 16 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ VFMVN Diamond ETF (-39,5 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ Vina Capital VN100 ETF và quỹ SSIAM VNFIN LEAD ETF lần lượt hút ròng hơn 10 tỷ đồng và hơn 9 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 1,2 triệu chứng chỉ lưu ký VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương gần 48 tỷ đồng. Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 400 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFMVN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương hơn 14 tỷ đồng.

Tính chung cả tháng 1/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền vào ròng gần 305 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/1, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt gần 66,8 nghìn tỷ đồng, tăng +1% so với năm 2025.

Top cổ phiếu được các quỹ mua ròng trong tuần từ 26-30/1 bao gồm các cổ phiếu VIC, FPT, MSN, SSl, SHB chủ yếu đến từ lực mua đến từ quỹ The Global X MSCI Vietnam ETF và quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap.

Hai quỹ chỉ số ETF là STOXX Vietnam (trước đây là FTSE Vietnam Index) và MarketVector Vietnam Local Index (VNM ETF) với tổng vốn quản lý gần 1,2 tỷ USD sẽ thực hiện công bố thành phần danh mục lần lượt vào ngày 06/03 và ngày 14/03. Thời gian thực hiện tái cơ cấu danh mục từ ngày 16/03 đến ngày 20/03.

Với các dữ liệu tính đến ngày 24/02, Chứng khoán MBS dự kiến quỹ chỉ số STOXX Vietnam sẽ lựa chọn thêm vào 3 mã thỏa mãn điều kiện thêm mới vốn hóa hơn 150 triệu đô la, giá trị giao dịch trung bình 1 triệu đô la, Freefloat từ 5% trở lên là BSR, MCH, VPL, và không có cổ phiếu bị loại khỏi danh mục.

Đối với VNM ETF, MBS cho rằng các cổ phiếu trong danh mục hiện tại vẫn đáp ứng được các tiêu chí đánh giá, do đó sẽ không có cổ phiếu bị loại do không đạt một trong những tiêu chí nào. MCH, BSR được dự báo sẽ được quỹ VNM ETF thêm mới vào danh mục.

Tổng hợp hoạt động tái cơ cấu của cả 2 quỹ ETF trong tháng 03, MBS cho rằng các cổ phiếu được mua vào đáng chú ý bao gồm: MCH (hơn 2,1 triệu cổ phiếu, tương đương 3,31 ngày giao dịch), BSR khoảng hơn 5 triệu cổ phiếu, VPL 172 nghìn cổ phiếu. Ở chiều ngược lại SSI, MSN, VCI là nhóm cổ phiếu bị bán đáng chú ý. 

