Giải pháp ổn định thị trường xăng dầu Việt Nam

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang trở thành một “cơn bão” quét qua thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng mạnh và làm gia tăng rủi ro đối với nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng.
Đối với Việt Nam - một nền kinh tế có độ mở lớn và phụ thuộc đáng kể vào thị trường năng lượng quốc tế - những biến động này đang tạo ra sức ép trực tiếp lên thị trường xăng dầu trong nước. Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng trở thành yêu cầu cấp bách.
Thị trường xăng dầu Việt Nam đang đối mặt với những thách thức lớn trong bối cảnh xung đột địa chính trị tại Trung Đông leo thang, đặc biệt là giữa Mỹ, Israel và Iran. Những căng thẳng này đã tạo ra một "cơn bão" trên thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng mạnh và gây ra rủi ro cho các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, trong đó có Việt Nam. Với một nền kinh tế có độ mở lớn và phụ thuộc đáng kể vào thị trường năng lượng quốc tế, Việt Nam đang chịu sức ép trực tiếp từ những biến động này.
Eo biển Hormuz, một tuyến hàng hải chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển dầu và khí ngưng tụ, với khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày đi qua đây. Khi xung đột quân sự bùng nổ vào ngày 28/2/2026, tuyến hàng hải này đã bị tắc nghẽn nghiêm trọng, buộc nhiều nhà máy lọc dầu tại Trung Đông phải tạm dừng hoạt động. Mặc dù các quốc gia xuất khẩu dầu lớn đã xây dựng hệ thống đường ống dẫn dầu thay thế, nhưng công suất của các tuyến này không đủ để bù đắp nếu dòng chảy dầu qua Hormuz bị gián đoạn.
Tại Việt Nam, giá xăng dầu trong nước đã phải điều chỉnh mạnh mẽ để thích ứng với "bão giá" toàn cầu. Giá xăng RON95 và dầu hỏa đã tăng đáng kể, gây áp lực lớn lên chi phí vận tải và logistics, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến giá hàng hóa tiêu dùng. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung cũng hiện hữu khi nguồn cung dầu thô của châu Á phụ thuộc lớn vào Trung Đông. Nếu buộc phải thay đổi tuyến vận chuyển hoặc chuyển sang nguồn dầu thô ngoài khu vực này, thị trường có thể đối mặt với tình trạng nguồn cung khan hiếm và giá cả tăng cao.
Để ứng phó với tình hình, các nhà máy lọc dầu trong nước như Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền ưu tiên nguồn dầu thô nội địa và hạn chế xuất khẩu dầu thô trong giai đoạn rủi ro cao. Đồng thời, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu để bảo đảm thị trường vận hành minh bạch, ổn định.
Tuy nhiên, những giải pháp này chỉ mang tính tình thế. Về lâu dài, Việt Nam cần xây dựng chiến lược dự trữ năng lượng dài hạn và đa dạng hóa nguồn cung năng lượng để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu từ các khu vực có rủi ro địa chính trị cao. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch và năng lượng thay thế, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững của thế giới...
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Trong bối cảnh xung đột Israel, Mỹ - Iran bước sang tuần thứ hai, thị trường năng lượng toàn cầu đang định giá rủi ro xoay quanh một “biến số” then chốt: eo biển Hormuz...
Xung đột tại Trung Đông: Hệ lụy và giải pháp cho thương mại Việt Nam
Xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã và đang tác động mạnh mẽ đến các chuỗi cung ứng quốc tế, đặt nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam trước nhiều rủi ro. Biến động địa chính trị không những đe dọa an ninh năng lượng, mà còn đẩy chi phí logistics tăng cao, trực tiếp bào mòn biên lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước.
Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran
Cuộc xung đột quân sự nổ ra ngày 28/2/2026 giữa Israel, Mỹ và Iran đã nhấn chìm thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần qua. Trong khi đó, giá dầu thô hoàn tất một tuần tăng mạnh chưa từng thấy và đồng USD phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn...
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Bối cảnh thế giới bất ổn, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng “phi mã”
Giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 7/3 đồng loạt tăng sốc, cao nhất gần 8.500 đồng/lít. Nguyên nhân do xung đột quân sự tại Trung Đông và Nga-Ucraina, việc phong tỏa eo biển Hormuz cùng nguồn cung thắt chặt toàn cầu. Đợt điều chỉnh tăng giá rất mạnh này nhằm thích ứng kịp thời với biến động phức tạp của thị trường năng lượng thế giới...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: