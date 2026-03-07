Chính phủ chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp bách bảo đảm an ninh năng lượng
Huyền Vy
07/03/2026, 12:14
Chính phủ yêu cầu ưu tiên dầu thô nội địa, linh hoạt điều chỉnh giá xăng dầu khi tăng trên 7%, quyết không để thiếu hụt xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong mọi tình huống…
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026,
trong đó đưa ra một số giải pháp cấp bách ứng phó trong bối cảnh xung đột tại
Trung Đông đang diễn ra.
Cụ thể, Chính phủ đồng ý áp dụng quy định tại khoản 8 Điều
59 Luật Dầu khí năm 2022, theo đó yêu cầu các Chủ dầu bán phần dầu thô thuộc sở
hữu của mình tại thị trường Việt Nam đối với các loại dầu thô/condensate (chưa
ký kết hợp đồng xuất bán) phù hợp với nhu cầu và công nghệ chế biến của các nhà
máy lọc dầu trong nước. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Hội đồng
thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) (thay
Chính phủ) quyết định các nội dung cụ thể, bảo đảm linh hoạt, hiệu quả, đúng
quy định pháp luật về dầu khí.
Đồng thời, Chính phủ cũng cho phép PVN và các đơn vị thành
viên của PVN đang hoạt động trong lĩnh vực chế biến, kinh doanh dầu thô (Công
ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng Công ty Dầu Việt Nam) được thực hiện mua
bán, xuất nhập khẩu dầu thô, nguyên liệu sản xuất xăng dầu.
Chính phủ ủy quyền cho Bộ Công Thương và Bộ Tài chính chịu
trách nhiệm quản lý nhà nước và đại diện quyền sở hữu phần vốn, chỉ đạo PVN và
các tập đoàn trong điều kiện khủng hoảng; các Bộ phải chịu trách nhiệm quản lý
nhà nước theo thẩm quyền.
Bộ Công Thương theo thẩm quyền rà soát kỹ, chủ động có biện
pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu
dùng trong nước; không để xảy ra thiếu hụt xăng dầu; kịp thời báo cáo, đề xuất,
kiến nghị đối với vấn đề vượt thẩm quyền.
Đồng thời, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính
theo thẩm quyền chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, PVN và các đơn vị liên quan
thống nhất nguyên tắc ưu tiên sử dụng tối đa khí nội địa cho phát điện và có cơ
chế hoán đổi trong việc sử dụng nguồn khí nội địa thay cho LNG nhập khẩu, bảo đảm
đúng quy định pháp luật về điện lực và các quy định liên quan, giảm thiểu rủi
ro thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu cho sản xuất điện, gia tăng sản lượng khai
thác condensate/dầu thô (lên theo khí), đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Chính phủ cũng đồng ý Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ
Tài chính áp dụng ngay sau khi Nghị quyết 36 của Chính phủ được ban hành việc
điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở xăng dầu của một trong các mặt hàng xăng
dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 7% so với giá cơ
sở xăng dầu công bố kỳ điều hành trước liền kề. Việc điều hành giá xăng dầu và
công bố giá cơ sở xăng dầu được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài
chính thực hiện sau ngày giá cơ sở xăng dầu tăng từ 7%.
Khi giá cơ sở xăng dầu tăng dưới 7% so với giá cơ sở công bố
kỳ điều hành trước liền kề thì việc điều hành giá xăng dầu sẽ tiếp tục được thực
hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP (ngày Thứ 5
hàng tuần).
Trên cơ sở số liệu về các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu
theo quy định và ý kiến tham gia điều hành giá xăng dầu của Bộ Tài chính gửi bằng
văn bản trước 12 giờ của ngày điều hành giá xăng dầu, Bộ Công Thương công bố
giá cơ sở và giá bán xăng dầu.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối
hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương và cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng
Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của một số mặt hàng
xăng dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số
26/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu
thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp,
thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan theo trình tự thủ tục rút gọn, trình
Chính phủ trong ngày 07 tháng 3 năm 2026.
Chính phủ lưu ý trong trường hợp các nhà máy lọc dầu trong
nước không đảm bảo sản lượng xăng dầu bán ra theo hợp đồng đã ký kết với các
thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, việc nhập khẩu xăng dầu khó khăn gây
thiếu hụt nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, giao Bộ Công Thương
đánh giá tình hình cân đối cung cầu xăng dầu trong nước, chỉ đạo các thương
nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu sử dụng xăng dầu dự trữ lưu thông của thương
nhân hoặc xuất cấp xăng dầu dự trữ quốc gia theo thẩm quyền và quy định của
pháp luật về dự trữ quốc gia để bù đắp thiếu hụt cho thị trường.
Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước và các số
liệu, nội dung đề xuất của mình, tăng cường giám sát kiểm tra, không để xảy ra
tiêu cực trục lợi chính sách theo đề xuất.
Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ
theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với
các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn xăng sinh học,
các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học, góp phần
giảm lượng tiêu thụ xăng khoáng.
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức sản xuất,
sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong mọi
tình huống.
