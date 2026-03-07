Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Tài chính

Vàng miếng và vàng nhẫn đua nhau giảm giá trong tuần đầu tháng

Mai Nhi

07/03/2026, 14:36

Trong tuần giao dịch đầu tháng 3/2026 (2 – 7/3), giá mua, bán vàng miếng SJC giảm phổ biến 5,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Mức giảm giá vàng nhẫn thấp hơn so với vàng miếng, dao động từ 4 triệu – 5,9 triệu đồng/lượng…

Giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn đua nhau giảm
Giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn đua nhau giảm

Sau nhịp giảm 900 nghìn đồng/lượng trong phiên hôm qua (6/3), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tăng trở lại. Giá bán vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (7/3) chủ yếu niêm yết ở mức 185 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm đồng loạt tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 6/3.

Các thương hiệu trên đều niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 182 triệu đồng/lượng và giá bán ở mức 185 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng. Cập nhật lúc 13 giờ ngày 7/3, giá mua, bán vàng tại các hệ thống này vẫn giữ nguyên.

Phú Quý và Mi Hồng cũng giữ nguyên giá bán vàng miếng ở mức 185 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt tại 182,2 triệu và 182,5 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán miếng tại Phú Quý và Mi Hồng cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 7/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 7/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt tăng giá giao dịch với mức tăng phổ biến là 1,2 triệu đồng/lượng, bám sát giá vàng miếng SJC. Tuy nhiên trong 1 tuần qua, giá mua, bán vàng nhẫn vẫn giảm từ 4 triệu – 5,9 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp.

Trong tuần (2/3 – 7/3), giá bán vàng miếng SJC có thời điểm chạm mốc 190,9 triệu đồng/lượng, mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, diễn biến giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn vẫn sụt mạnh khi có tới 3 phiên giảm trong tuần. So với giá chốt phiên đầu tuần (2/3), giá mua, bán vàng miếng SJC tại tất cả các thương hiệu giảm phổ biến 5,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều, chấm dứt chuỗi tăng 4 liên tiếp.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên ở mức 175 triệu đồng/lượng, còn giá bán vàng nhẫn niêm yết ở mức 179 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (6/3). Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.

Đồng thời, đây cũng là phiên giảm thứ ba liên tiếp của đơn vị này trong tuần qua So với giá chốt phiên đầu tuần (2/3), giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Dù giá bán vàng nhẫn thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung nhưng chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm vãn cao nhất thị trường, ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tương tự, sau khi giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 6/3, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC tăng trở lại 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều khi mở cửa phiên sáng nay.

Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 181,7 triệu – 184,7 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 2/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn giảm 4,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức độ giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 7/3 so với phiên 2/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức độ giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 7/3 so với phiên 2/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Chốt phiên sáng, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ cùng đặt ở mức 182 triệu – 185 triệu đồng/lượng. 

Trong tuần (2/3 – 7/3), các đơn vị kinh doanh đều niêm yếtgiá mua, bán vàng nhẫn ở mức tương đương so với vàng miếng tại hầu hết các phiên giao dịch, trừ Công ty SJC và Ngọc Thẩm. Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại hai thương hiệu này thấp hơn từ 300 nghìn tới 6 triệu đồng/lượng.

Tính đến 13 giờ ngày 7/3, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. Giá vàng nhẫn tại hai thương hiệu này tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán so với giá chốt phiên 6/3 và nhưng sụt tới 5,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên đầu tuần. 

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9 ở mức 182 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 185 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 6/3, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại hai thương hiệu cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 13 giờ, các thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá niêm yết. So với chốt phiên đầu tuần, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận tổng mức giảm là 5,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức giá giao dịch 182 triệu – 185 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Phú Quý trong suốt phiên sáng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

Đóng cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn tại Phú Quý vẫn không đổi và tiếp tục duy trì sáng phiên chiều. So với giá chốt phiên 2/3, giá mua, bán vàng nhẫn giảm 4,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trên thị trường NewYork, đóng cửa phiên ngày 6/3, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng gần 1,5%, tiến lên mốc 5.158,9 USD/oz. Tuy nhiên, trong tuần qua, giá vàng thế giới vẫn sụt mạnh tới 3,08%.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 19,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động ở mức 13,7 triệu – 19,7 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng SJC liên tục đảo chiều trong phiên sáng

13:39, 06/03/2026

Giá mua, bán vàng miếng SJC liên tục đảo chiều trong phiên sáng

Giá vàng miếng SJC tăng nhẹ sau khi sụt giảm 7 triệu đồng/lượng của 2 phiên trước

13:17, 05/03/2026

Giá vàng miếng SJC tăng nhẹ sau khi sụt giảm 7 triệu đồng/lượng của 2 phiên trước

Giá vàng miếng SJC sụt tới 8 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần

11:24, 04/03/2026

Giá vàng miếng SJC sụt tới 8 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần

VnEconomy