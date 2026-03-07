Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran

An Huy

07/03/2026, 23:18

Cuộc xung đột quân sự nổ ra ngày 28/2/2026 giữa Israel, Mỹ và Iran đã nhấn chìm thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần qua. Trong khi đó, giá dầu thô hoàn tất một tuần tăng mạnh chưa từng thấy và đồng USD phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn...

VnEconomy

Thị trường tài chính toàn cầu đã trải qua một tuần đầy biến động khi cuộc xung đột quân sự giữa Israel, Mỹ và Iran bùng nổ vào ngày 28/2/2026. Sự kiện này đã tạo ra những tác động mạnh mẽ lên các thị trường chứng khoán, giá dầu thô và đồng USD, khiến các nhà đầu tư trên toàn thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn.

Ngay từ đầu tuần, các thị trường chứng khoán chủ chốt ở châu Á và châu Âu đã đồng loạt giảm điểm. Đặc biệt, chỉ số Kospi của Hàn Quốc đã giảm 12% trong một phiên, đánh dấu mức giảm mạnh nhất từ trước đến nay của thị trường này. Nguyên nhân chính là do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng và sự gia tăng giá dầu thô, điều này đặc biệt ảnh hưởng đến các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng như Hàn Quốc.

Tại Mỹ, mặc dù ban đầu các nhà đầu tư tỏ ra kiên cường, nhưng tâm lý này đã dần suy yếu khi các chỉ số chính như Dow Jones và S&P 500 đồng loạt giảm mạnh vào cuối tuần. Chỉ số Dow Jones đã giảm 3,01% trong tuần, mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 4/2025. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 giảm 2,02%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 10/2025.

Trái ngược với dự đoán, giá vàng và bạc không phát huy được vai trò là kênh trú ẩn an toàn. Giá vàng đã giảm 2% trong tuần, chấm dứt chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp. Nguyên nhân chính là do đồng USD tăng giá mạnh, cùng với việc nhà đầu tư giảm kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong năm nay.

Đồng USD đã tỏa sáng với vai trò là kênh đầu tư an toàn, khi chỉ số Dollar Index tăng 1,28% trong tuần, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2024. Sự gia tăng này được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro và sự suy giảm kỳ vọng về việc Fed giảm lãi suất.

Giá dầu thô đã tăng bùng nổ trong tuần qua, với giá dầu WTI tăng 35%, mức tăng mạnh nhất kể từ khi hợp đồng giao sau của loại dầu này bắt đầu được giao dịch vào năm 1983. Nguyên nhân chính là do rủi ro gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, đặc biệt là sau khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Các cuộc tấn công của Iran vào các cơ sở sản xuất dầu khí ở Vùng Vịnh cũng góp phần làm giảm sản lượng dầu, đẩy giá dầu lên cao.

Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư đang phải đối mặt với nhiều thách thức và cần phải điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình để thích ứng với tình hình mới. Các yếu tố như căng thẳng địa chính trị, biến động giá dầu và sự thay đổi trong chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu trong thời gian tới.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-10-2026.html

VnEconomy

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

23:32, 07/03/2026

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

09:26, 07/03/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Xung đột Trung Đông đang thay đổi Vùng Vịnh như thế nào?

11:11, 06/03/2026

Xung đột Trung Đông đang thay đổi Vùng Vịnh như thế nào?

Từ khóa:

biến động thị trường tài chính cuộc xung đột Israel Mỹ Iran giá dầu thô tăng mạnh tình hình địa chính trị

Chủ đề:

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn vận tải biển, đe dọa thương mại châu Phi

Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn vận tải biển, đe dọa thương mại châu Phi

Xung đột leo thang tại khu vực Vùng Vịnh đang gây gián đoạn một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Việc các hãng vận tải lớn tránh Biển Đỏ và kênh đào Suez đang khiến thương mại Đông Phi chịu tác động rõ rệt, từ chi phí logistics tăng cao đến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản...

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Trong bối cảnh xung đột Israel, Mỹ - Iran bước sang tuần thứ hai, thị trường năng lượng toàn cầu đang định giá rủi ro xoay quanh một “biến số” then chốt: eo biển Hormuz...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Những quốc gia EU dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung LNG từ Trung Đông

Những quốc gia EU dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung LNG từ Trung Đông

Các cuộc tấn công của Iran đã khiến hoạt động sản xuất LNG của Qatar phải tạm dừng và gây gián đoạn lớn đối với vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz. Những quốc gia nào trong Liên minh châu Âu (EU) có thể chịu tác động mạnh nhất?

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 1-7/3/2026: Chiến sự Iran lan rộng, thị trường năng lượng chao đảo

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 1-7/3/2026: Chiến sự Iran lan rộng, thị trường năng lượng chao đảo

Tâm điểm của tuần này là xung đột tại Iran lan rộng ra toàn Trung Đông, gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung và hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Chứng khoán

3

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

4

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Dự án

5

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy