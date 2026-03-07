Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran

Cuộc xung đột quân sự nổ ra ngày 28/2/2026 giữa Israel, Mỹ và Iran đã nhấn chìm thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần qua. Trong khi đó, giá dầu thô hoàn tất một tuần tăng mạnh chưa từng thấy và đồng USD phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn...

Thị trường tài chính toàn cầu đã trải qua một tuần đầy biến động khi cuộc xung đột quân sự giữa Israel, Mỹ và Iran bùng nổ vào ngày 28/2/2026. Sự kiện này đã tạo ra những tác động mạnh mẽ lên các thị trường chứng khoán, giá dầu thô và đồng USD, khiến các nhà đầu tư trên toàn thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn.

Ngay từ đầu tuần, các thị trường chứng khoán chủ chốt ở châu Á và châu Âu đã đồng loạt giảm điểm. Đặc biệt, chỉ số Kospi của Hàn Quốc đã giảm 12% trong một phiên, đánh dấu mức giảm mạnh nhất từ trước đến nay của thị trường này. Nguyên nhân chính là do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng và sự gia tăng giá dầu thô, điều này đặc biệt ảnh hưởng đến các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng như Hàn Quốc.

Tại Mỹ, mặc dù ban đầu các nhà đầu tư tỏ ra kiên cường, nhưng tâm lý này đã dần suy yếu khi các chỉ số chính như Dow Jones và S&P 500 đồng loạt giảm mạnh vào cuối tuần. Chỉ số Dow Jones đã giảm 3,01% trong tuần, mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 4/2025. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 giảm 2,02%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 10/2025.

Trái ngược với dự đoán, giá vàng và bạc không phát huy được vai trò là kênh trú ẩn an toàn. Giá vàng đã giảm 2% trong tuần, chấm dứt chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp. Nguyên nhân chính là do đồng USD tăng giá mạnh, cùng với việc nhà đầu tư giảm kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong năm nay.

Đồng USD đã tỏa sáng với vai trò là kênh đầu tư an toàn, khi chỉ số Dollar Index tăng 1,28% trong tuần, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2024. Sự gia tăng này được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro và sự suy giảm kỳ vọng về việc Fed giảm lãi suất.

Giá dầu thô đã tăng bùng nổ trong tuần qua, với giá dầu WTI tăng 35%, mức tăng mạnh nhất kể từ khi hợp đồng giao sau của loại dầu này bắt đầu được giao dịch vào năm 1983. Nguyên nhân chính là do rủi ro gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, đặc biệt là sau khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Các cuộc tấn công của Iran vào các cơ sở sản xuất dầu khí ở Vùng Vịnh cũng góp phần làm giảm sản lượng dầu, đẩy giá dầu lên cao.

Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư đang phải đối mặt với nhiều thách thức và cần phải điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình để thích ứng với tình hình mới. Các yếu tố như căng thẳng địa chính trị, biến động giá dầu và sự thay đổi trong chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu trong thời gian tới.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-10-2026.html