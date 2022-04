Giáo viên mầm non Hà Nội "mừng rơi nước mắt" trong ngày đón trẻ quay lại trường

Trước đó, ngày 6/4, hơn 1 triệu học sinh tiểu học, lớp 6 Hà Nội đã trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến.

Sau khi lấy ý kiến phụ huynh, Sở Giáo dục & Đào tạo đã đề xuất UBND TP. Hà Nội cho học sinh mầm non đi học trở lại từ ngày 13/4. Mới đây, ngày 8/4 UBND TP. Hà Nội đã có văn bản đồng ý với đề xuất trên.

Hơn 7 giờ sáng, Trường Mầm non Tuổi Hoa, quận Đống Đa, Hà Nội bắt đầu đón những em học sinh đầu tiên trở lại trường. Là một trong những phụ huynh đưa con đến trường sớm nhất, chị Lưu Thị Huệ (Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, đến hôm nay, những phụ huynh như chị mới được giải phóng khỏi vai trò "bảo mẫu".

Chị Huệ cho biết thêm, một năm qua, chị gián đoạn công việc vì phải trông con. Theo chị Huệ, dịch bệnh đã được kiểm soát, các trường cần mở cửa trở lại, để các bé có không gian vui chơi, học tập và phát triển đúng lứa tuổi. Đồng thời cũng những người đang ở lứa tuổi lao động như chị Huệ cũng có thời gian để toàn tâm toàn ý tạo ra của cải vật chất cho xã hội.

Sau gần một năm mới có cơ hội quay trở lại trường để đón các em học sinh mầm non, cô giáo Nguyễn Thùy Linh, Trường Mầm non Tuổi Hoa không dấu nổi sự bồi hồi, xúc động. Cô Linh cho biết, 2 năm dịch Covid-19 hoành hành cũng là quãng thời gian rất khó khăn đối với cô và rất nhiều giáo viên mầm non khác nữa. "Nhưng mọi chuyện có lẽ đã qua rồi. Hôm nay như ngày hội với chúng tôi vậy", cô Linh tâm sự.

Không khí ở Trường Mầm non Tuổi Hoa cũng là không khí chung ở 1.145 trường mầm non trên địa bàn TP. Hà Nội. Hà Nội là địa phương cho trẻ mầm non nghỉ ở nhà lâu nhất. Hơn 1000 cơ sở giáo dục mầm non của thành phố đã phải đóng cửa hoàn toàn kể từ tháng 4/2021. Hôm nay, thực sự là ngày hội của các trường mầm non tại Thủ đô.