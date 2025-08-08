Chuẩn bị tổ chức khởi công, khánh thành các dự án quy mô lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh

Công điện nêu rõ tiếp nối thành công của sự kiện khởi công, khánh thành đồng loạt 80 công trình, dự án lớn trên cả nước trong ngày 19/4/2025, Thủ tướng Chính phủ vừa ra công điện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch tổ chức sự kiện tương tự vào ngày 19/8/2025 nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng khẳng định đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa lớn, không chỉ nhằm chúc mừng Quốc khánh mà còn thể hiện tinh thần tự lực, tự cường và sức mạnh trong phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Đồng thời, sự kiện còn góp phần củng cố niềm tự hào dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương đất nước và tiếp thêm động lực cho quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, hướng tới kỷ nguyên mới như khẩu hiệu “Kỷ nguyên vươn mình của đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và thịnh vượng”.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện nay các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đang tích cực triển khai thực hiện và đã có khoảng 230 công trình, dự án đang thẩm định để đủ điều kiện khởi công, khánh thành.

Vì thời gian chuẩn bị còn hạn hẹp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng và nghiệm thu để kịp tổ chức khởi công, khánh thành đúng thời hạn, đồng thời gửi danh mục dự án về Bộ Xây dựng trước ngày 13/8/2025, kèm theo thông tin phân loại theo nguồn vốn sử dụng như ngân sách nhà nước, tư nhân, FDI và tổng giá trị đầu tư.

Bộ Xây dựng, với vai trò chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ và các địa phương xây dựng báo cáo tổng hợp, lựa chọn 80 điểm cầu quy mô lớn tổ chức lễ trực tuyến — trong đó điểm cầu trung tâm đặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, kết nối với các điểm cầu trên cả nước; đồng thời xây dựng bài phát biểu chính thức, kịch bản chương trình, danh sách khách mời. Bộ Xây dựng cần hoàn thiện các nội dung này và báo cáo Thủ tướng trước ngày 13/8/2025.

Về phía Đài Truyền hình Việt Nam, đơn vị này sẽ chủ trì xây dựng kịch bản cùng Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam, trình lên Bộ Xây dựng trước ngày 13/8; đảm bảo sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp trang trọng, sâu sắc và ấn tượng.

Công điện cũng giao Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân và các cơ quan báo chí khác phối hợp tổ chức, đưa tin về chuỗi hoạt động lễ này một cách chuyên nghiệp và hiệu quả truyền thông.

Với vai trò đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chủ trì phối hợp Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT), Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan, đảm bảo kết nối trực tuyến giữa các điểm cầu hoàn thiện trước ngày 16/8/2025.

Ủy ban nhân dân địa phương chỉ đạo Đài truyền hình tại khu vực đảm bảo có người dẫn chương trình và trang thiết bị kỹ thuật cần thiết để tổ chức các điểm cầu; đồng thời hỗ trợ đơn vị bảo đảm về hậu cần, đường truyền và an ninh kỹ thuật theo đúng kịch bản của Đài Truyền hình Việt Nam.

Các bộ, ngành và tập đoàn, tổng công ty được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất như âm thanh, ánh sáng, kết nối trực tuyến, điện, nước, vệ sinh môi trường và phối hợp chặt với VTV, VNPT, Viettel, FPT để đảm bảo hiệu quả tổ chức các điểm cầu; đồng thời, phần văn nghệ tại điểm cầu được yêu cầu trang trọng và có chiều sâu.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ được giao triển khai khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua "500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc"; Bộ Tài chính sẽ thực hiện khen thưởng vật chất theo quy định.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được giao trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức sự kiện. Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc và báo cáo kịp thời với Phó Thủ tướng trong trường hợp phát sinh vượt thẩm quyền, để bảo đảm tổ chức sự kiện trang trọng, thuận lợi và đạt hiệu quả chính trị – xã hội cao nhất.