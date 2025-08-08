Nhiều vướng mắc khi sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước tại Nghệ An

Sáng 8/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhằm bàn giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành kế hoạch sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài chính Nghệ An báo cáo tình hình triển khai sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Đến nay, toàn tỉnh này còn 3 doanh nghiệp chưa hoàn thành cổ phần hóa.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Cà phê cao su Nghệ An đang gặp vướng mắc trong việc xử lý tài sản; Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An khó khăn ở khâu bàn giao hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cấm; riêng Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển chè Nghệ An đã phê duyệt quyết toán tài chính, quyết toán tiền thu từ cổ phần hóa và công bố giá trị thực tế doanh nghiệp, sẵn sàng triển khai các bước tiếp theo.

Về chuyển nhượng vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn góp nhà nước, Nghệ An đã bán đấu giá thành công toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty CP Quản lý và Xây dựng cầu đường Nghệ An. Tỉnh cũng đã phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông thủy bộ.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Hồ Phi Triều báo cáo tình hình triển khai sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp

Bên cạnh đó, Công ty CP Cây xanh TP Vinh đã xây dựng và hoàn thiện phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn nhà nước (55,44% vốn điều lệ) để gửi đơn vị tư vấn; Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã được đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm và ban hành chứng thư thẩm định giá.

Trong khi đó, Công ty CP In báo Nghệ An đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chưa thể tiếp tục thực hiện chuyển nhượng do vướng mắc trong việc cấp tạm ứng kinh phí để thanh toán cho đơn vị tư vấn.

Liên quan đến việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Nghệ An có 2 đơn vị thuộc diện thực hiện. Tuy nhiên, Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An vẫn chậm tiến độ, còn Ban Quản lý đô thị thị xã Cửa Lò (nay là Ban Quản lý đô thị Vinh) chưa thể chuyển đổi.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành và đơn vị quản lý phần vốn nhà nước đã phân tích chi tiết một số nguyên nhân khiến tiến độ triển khai còn chậm, trong đó có những khó khăn liên quan đến xử lý tài sản, định giá doanh nghiệp, thủ tục bàn giao hạ tầng và nguồn kinh phí phục vụ quá trình chuyển đổi.

Các đại biểu đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất giải pháp để tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể, bảo đảm hoàn thành đúng mục tiêu của kế hoạch đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát kỹ tình hình từng doanh nghiệp, đối chiếu với yêu cầu và tiến độ thực tế để tham mưu phương án thoái vốn cụ thể, xác định rõ trường hợp nào nhà nước cần giữ cổ phần chi phối, trường hợp nào nên thoái vốn toàn bộ.

Đối với những khó khăn, vướng mắc chưa thể giải quyết ở cấp tỉnh, Sở Tài chính được giao tổng hợp, phối hợp với các sở, ngành liên quan để xây dựng phương án thống nhất, trình xin ý kiến Ban Chỉ đạo Trung ương theo đúng quy định.

Ngoài ra, Sở Tài chính Nghệ An cần chủ động tham mưu phương án cổ phần hóa, đổi mới doanh nghiệp của tỉnh cho giai đoạn tiếp theo, bảo đảm phù hợp thực tiễn và lộ trình đã đề ra.

Ông Đệ cũng lưu ý, quá trình triển khai cần chú trọng yếu tố minh bạch, công khai thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị nhằm tránh kéo dài thời gian xử lý, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.