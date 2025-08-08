Hà Tĩnh sắp khởi công nhiều dự án lớn

Công trình được lựa chọn để khánh thành dịp lễ trọng đại sắp tới là Dự án xây dựng Trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng, nằm trên đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, thành phố Hà Tĩnh.

Đây là một trong những trường trung học có bề dày truyền thống, nay được đầu tư xây mới với tổng kinh phí 120 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công từ tháng 5 năm 2024, đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành trên 90% khối lượng hợp đồng. Với tiến độ thi công này, công trình đủ điều kiện để hoàn thiện, bàn giao và tổ chức khánh thành đúng vào dịp Quốc khánh 2/9/2025.

Trong số ba dự án trọng điểm mà UBND tỉnh Hà Tĩnh đăng ký khởi công chào mừng Quốc khánh lần thứ 80, đáng chú ý đầu tiên là Dự án xây dựng Quảng trường biển Cửa Sót tại xã Lộc Hà.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư. Khu vực thi công nằm tại nút giao giữa quốc lộ 281 và tuyến hộ đê Tả Nghèn, thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư, thiết bị.

Quảng trường biển Cửa Sót được định hướng là công trình mang tính biểu tượng văn hóa - du lịch của khu vực ven biển Hà Tĩnh. Nơi đây sẽ là không gian sinh hoạt cộng đồng, phục vụ các hoạt động giao lưu, vui chơi, giải trí, tổ chức lễ hội, đặc biệt là các sự kiện khai trương mùa du lịch biển.

Dự án thứ hai được tỉnh Hà Tĩnh lựa chọn tổ chức khởi công là khu tái định cư phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đặt tại thôn Liên Vinh, phường Hà Huy Tập.

Công trình do UBND phường Hà Huy Tập làm chủ đầu tư, nằm trong kế hoạch triển khai các khu tái định cư dọc tuyến đường sắt tốc độ cao đoạn qua Hà Tĩnh. Dự án có quy mô khoảng 4,9ha, với khoảng 85 lô đất có diện tích dao động từ 150–300m². Vị trí khu đất đã được quy hoạch chi tiết, hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư đang được đẩy nhanh để có thể khởi công đúng kế hoạch.

Khu tái định cư này sẽ tạo quỹ đất ổn định phục vụ di dời, tái định cư cho người dân trong vùng ảnh hưởng bởi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, góp phần đảm bảo tiến độ triển khai công trình giao thông trọng điểm quốc gia, đồng thời ổn định đời sống người dân trong khu vực.

Dự án thứ ba được Hà Tĩnh đăng ký khởi công là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, triển khai tại lô CN4 và CN5 trong Khu kinh tế Vũng Áng.