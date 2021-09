TP.HCM: Lên phương án mở cửa trường học ở vùng an toàn

Ngày 9/9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có tờ trình gửi Thường trực Ủy ban nhân dân TP.HCM về phương án mở cửa trường học trở lại ở các địa phương được xác định an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định, mở cửa trở lại các ngành hoạt động, phục hồi kinh tế cũng cần phải tính toán cả việc cho học sinh quay lại trường. Tuy nhiên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh. Trong đó, ưu tiên học sinh lớp nhỏ như mầm non, lớp 1, 2, học sinh đầu cấp và cuối cấp.

Cơ quan này đánh giá, khi thành phố Thủ Đức và các quận, huyện được xác định đủ các tiêu chí chung của thành phố, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện sẽ xây dựng kế hoạch mở cửa trường học với các yêu cầu cơ bản gồm:

Địa phương được xác định là an toàn trong phòng, chống Covid-19. Cơ sở giáo dục được đánh giá an toàn theo Bộ Tiêu chí an toàn phòng, chống Covid-19 trong trường học. Đội ngũ giáo viên được tiêm đủ 2 mũi vaccine trước ngày đến trường ít nhất 2 tuần. Chỉ tổ chức học trực tiếp cho những học sinh trong địa phương và trên tinh thần tự nguyện.

Đồng thời tiếp tục tổ chức tốt dạy – học trên môi trường Internet, qua truyền hình… để đáp ứng yêu cầu của những học sinh không thể học trực tiếp cũng như bổ trợ, song hành cùng học trực tiếp trên lớp.

Bên cạnh nội dung trên, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM còn kiến nghị các địa phương kiểm tra tình hình cơ sở vật chất, kể cả ngoài công lập theo Bộ Tiêu chí an toàn phòng, chống Covid-19 trong trường học.

Yêu cầu mỗi địa phương phải xây dựng kế hoạch, tiến độ bàn giao các cơ sở giáo dục được trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực trạng và kế hoạch sửa chữa cụ thể. Trong đó, ưu tiên các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học được bàn giao, sửa chữa trước.

Tiếp tục rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục, có phương án bổ sung đủ để hoạt động trở lại, đặc biệt là đối với cơ sở giáo dục mầm non. Phải đảm bảo việc tiêm vaccine cho giáo viên, chỉ những giáo viên được tiêm vaccine phòng Covid-19 trước hai tuần mới được vào trường và tạo điều kiện để họ di chuyển từ nhà đến nơi làm việc. Những giáo viên chưa đủ điều kiện có thể bố trí hoạt động dạy – học trên môi trường Internet.

Được biết, năm học 2021-2022, tổng số học sinh toàn TP.HCM khoảng 1,7 triệu em, tăng gần 31.000 học sinh. Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nên thành phố đã triển khai nhiều giải pháp để ứng phó và hỗ trợ. Cụ thể, hình thức trực tuyến sẽ được triển khai ngay từ đầu năm học.

Ngoài ra, thành phố đồng ý hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trừ các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Với khoảng 72.000 học sinh thiếu các thiết bị, đường truyền để học tập trên Internet, Sở đã đề xuất thành phố thành lập ban chỉ đạo tổ chức vận động, tiếp nhận nguồn tài trợ xã hội giúp học sinh. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục vận động, điều phối, tiếp nhận thiết bị đã qua sử dụng, rà soát cấu hình, sửa chữa nếu có và cài đặt phần mềm phù hợp cho việc học trên Internet.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề xuất Ủy ban nhân dân TP.HCM có chính sách hỗ trợ lãi suất và vay trả góp phù hợp (lãi suất 0 đồng) đối với phụ huynh có nhu cầu mua trả góp máy tính, điện thoại thông minh… cho học sinh học trực tuyến. Thời gian hỗ trợ lãi suất không quá 24 tháng.