GMD chào bán hơn 6,3 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng cho người lao động suất sắc

Công ty Cổ phần GEMADEPT (mã GMD-HOSE) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc 2024 (ESPP).

Theo đó, Gemadept dự kiến chào bán 6.302.800 cổ phiếu cho 101 cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc năm 2024, tương đương 1,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Cổ phiếu sẽ bị phong tỏa (hạn chế chuyển nhượng) trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trong năm thứ 3 sẽ giải tỏa 50% số cổ phiếu và trong năm thứ 4 sẽ giải tỏa 50% số cổ phiếu còn lại.

Mục đích phát hành nhằm đảm bảo mang đến lợi ích và giá trị cao nhất dành cho tất cả các bên liên quan; giữ chân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường sự gắn kết, khuyến khích và tạo động lực mạnh mẽ đối với người lao động cùng đóng góp tích cực hoàn thành xuất sắc kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 (năm 2025, lợi nhuận trước thuế của công ty gấp 3 lần so với năm 2020); đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững của công ty.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu (nguyên tắc xác định giá theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/06/2021 của công ty), Gemadept dự kiến thu về hơn 63 tỷ đồng, sẽ bổ sung vào vốn lưu động của công ty.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý 3 - quý 4/2025, trước khi thực hiện phương án công ty mua lại cổ phiếu của chính mình theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Mới đây, VCSC đã có cuộc gặp nhà đầu tư của GMD trong tháng 8/2025. Theo đó, kết quả kinh doanh trong 7 tháng năm 2025 với tổng thông lượng container (miền Bắc + miền Nam): 2,822 triệu TEUs (+18,4% so với cùng kỳ năm trước; đạt 62% dự báo cho năm 2025 của VCSC); Cảng miền Bắc: 872.000 TEU và các cảng miền Nam (bao gồm Gemalink): 1,95 triệu TEU.

Riêng trong tháng 7/2025: Tổng thông lượng container (miền Bắc + miền Nam): 441.030 TEU (+13,2% so với cùng kỳ năm trước); Cảng miền Bắc: 128.520 TEU (tương đương 99%, 109% và 115% thông lượng trung bình hàng tháng của quý 2/2025, quý 1/2025 và quý 3/2024) và các cảng miền Nam (bao gồm Gemalink): 312.500 TEU (tương đương 109%, 120% và 112% thông lượng trung bình hàng tháng của quý 2/2025, quý 1/2025 và quý 3/2024).

VCSC cho biết kết quả kinh doanh trong tháng 7 nhìn chung khá tích cực, VCSC cho rằng nguyên nhân là do việc đẩy mạnh bổ sung hàng trước (front-loading) trong tháng cuối cùng của giai đoạn tạm hoãn thuế quan đối ứng 90 ngày (biện pháp thuế quan đối ứng mới của Mỹ công bố ngày 31/07 có hiệu lực kế từ ngày 07/08).

Về triển vọng nửa cuối năm 2025: nhìn chung quý 3 có thể ghi nhận sự chững lại trong thông lượng do nhu cầu nhập khẩu suy giảm sau giai đoạn đẩy mạnh front-loading trong nửa đầu năm. Ban lãnh đạo kỳ vọng thông lượng quý 4 sẽ ở mức cao nhờ mùa cao điểm.

Nhìn chung, ban lãnh đạo tin rằng công ty có thể vượt kế hoạch nội bộ (kịch bản tích cực) được thông qua tại ĐHCĐ năm 2025. Diễn biến này phù hợp với dự báo hiện tại của VCSC, vốn cao hơn 12% so với kịch bản tích cực trong kế hoạch.

Theo quan điểm của VCSC, tăng trưởng chung nửa cuối năm sẽ yếu hơn nửa đầu năm, chủ yếu do chỉ số đơn hàng xuất khẩu mới tiếp tục giảm tháng thứ 9 liên tiếp (theo báo cáo PMI mới nhất) và biện pháp thuế quan đối ứng mới có hiệu lực từ ngày 07/08 có thể làm suy yếu nhu cầu nhập khẩu từ Mỹ vì giá hàng hóa tăng.

Chốt phiên ngày 28/8, giá cổ phiếu GMD tăng thêm 4,39% lên 68.900 đồng/cổ phiếu.