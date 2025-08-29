Thứ Sáu, 29/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

GMD chào bán hơn 6,3 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng cho người lao động suất sắc

Hoài An

29/08/2025, 09:04

Gemadept dự kiến chào bán 6.302.800 cổ phiếu cho 101 cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc năm 2024, tương đương 1,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Sơ đồ giá cổ phiếu GMD trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu GMD trên TradingView.

Công ty Cổ phần GEMADEPT (mã GMD-HOSE) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc 2024 (ESPP).

Theo đó, Gemadept dự kiến chào bán 6.302.800 cổ phiếu cho 101 cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc năm 2024, tương đương 1,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Cổ phiếu sẽ bị phong tỏa (hạn chế chuyển nhượng) trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trong năm thứ 3 sẽ giải tỏa 50% số cổ phiếu và trong năm thứ 4 sẽ giải tỏa 50% số cổ phiếu còn lại.

Mục đích phát hành nhằm đảm bảo mang đến lợi ích và giá trị cao nhất dành cho tất cả các bên liên quan; giữ chân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường sự gắn kết, khuyến khích và tạo động lực mạnh mẽ đối với người lao động cùng đóng góp tích cực hoàn thành xuất sắc kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 (năm 2025, lợi nhuận trước thuế của công ty gấp 3 lần so với năm 2020); đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững của công ty.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu (nguyên tắc xác định giá theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/06/2021 của công ty), Gemadept dự kiến thu về hơn 63 tỷ đồng, sẽ bổ sung vào vốn lưu động của công ty.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý 3 - quý 4/2025, trước khi thực hiện phương án công ty mua lại cổ phiếu của chính mình theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Mới đây, VCSC đã có cuộc gặp nhà đầu tư của GMD trong tháng 8/2025. Theo đó, kết quả kinh doanh trong 7 tháng năm 2025 với tổng thông lượng container (miền Bắc + miền Nam): 2,822 triệu TEUs (+18,4% so với cùng kỳ năm trước; đạt 62% dự báo cho năm 2025 của VCSC); Cảng miền Bắc: 872.000 TEU và các cảng miền Nam (bao gồm Gemalink): 1,95 triệu TEU.

Riêng trong tháng 7/2025: Tổng thông lượng container (miền Bắc + miền Nam): 441.030 TEU (+13,2% so với cùng kỳ năm trước); Cảng miền Bắc: 128.520 TEU (tương đương 99%, 109% và 115% thông lượng trung bình hàng tháng của quý 2/2025, quý 1/2025 và quý 3/2024) và các cảng miền Nam (bao gồm Gemalink): 312.500 TEU (tương đương 109%, 120% và 112% thông lượng trung bình hàng tháng của quý 2/2025, quý 1/2025 và quý 3/2024).

VCSC cho biết kết quả kinh doanh trong tháng 7 nhìn chung khá tích cực, VCSC cho rằng nguyên nhân là do việc đẩy mạnh bổ sung hàng trước (front-loading) trong tháng cuối cùng của giai đoạn tạm hoãn thuế quan đối ứng 90 ngày (biện pháp thuế quan đối ứng mới của Mỹ công bố ngày 31/07 có hiệu lực kế từ ngày 07/08).

Về triển vọng nửa cuối năm 2025: nhìn chung quý 3 có thể ghi nhận sự chững lại trong thông lượng do nhu cầu nhập khẩu suy giảm sau giai đoạn đẩy mạnh front-loading trong nửa đầu năm. Ban lãnh đạo kỳ vọng thông lượng quý 4 sẽ ở mức cao nhờ mùa cao điểm.

Nhìn chung, ban lãnh đạo tin rằng công ty có thể vượt kế hoạch nội bộ (kịch bản tích cực) được thông qua tại ĐHCĐ năm 2025. Diễn biến này phù hợp với dự báo hiện tại của VCSC, vốn cao hơn 12% so với kịch bản tích cực trong kế hoạch.

Theo quan điểm của VCSC, tăng trưởng chung nửa cuối năm sẽ yếu hơn nửa đầu năm, chủ yếu do chỉ số đơn hàng xuất khẩu mới tiếp tục giảm tháng thứ 9 liên tiếp (theo báo cáo PMI mới nhất) và biện pháp thuế quan đối ứng mới có hiệu lực từ ngày 07/08 có thể làm suy yếu nhu cầu nhập khẩu từ Mỹ vì giá hàng hóa tăng.

Chốt phiên ngày 28/8, giá cổ phiếu GMD tăng thêm 4,39% lên 68.900 đồng/cổ phiếu.

GMD dự chi hơn 840 tỷ trả cổ tức 2024 và lên kế hoạch mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

16:05, 30/06/2025

GMD dự chi hơn 840 tỷ trả cổ tức 2024 và lên kế hoạch mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

Nhóm quỹ KIM Việt Nam thôi làm cổ đông lớn của GMD

07:49, 02/04/2025

Nhóm quỹ KIM Việt Nam thôi làm cổ đông lớn của GMD

GMD công bố phát hành cổ phiếu ESOP, nhóm quỹ KIM hạ tỷ lệ sở hữu xuống dưới 6%

08:56, 21/02/2025

GMD công bố phát hành cổ phiếu ESOP, nhóm quỹ KIM hạ tỷ lệ sở hữu xuống dưới 6%

Từ khóa:

cán bộ giữ chân GMD người tài nhân viên phát hành cổ phiếu cho nhân viên xuất sắc năm 2024

Đọc thêm

Báo cáo sai chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 2023, Tập đoàn Lộc Trời bị phạt tiền

Báo cáo sai chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 2023, Tập đoàn Lộc Trời bị phạt tiền

Mức phạt nặng nhất đối với LTG là 125 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất tự lập quý 4/2023.

Tập đoàn S.S.G chi hơn 500 tỷ làm cổ đông lớn của SEA

Tập đoàn S.S.G chi hơn 500 tỷ làm cổ đông lớn của SEA

Red Capital đã bán thành công 18 triệu cổ phiếu SEA, chiếm 14,4% vốn điều lệ, còn Tập đoàn S.S.G báo cáo trở thành cổ đông lớn của SEA sau khi mua hơn 14,9 triệu cổ phiếu, chiếm 11,92% vốn và trong phiên 22/08...

Sau hai quý hoãn, CII chốt danh sách cổ đông trả cổ tức trong quý 4/2025

Sau hai quý hoãn, CII chốt danh sách cổ đông trả cổ tức trong quý 4/2025

CII công bố quyết định Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch chi trả cổ tức trong quý 4/2025 với tỷ lệ 5% (một cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Ngân hàng ồ ạt tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu, tổng giá trị lên tới 33.000 tỷ

Ngân hàng ồ ạt tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu, tổng giá trị lên tới 33.000 tỷ

Năm 2025 có thể là cao điểm tăng vốn cổ phần của ngành Ngân hàng, với tổng giá trị dự kiến lên tới 33 nghìn tỷ đồng, vượt các năm trước.

Bảo hiểm DBV vừa bầu thêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bảo hiểm DBV vừa bầu thêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tại đại hội đồng cổ đông bất thường, HĐQT Công ty Tập đoàn Bảo hiểm DBV đã bầu ông Đoàn Kiên vào vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị DBV.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

SABECO kỷ niệm 150 năm: Lan tỏa cảm hứng tại "Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025"

Doanh nghiệp

2

Doanh nghiệp đảm bảo hàng hóa cung ứng phục vụ Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

3

Báo cáo sai chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 2023, Tập đoàn Lộc Trời bị phạt tiền

Khung pháp lý

4

Sau hai quý hoãn, CII chốt danh sách cổ đông trả cổ tức trong quý 4/2025

Doanh nghiệp niêm yết

5

Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - New Zealand đạt 3 tỷ USD

Tiêu điểm

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: