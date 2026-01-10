Thứ Bảy, 10/01/2026

Hai quỹ thuộc VinaCapital tiếp tục không bán hết lượng cổ phiếu KDH đã đăng ký

Hà Anh

10/01/2026, 09:58

Giao dịch thực hiện từ ngày 9/12 đến ngày 7/1/2026. Nguyên nhân không bán hết là do diễn biến thị trường không phù hợp.

Sơ đồ giá cổ phiếu KHD trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu KHD trên TradingView.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường VinaCapital và Quỹ đầu tư cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital.

Cụ thể: Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường VinaCapital bán thành công 1.010.700 cổ phiếu trên tổng số 1.949.925 cổ phiếu đã đăng ký bán trước đó.

Sau giao dịch, quỹ này đã giảm sở hữu cổ phiếu KDH từ gần 1,95 triệu cổ phiếu, chiếm 0,1738% xuống còn 939.225 cổ phiếu, chiếm 0,0837% vốn tại Nhà Khang Điền.

Bên cạnh đó, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Kinh tế hiện đại VinaCapital cũng chỉ bán ra được gần 1,26 triệu cổ phiếu trong tổng số 1,5 triệu cổ phiếu KDH đăng ký bán. Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại Nhà Khang Điền từ 2,61 triệu cổ phiếu, chiếm 0,2327% xuống còn gần 1,36 triệu cổ phiếu, chiếm 0,1209% vốn tại KDH. 

Giao dịch thực hiện từ ngày 9/12 đến ngày 7/1/2026. Nguyên nhân không bán hết là do diễn biến thị trường không phù hợp.

Trước đó, ngày 18/11/2025, ông Lý Điền Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT KDH đã hoàn tất cho/tặng 17,7 triệu cổ phiếu KDH cho mẹ ruột là bà Đoàn Thị Nguyên. Tổng giá trị cổ phiếu đã giao dịch tính theo mệnh giá 177 tỷ đồng.

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức chuyển quyền sở hữu chứng khoán do cho/tặng qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Sau khi hoàn tất giao dịch nêu trên, ông Sơn giảm sở hữu cổ phiếu KDH từ hơn 18,8 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 1,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 1,68% xuống còn 0,1% vốn tại Nhà Khang Điền.

Ở chiều ngược lại, bà Đoàn Thị Nguyên đã tăng tỷ lệ sở hữu tại Nhà Khang Điền từ 129.383 cổ phiếu, chiếm 0,012% lên 17,8 triêu cổ phiếu, chiếm 1,59% vốn tại KDH.

Được biết, VCSC duy trì khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu KDH và điều chỉnh tăng 3% giá mục tiêu lên 48.500 đồng/cổ phiếu.

Theo VCSC, mức tăng giá mục tiêu chủ yếu được thúc đẩy bởi định giá cao hơn cho dự án Bình Trưng Đông, giá trị sổ sách tăng đối với các dự án chưa công bố, và tác động tích cực từ việc VCSC cập nhật giá mục tiêu sang cuối năm 2026.

VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025 đạt 1,04 nghìn tỷ đồng (+29% YoY; +1% so với dự báo trước), trong đó lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 4/2025 dự báo đạt 484 tỷ đồng (gấp đôi QoQ, +22% YoY), nhờ tiếp tục bàn giao các sản phẩm thấp tầng đã mở bán tại dự án “Gladia by the Waters” (11,8 ha; liên doanh với Keppel; KDH sở hữu 51%).

VCSC cũng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 sẽ tăng 70% so với dự báo năm 2025, đạt mức 1,8 nghìn tỷ đồng, nhờ việc bán và bàn giao toàn bộ các căn thấp tầng tại dự án Gladia dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2026.

Ngoài ra, VCSC điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026–2027 lần lượt thêm +45% và +59%, chủ yếu do VCSC điều chỉnh dự phóng tốc độ bán hàng và bàn giao tại dự án Gladia nhanh hơn, do kết quả doanh số bán hàng giai đoạn 1 vượt kỳ vọng, và tiến độ mở bán dự án Bình Trưng Đông được đẩy sớm lên năm 2027, so với năm 2028 trong dự phóng trước đó.

Bên cạnh đó, VCSC dự báo doanh số bán bất động sản tại các dự án nhà ở của KDH sẽ đạt mức trung bình 7,2 nghìn tỷ đồng/năm trong giai đoạn 2025 – 2027, cao gấp 3,7 lần mức trung bình 5 năm trước, nhờ vào nhiều dự án mới sẽ được tung ra thị trường.

Theo VCSC, KDH hiện đang giao dịch ở mức P/B dự phóng năm 2025/26/27 lần lượt là 2,1x/1,9x/1,7x, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 2,2x và theo VCSC là chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng giá trị của quỹ đất lớn tại khu vực trung tâm TP.HCM, nền tảng tài chính vững chắc và triển vọng tăng trưởng dài hạn tích cực của công ty.

Tuy nhiên, VCSC cho biết rủi ro đối với cổ phiếu KDH là tiến độ mở bán các dự án quy mô lớn, như dự án Tân Tạo, có thể chậm hơn dự kiến.

Từ khóa:

KDH VinaCapital

