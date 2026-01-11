Thao túng cổ phiếu SJS, hai cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và bị cấm giao dịch trong 2 năm

Trong khoảng thời gian từ ngày 10/4/2023 đến ngày 10/01/2024, ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu SJS nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu SJS, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (nay là Công ty cổ phần SJ Group) (mã SJS-HOSE).

Đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 08/01/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 06/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Ngọc Chiến (Trường Quản trị kinh doanh, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) và ông Trần Quang Cành (số nhà 12, ngõ 176 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội).

Theo đó, mỗi ông bị phạt 1,5 tỷ đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 và khoản 1 Điều 36 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 30 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể: trong khoảng thời gian từ ngày 10/4/2023 đến ngày 10/01/2024, ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu SJS nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu SJS, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 06/QĐ-XPHC ngày 08/01/2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành, ngày 08/01/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBCK đối với ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán như sau:

Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 10/01/2026, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 10/01/2026, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 08/01/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 07/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 cá nhân, bao gồm: ông Vũ Anh Tuấn (số nhà 23A2 ngõ 2 Quang Trung, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội), ông Nguyễn Anh Tuấn (36 ngõ 324 Thụy Khuê, phường Ba Đình, Hà Nội , ông Nguyễn Việt Bắc (xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh), ông Nguyễn Huy Hoàng (xã Chương Dương, Hà Nội), ông Nguyễn Đức Đông (xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên).

Cụ thể như sau: Đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 09 tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 28 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với 05 cá nhân theo Quyết định số 07/QĐ-XPHC do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể: 5 cá nhân đã cho ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 10/4/2023 đến ngày 10/01/2024 đối với mã cổ phiếu SJS của CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 05 cá nhân có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 07/QĐ-XPHC ngày 08/01/2026 đối với 05 cá nhân, ngày 08/01/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBCK về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 05 cá nhân nêu trên như sau:

Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 10/01/2026, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 10/01/2026, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.