PVN thực hiện mua hết 1,87 tỷ quyền mua cổ phiếu POW

Theo kế hoạch, PV Power thông qua việc chào bán thêm hơn 281 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12% với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động tổng cộng 2.810,2 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (mã POW-HOSE).

Theo đó, PVN đã thực hiện toàn bộ 1.872.141.477 quyền mua (tương đương đã mua 224.656.977 cổ phiếu) trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thời gian thực hiện ngày 6/1/2026.

Trước khi thực hiện quyền, Petrovietnam đang nắm giữ 79,94% vốn điều lệ và sau đợt phát hành này tỷ lệ sở hữu của Petrovietnam sẽ không thay đổi tại PV Power.

PV Power sẽ giải ngân 2.399,2 tỷ đồng cho các hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, thời gian giải ngân từ quý 4/2025 đến quý 1/2026; và còn lại 411 tỷ đồng sẽ dùng thanh toán hợp đồng mua bán khí LNG tái hóa phục vụ giai đoạn chạy thử cho nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, thời gian giải ngân từ quý 4/2025 đến quý 1/2026.

Được biết từ ngày 13/1 tới số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết là 2.786.821.096 cổ phiếu do công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



Chốt phiên ngày 9/1/2026, giá cổ phiếu POW tăng 2,86% lên 14.400 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, vào ngày 27/11/2025, VCSC đã tham dự cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) vào ngày 27/11/2025. Nhìn chung, tiến độ vận hành thương mại của Nhơn Trạch 3 & 4 (NT3&4) đang thực hiện đúng với kế hoạch vào tháng 11 và tháng 12. VCSC nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2025 và khả năng điều chỉnh không đáng kể đối với dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2026 (2.335 tỷ đồng), dù cần thêm đánh giá chi tiết.

POW kỳ vọng lợi nhuận sau thuế sơ bộ năm 2025 đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (2,1 lần so với cùng kỳ năm trước, vượt 70% so với dự báo của VCSC), sản lượng điện thương phẩm đạt 18,6 tỷ kWh (+16% so với cùng kỳ năm trước, 101% dự báo cả năm của VCSC, không bao gồm NT3&4) và doanh thu đạt 35–36 nghìn tỷ đồng (+15-19% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 103-106% dự báo 2025, không bao gồm NT3&4).

Công ty diễn giải kết quả khả quan năm 2025 như sau: Các nhà máy điện khí có lợi nhuận mạnh nhờ sản lượng hợp đồng (Qc) được giao cao ở mức 90-100% so với mức quy định 80%; Vũng Áng có suất hao nhiệt giảm 3%, đóng góp 100 tỷ đồng; Thủy điện: Do mưa lớn và bão, các nhà máy thủy điện của POW ghi nhận sản lượng điện thương phẩm cao nhất trong lịch sử.

POW đặt mục tiêu năm 2026 với sản lượng điện thương phẩm tăng và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ. Cụ thể: sản lượng tăng so với cùng kỳ đến từ sự đóng góp của Nhơn Trạch 3 & 4. VCSC cho rằng kế hoạch lợi nhuận giảm so với cùng kỳ là do chi phí khấu hao và lãi vay lớn của Nhơn Trạch 3 & 4 trong năm đầu hoạt động.

Tuy nhiên, POW tự tin vào mức sản lượng hợp đồng (Qc) cho Nhơn Trạch 3 & 4 là 65% (tương đương 6,05 tỷ kWh dựa trên thiết kế vận hành 6.000 giờ/năm). VCSC lưu ý rằng gần đây, Bộ Công Thương có kế hoạch huy động sơ bộ chỉ từ 30 triệu kWh đến 1,7 tỷ kWh cho Nhơn Trạch 3 & 4 trong năm 2026. POW cho biết kế hoạch huy động cuối cùng dự kiến sẽ được Bộ Công Thương phê duyệt vào đầu tháng 12.

Về vận hành thương mại của NT3&4: POW cho biết NT3 đã bắt đầu vận hành thương mại vào ngày 21/11/2025. NT4 hiện đang trong giai đoạn chạy thử bằng dầu và dự kiến vận hành thương mại vào tháng 12/2025.

Về quyết toán vốn đầu tư XDCB: POW kỳ vọng quyết toán vốn đầu tư XDCB sẽ thấp hơn ngân sách (34,5 nghìn tỷ đồng), tuy nhiên, mức này cao hơn so với dự báo của VCSC là 28 nghìn tỷ đồng.

Về các đường dây truyền tải 220–500kV và trạm biến áp kết nối các nhà máy điện NT3 & NT4 vào lưới điện quốc gia: EVN đã hoàn thành đường dây 500kV của NT4 và hiện đã đi vào hoạt động. Đối với NT3, có 2 đường dây được quy hoạch, một đường dây đã hoàn thành và đi vào hoạt động, NT3 hiện đang truyền tải qua đường dây này cũng như các đường dây hiện hữu của NT1–2. Đối với đường dây thứ hai, vào ngày 15/11, cơ quan chức năng địa phương đã bàn giao mặt bằng cho EVN. Ban lãnh đạo xác nhận rằng hoạt động và truyền tải điện của NT3 không bị ảnh hưởng bởi việc chậm vận hành đường dây thứ hai.

Về kế hoạch cung cấp khí:

- Cà Mau 1 & 2: POW đã ký hợp đồng với GAS để mua khí từ mỏ Nam Du–U Minh bắt đầu từ quý 4/2028, với sản lượng hàng năm là 0,7 tỷ m³. GAS cũng đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng cho mỏ Khánh Mỹ–Đầm Dơi–Hoa Mai, dự kiến POW sẽ mua khoảng 0,4 tỷ m³ mỗi năm cũng bắt đầu từ quý 4/2028.

- Nhơn Trạch 1 & 2: NT1 & 2 dự kiến có đủ khí nội địa cho năm 2026. NT2 đã đảm bảo nguồn cung cấp khí, với hợp đồng mua bán khí với GAS có hiệu lực đến năm 2036. Trong thời gian tới, nguồn cung sẽ được bổ sung khoảng 2 tỷ m³ mỗi năm từ mỏ Sư Tử Trắng 2B.

Về tiềm năng cung cấp than từ Lào cho Vũng Áng: POW dự kiến mua than từ Lào làm nguồn cung bổ sung cho Vũng Áng từ năm 2026, với giá thấp hơn của Vinacomin (TKV), giúp giảm chi phí biến đổi và cải thiện biên lợi nhuận. Khối lượng mua sẽ phụ thuộc vào đàm phán chính phủ và các tuyến vận chuyển. Theo kế hoạch, khối lượng mua là khoảng 700–800 nghìn tấn/năm, trong khi POW kỳ vọng đảm bảo được 400–500 nghìn tấn than hàng năm (khoảng 15% nhu cầu).

POW ước giá dầu năm 2026 ước tính khoảng 70 USD/thùng; Giá than năm 2026 dự kiến dao động trong khoảng 2,6–2,7 triệu đồng/tấn.

POW cho biết lịch bảo dưỡng các nhà máy điện trong năm 2026 gồm:

Đại tu: Cà Mau 1 & 2, Thủy điện Nậm Nơn; Trung tu: Vũng Áng.

Về các dự án điện mới:

- LNG Quảng Ninh (30% cổ phần): 1.500 MW, tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD, và sắp khởi công trong thời gian tới.

- LNG Quỳnh Lập (1.500 MW) & LNG Vũng Áng (3.000 MW): hiện đang trong giai đoạn thủ tục pháp lý, POW kỳ vọng sẽ nắm giữ cổ phần chi phối.