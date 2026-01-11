VinaCapital rút lui khỏi vị trí cổ đông lớn tại PHR

Sau giao dịch này, tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm giảm xuống hơn 6,65 triệu cổ phiếu, chiếm 4,91%, và không còn là cổ đông lớn tại PHR.

VOF Investment Limited báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE).

Theo đó, VOF Investment Limited, quỹ thành viên thuộc CTCP Quản lý quỹ VinaCapital thông báo đã bán 285.000 cổ phiếu PHR trong ngày 06/01. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của VOF tại PHR giảm từ gần 4,312 triệu cổ phiếu, chiếm 3,18% xuống còn hơn 4 triệu cổ phiếu, chiếm 2,97%.

Tuy nhiên, 7 quỹ thành viên khác của VinaCapital hiện đang nắm giữ tổng cộng khoảng 1,94% vốn điều lệ PHR - trong đó, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam nắm giữ 83.700 cổ phiếu, chiếm 0,0618%; Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam nắm giữ 289.600 cổ phiếu, chiếm 0,2137%; Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam nắm giữ 67.300 cổ phiếu, chiếm 0,0497%; Quỹ đầu tư Cổ phiếu cổ tức năng động VinaCapital nắm giữ 205.400 cổ phiếu, chiếm 0,1516%; Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital nắm giữ 550.600 cổ phiếu, chiếm 0,4063%; Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường VinaCapital nắm giữ 940.500 cổ phiếu, chiếm 0,6941% và Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital nắm giữ 486.600 cổ phiếu, chiếm 0,3591%.

Mới đây, VCBS kỳ vọng lợi nhuận PHR trong năm 2026 sẽ ghi nhận mức tích cực nhờ giá cao su tiếp tục duy trì tại nền cao, hỗ trợ biên lợi nhuận gộp và nguồn thu từ các khoản tiền đền bù đất dự báo tăng trưởng mạnh khi quy hoạch & thủ tục đầu tư các dự án trên địa bàn đã được thông qua.

Trong dài hạn, động lực của PHR sẽ đến từ các dự án KCN hiện đang xin chủ trương đầu tư. Cho các tháng còn lại của năm 2025, VCBS đưa ra khuyến nghị "trung lập" cho cổ phiếu PHR với mức định giá hợp lý là 62.409 đồng/cổ phiếu, chờ đợi những diễn biến đột phá từ các dự án KCN trên đất cao su của doanh nghiệp.

VCBS cho biết xuất khẩu cao su Việt Nam trong quý 3 tiếp tục ghi nhận mức tích cực cả về sản lượng và giá bán và cũng kỳ vọng giá cao su cuối năm 2025 và năm 2026 sẽ tiếp tục neo ở mức cao (trên 46 triệu đồng/tấn) nhờ nhu cầu cao su tại Trung Quốc vẫn duy trì khá ổn định, và nguồn cung hạn chế do ảnh hưởng bởi thời tiết và thu hẹp diện tích cây trồng.

VCBS kỳ vọng dòng tiền đền bù đất của PHR sẽ phục hồi đáng kể từ năm 2026 khi thủ tục triển khai các dự án hạ tầng đã được đẩy nhanh hoàn tất. Trong đó, riêng dự án KCN Bắc Tân Uyên do Thaco làm chủ đầu tư kỳ vọng mang về 2.000 – 3.000 tỷ đồng tiền đền bù đất cho PHR trong giai đoạn 2026 - 2028.

Bên cạnh đó, hai dự án lớn mà PHR có lợi ích gồm KCN VSIP III và Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 (NTU-III) đều ghi nhận diễn biến tích cực trong năm 2025 trong bối cảnh hoạt động cho thuê còn chịu tác động từ thuế quan. VSIP III đạt tốc độ cho thuê rất tốt với khi ký cho thuê dự án nhà máy SAM DigitalHub với diện tích 50 ha. Ngoài ra, KCN NTU-III sẽ bàn giao 43 ha trong năm 2025, tương ứng lợi nhuận phân bổ về PHR khoảng 54 tỷ đồng.