Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

VinaCapital rút lui khỏi vị trí cổ đông lớn tại PHR

Hà Anh

11/01/2026, 09:15

Sau giao dịch này, tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm giảm xuống hơn 6,65 triệu cổ phiếu, chiếm 4,91%, và không còn là cổ đông lớn tại PHR.

Sơ đồ giá cổ phiếu PHR trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PHR trên TradingView.

VOF Investment Limited báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE).

Theo đó, VOF Investment Limited, quỹ thành viên thuộc CTCP Quản lý quỹ VinaCapital thông báo đã bán 285.000 cổ phiếu PHR trong ngày 06/01. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của VOF tại PHR giảm từ gần 4,312 triệu cổ phiếu, chiếm 3,18% xuống còn hơn 4 triệu cổ phiếu, chiếm 2,97%.

Tuy nhiên, 7 quỹ thành viên khác của VinaCapital hiện đang nắm giữ tổng cộng khoảng 1,94% vốn điều lệ PHR - trong đó, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam nắm giữ 83.700 cổ phiếu, chiếm 0,0618%; Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam nắm giữ 289.600 cổ phiếu, chiếm 0,2137%; Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam nắm giữ 67.300 cổ phiếu, chiếm 0,0497%; Quỹ đầu tư Cổ phiếu cổ tức năng động VinaCapital nắm giữ 205.400 cổ phiếu, chiếm 0,1516%; Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital nắm giữ 550.600 cổ phiếu, chiếm 0,4063%; Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường VinaCapital nắm giữ 940.500 cổ phiếu, chiếm 0,6941% và Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital nắm giữ 486.600 cổ phiếu, chiếm 0,3591%.

Sau giao dịch này, tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm giảm xuống hơn 6,65 triệu cổ phiếu, chiếm 4,91%, và không còn là cổ đông lớn tại PHR.

Mới đây, VCBS kỳ vọng lợi nhuận PHR trong năm 2026 sẽ ghi nhận mức tích cực nhờ giá cao su tiếp tục duy trì tại nền cao, hỗ trợ biên lợi nhuận gộp và nguồn thu từ các khoản tiền đền bù đất dự báo tăng trưởng mạnh khi quy hoạch & thủ tục đầu tư các dự án trên địa bàn đã được thông qua.

Trong dài hạn, động lực của PHR sẽ đến từ các dự án KCN hiện đang xin chủ trương đầu tư. Cho các tháng còn lại của năm 2025, VCBS đưa ra khuyến nghị "trung lập" cho cổ phiếu PHR với mức định giá hợp lý là 62.409 đồng/cổ phiếu, chờ đợi những diễn biến đột phá từ các dự án KCN trên đất cao su của doanh nghiệp.

VCBS cho biết xuất khẩu cao su Việt Nam trong quý 3 tiếp tục ghi nhận mức tích cực cả về sản lượng và giá bán và cũng kỳ vọng giá cao su cuối năm 2025 và năm 2026 sẽ tiếp tục neo ở mức cao (trên 46 triệu đồng/tấn) nhờ nhu cầu cao su tại Trung Quốc vẫn duy trì khá ổn định, và nguồn cung hạn chế do ảnh hưởng bởi thời tiết và thu hẹp diện tích cây trồng.

VCBS kỳ vọng dòng tiền đền bù đất của PHR sẽ phục hồi đáng kể từ năm 2026 khi thủ tục triển khai các dự án hạ tầng đã được đẩy nhanh hoàn tất. Trong đó, riêng dự án KCN Bắc Tân Uyên do Thaco làm chủ đầu tư kỳ vọng mang về 2.000 – 3.000 tỷ đồng tiền đền bù đất cho PHR trong giai đoạn 2026 - 2028.

Bên cạnh đó, hai dự án lớn mà PHR có lợi ích gồm KCN VSIP III và Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 (NTU-III) đều ghi nhận diễn biến tích cực trong năm 2025 trong bối cảnh hoạt động cho thuê còn chịu tác động từ thuế quan. VSIP III đạt tốc độ cho thuê rất tốt với khi ký cho thuê dự án nhà máy SAM DigitalHub với diện tích 50 ha. Ngoài ra, KCN NTU-III sẽ bàn giao 43 ha trong năm 2025, tương ứng lợi nhuận phân bổ về PHR khoảng 54 tỷ đồng.

Thao túng cổ phiếu SJS, hai cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và bị cấm giao dịch trong 2 năm

Thao túng cổ phiếu SJS, hai cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và bị cấm giao dịch trong 2 năm

Trong khoảng thời gian từ ngày 10/4/2023 đến ngày 10/01/2024, ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu SJS nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu SJS, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

KLB lên sàn HOSE từ ngày 15/1 với giá 16.200 đồng/cổ phiếu

Trước đó, cổ phiếu KLB đã hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 07/01. Trong phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM (06/01), cổ phiếu KLB đóng cửa tại 16.800 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 4% so với giá tham chiếu trên HoSE.

Hai quỹ thuộc VinaCapital tiếp tục không bán hết lượng cổ phiếu KDH đã đăng ký

Giao dịch thực hiện từ ngày 9/12 đến ngày 7/1/2026. Nguyên nhân không bán hết là do diễn biến thị trường không phù hợp.

Đồ hộp Hạ Long nói gì về vụ thịt heo nhiễm dịch tả?

Công ty này cho biết toàn bộ 09 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố nêu trên đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty và công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh.

Năm 2025, BIDV ước lãi trước thuế hợp nhất trên 36.000 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV đạt trên 36.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu sinh lời, chỉ tiêu an toàn hoạt động được đảm bảo: ROA đạt 1,01%; ROE đạt 19,02%; Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 9%.

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Khai mở nguồn lực cho phát triển xanh, giảm phát thải

eMagazine

Khai mở nguồn lực cho phát triển xanh, giảm phát thải

Mở đường chuyển dịch tài sản số vào nền kinh tế

eMagazine

Mở đường chuyển dịch tài sản số vào nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhu cầu đầu tư vẫn là động lực chính của thị trường

Bất động sản

2

Ngân hàng chiếm lĩnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2025

Tài chính

3

Giám sát triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tại Nghệ An

Đầu tư

4

Các công ty công nghệ Trung Quốc mạnh tay thưởng Tết cho nhân viên

Kinh tế số

5

Giai đoạn 2026–2031, ưu tiên chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo tiếp theo, khoa học công nghệ lâu dài

Kinh tế số

