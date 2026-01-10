Thứ Bảy, 10/01/2026

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

KLB lên sàn HOSE từ ngày 15/1 với giá 16.200 đồng/cổ phiếu

Hà Anh

10/01/2026, 09:59

Trước đó, cổ phiếu KLB đã hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 07/01. Trong phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM (06/01), cổ phiếu KLB đóng cửa tại 16.800 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 4% so với giá tham chiếu trên HoSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (mã KLB-HOSE).

Theo đó, hơn 582 triệu cổ phiếu KLB của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) sẽ chính thức giao dịch từ ngày 15/01, với giá tham chiếu 16.200 đồng/cổ phiếu và biên độ dao động trong ngày +/-20%. Với mức giá này, vốn hóa của KienlongBank trong ngày chào sàn được định giá hơn 9.430 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3/2025, tổng tài sản của KienlongBank đạt gần 100.000 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với thời điểm lần đầu đăng ký giao dịch trên UPCoM; tăng trưởng tín dụng đạt 15,6% so với đầu năm, huy động vốn tăng 11,6%. Chất lượng tài sản được duy trì với tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp so với mặt bằng chung toàn ngành, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức tốt dao động quanh ngưỡng 80%.

Lợi nhuận trước thuế luỹ kế trong 9 tháng cũng đạt 1.537 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và hoàn thành 112% kế hoạch lợi nhuận cả năm. ROE trong 12 tháng gần nhất đạt trên 21%, đưa Ngân hàng vào nhóm có hiệu quả sinh lời cao trong hệ thống, tạo nền tảng quan trọng cho câu chuyện tăng trưởng trung và dài hạn của cổ phiếu KLB.

Được biết, sau khi được sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng Quản trị KLB đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Minh chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc từ ngày 01/12/2025.

Ông Trần Hồng Minh sinh năm 1985, là cử nhân Kinh tế đầu tư với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các Ngân hàng TMCP lớn tại Việt Nam trước khi gia nhập KienlongBank vào tháng 3/2021. Ông Minh bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại KienlongBank trên cương vị Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh từ tháng 11/2022. Đến tháng 07/2024, ông được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc KienlongBank và chính thức nắm giữ cương vị Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/12/2025.

Như vậy, hiện tại Ban Điều hành của KienlongBank gồm 5 thành viên, ông Trần Hồng Minh - Tổng Giám đốc và 4 Phó Tổng Giám đốc và 1 Kế toán trưởng phụ trách các mảng kinh doanh và vận hành của Ngân hàng.

Multimedia
