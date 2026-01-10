KLB lên sàn HOSE từ ngày 15/1 với giá 16.200 đồng/cổ phiếu

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 10/01/2026
Hà Anh
10/01/2026, 09:59
Trước đó, cổ phiếu KLB đã hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 07/01. Trong phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM (06/01), cổ phiếu KLB đóng cửa tại 16.800 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 4% so với giá tham chiếu trên HoSE.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (mã KLB-HOSE).
Theo đó, hơn 582 triệu cổ phiếu KLB của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) sẽ chính thức giao dịch từ ngày 15/01, với giá tham chiếu 16.200 đồng/cổ phiếu và biên độ dao động trong ngày +/-20%. Với mức giá này, vốn hóa của KienlongBank trong ngày chào sàn được định giá hơn 9.430 tỷ đồng.
Trước đó, cổ phiếu KLB đã hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 07/01. Trong phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM (06/01), cổ phiếu KLB đóng cửa tại 16.800 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 4% so với giá tham chiếu trên HoSE.
Tính đến cuối quý 3/2025, tổng tài sản của KienlongBank đạt gần 100.000 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với thời điểm lần đầu đăng ký giao dịch trên UPCoM; tăng trưởng tín dụng đạt 15,6% so với đầu năm, huy động vốn tăng 11,6%. Chất lượng tài sản được duy trì với tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp so với mặt bằng chung toàn ngành, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức tốt dao động quanh ngưỡng 80%.
Lợi nhuận trước thuế luỹ kế trong 9 tháng cũng đạt 1.537 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và hoàn thành 112% kế hoạch lợi nhuận cả năm. ROE trong 12 tháng gần nhất đạt trên 21%, đưa Ngân hàng vào nhóm có hiệu quả sinh lời cao trong hệ thống, tạo nền tảng quan trọng cho câu chuyện tăng trưởng trung và dài hạn của cổ phiếu KLB.
Được biết, sau khi được sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng Quản trị KLB đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Minh chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc từ ngày 01/12/2025.
Ông Trần Hồng Minh sinh năm 1985, là cử nhân Kinh tế đầu tư với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các Ngân hàng TMCP lớn tại Việt Nam trước khi gia nhập KienlongBank vào tháng 3/2021. Ông Minh bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại KienlongBank trên cương vị Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh từ tháng 11/2022. Đến tháng 07/2024, ông được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc KienlongBank và chính thức nắm giữ cương vị Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/12/2025.
Như vậy, hiện tại Ban Điều hành của KienlongBank gồm 5 thành viên, ông Trần Hồng Minh - Tổng Giám đốc và 4 Phó Tổng Giám đốc và 1 Kế toán trưởng phụ trách các mảng kinh doanh và vận hành của Ngân hàng.
13:37, 16/07/2025
Giao dịch thực hiện từ ngày 9/12 đến ngày 7/1/2026. Nguyên nhân không bán hết là do diễn biến thị trường không phù hợp.
Công ty này cho biết toàn bộ 09 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố nêu trên đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty và công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh.
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV đạt trên 36.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu sinh lời, chỉ tiêu an toàn hoạt động được đảm bảo: ROA đạt 1,01%; ROE đạt 19,02%; Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 9%.
Trong phiên giao dịch ngày 30/12/2025, ông Nguyễn Hùng Cường đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 1,1 triệu cổ phiếu DIG.
NVL cho biết, giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 đồng/USD và sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm phát sinh các sự kiện điều chỉnh giá chuyển đổi theo quy định.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: