Grand Marina, Saigon - Biểu tượng bất động sản hàng hiệu của Masterise Homes được vinh danh tại Luxury Lifestyle Awards

Grand Marina, Saigon - khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott lớn nhất thế giới do Masterise Homes phát triển, vừa được vinh danh “Best Luxury Residential Community Development in Vietnam” tại Luxury Lifestyle Awards 2025 - giải thưởng quốc tế danh giá tôn vinh những thương hiệu xuất sắc nhất thế giới trong lĩnh vực xa xỉ với hơn 400 hạng mục tại hơn 100 quốc gia, trở thành thước đo uy tín cho chất lượng và đẳng cấp quốc tế.

ĐƯỢC VINH DANH BỞI GIẢI THƯỞNG DANH GIÁ QUỐC TẾ

Với gần 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Luxury Lifestyle Awards đã trở thành biểu tượng của đẳng cấp, chất lượng và sự sáng tạo vượt trội trong các lĩnh vực từ bất động sản, kiến trúc, khách sạn – resort đến ẩm thực và phong cách sống. Mỗi thương hiệu được vinh danh đều trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt dựa trên uy tín, chất lượng dịch vụ và dấu ấn khác biệt. Chiến thắng tại Luxury Lifestyle Awards không chỉ là sự công nhận quốc tế, mà còn là minh chứng cho hành trình kiến tạo trải nghiệm sống tinh hoa và truyền cảm hứng toàn cầu.

Giải thưởng “Best Luxury Residential Community Development in Vietnam” tại Luxury Lifestyle Awards 2025 đánh dấu sự ghi nhận từ cộng đồng quốc tế cho những nỗ lực bền bỉ của Masterise Homes trong việc phát triển một dự án siêu sang toàn diện Grand Marina, Saigon: nơi chuẩn mực xây dựng, dịch vụ và phong cách sống hòa quyện để kiến tạo một cộng đồng cư dân đẳng cấp. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn của Masterise Homes trong hành trình định hình phong cách sống hàng hiệu và cộng đồng thượng lưu theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Là dự án bất động sản hàng hiệu Marriott có quy mô lớn nhất thế giới, Grand Marina, Saigon là nơi định hình phong cách sống hàng hiệu chuẩn quốc tế lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Tại đây, giới tinh hoa không chỉ sở hữu một không gian sống sang trọng được hoàn thiện với tiêu chuẩn cao cấp như một món hàng hiệu xa hoa, mà còn tận hưởng một hệ giá trị sống đẳng cấp gắn liền với vị trí di sản quốc gia, danh tiếng thương hiệu và phong cách sống thượng lưu đặc quyền.

Ông Alexander Chetchikov, Tổng giám đốc Luxury Lifestyle Awards và Chủ tịch World Luxury Chamber of Commerce, gửi lời chúc mừng: “Grand Marina, Saigon thể hiện tầm nhìn tiên phong của Masterise Homes trong việc tái định nghĩa ‘tổ ấm hoàn mỹ’ – nơi thiết kế tinh xảo, chuẩn sống khách sạn 5 sao và tính bền vững hội tụ trong một biểu tượng mang vị thế quốc tế, ngay tại trung tâm TP.HCM.”

GRAND MARINA, SAIGON HIỆN THỰC HÓA ĐỊNH NGHĨA “SỐNG HÀNG HIỆU” TẠI VIỆT NAM

Trải nghiệm sống hàng hiệu tại Grand Marina, Saigon khởi nguồn từ địa chỉ mang tính biểu tượng: phường Sài Gòn – vùng lõi trung tâm TP.HCM, nơi giao thoa giữa mạch nguồn di sản Ba Son và tầm nhìn ven sông hiếm có. Vị trí này không chỉ mang giá trị địa lý, mà còn là tuyên ngôn về bản sắc và vị thế cá nhân giữa trung tâm kinh tế sôi động bậc nhất Việt Nam.

Liền kề tòa tháp Saigon Marina IFC - biểu tượng của trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, dự án còn kết nối trực tiếp với ga metro Ba Son và bến du thuyền ngay trong nội khu.

Với quy hoạch tích hợp đa chức năng gồm các tòa căn hộ hàng hiệu, văn phòng, trung tâm thương mại, tuyến phố đi bộ và công viên ven sông, Grand Marina, Saigon sẽ trở thành tâm điểm của quảng trường mới bên sông - biểu tượng phong cách sống hàng hiệu tầm vóc quốc tế ngay giữa lòng TP.HCM.

Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược, “sống hàng hiệu” tại Grand Marina, Saigon còn là trải nghiệm sống trong không gian được hoàn thiện và vận hành theo tiêu chuẩn Marriott International - tập đoàn khách sạn dẫn đầu thế giới với di sản gần một thế kỷ trong ngành hospitality.

Từng chi tiết trong thiết kế, hoàn thiện và dịch vụ đều được kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo sự nhất quán về chất lượng trên toàn cầu.

Không gian sống nơi đây là sự giao thoa giữa tinh hoa kiến trúc quốc tế đến từ các đối tác danh tiếng như Atkins, AB Concept, HBA…; vật liệu nhập khẩu cao cấp, hệ tiện ích 5 sao và công nghệ smart home. Mọi yếu tố đều được chọn lọc để phục vụ phong cách sống đặc quyền: riêng tư, an toàn và tinh tế đến từng chi tiết.

Phát triển bền vững cũng là nền tảng xuyên suốt trong suốt quá trình phát triển Grand Marina, Saigon. Dự án được thiết kế với tỷ lệ bề mặt kính dưới 40%, sử dụng vật liệu được lựa chọn kỹ lưỡng theo các chỉ số nghiêm ngặt như hệ số truyền nhiệt (U-value), chỉ số phản xạ và hấp thụ nhiệt mặt trời – nhằm tối ưu hiệu suất sử dụng và duy trì chất lượng công trình bền vững theo thời gian.

Đồng hành cùng cư dân là đội ngũ quản gia Marriott - những người được đào tạo chuyên sâu, mang đến dịch vụ cá nhân hóa nhằm giúp chủ nhân toàn tâm dành thời gian cho những điều quan trọng: công việc, gia đình hay bản thân.

Marriott cũng là tập đoàn khách sạn đầu tiên trên thế giới được chứng nhận bởi Hiệp hội Quản lý Cộng đồng được Công nhận (AAMC®) – một bảo chứng cho năng lực vận hành chuẩn quốc tế, mang đến niềm tin lâu dài cho cả cư dân lẫn nhà đầu tư toàn cầu.

Sống hàng hiệu tại Grand Marina, Saigon còn là sống trong một cộng đồng tinh hoa toàn cầu – những cá nhân chia sẻ cùng một chuẩn sống, hệ giá trị và tầm nhìn quốc tế. Đây còn là nơi kiến tạo các kết nối giá trị, tạo nền tảng vững chắc giúp thế hệ kế thừa dễ dàng bước vào những mạng lưới tinh hoa trên thế giới.

Mỗi chủ sở hữu căn hộ Marriott và JW Marriott tại Grand Marina, Saigon còn được tích hợp vào nền tảng ONVIA™ – hệ thống nhận diện và quản lý đặc quyền toàn cầu dành riêng cho cư dân hàng hiệu. Đây là “tấm hộ chiếu” mở rộng trải nghiệm sống sang trọng vượt khỏi phạm vi dự án, vươn ra toàn bộ hệ sinh thái Marriott quốc tế. Thông qua ONVIA, cư dân được nâng hạng thẻ Marriott Bonvoy™ Gold Elite hoặc Platinum, được tiếp cận dịch vụ concierge VIP, tham dự các sự kiện đặc quyền và ưu đãi giới hạn trong toàn bộ hệ sinh thái Marriott trên thế giới.

Hiện tại, đã có hơn 14.000 chủ sở hữu căn hộ hàng hiệu Marriott toàn cầu, bao gồm cộng đồng cư dân tại Grand Marina, Saigon. Họ đã lựa chọn sống cùng thương hiệu Marriott vì họ biết rằng mình có thể kỳ vọng vào những gì tốt nhất về một cuộc sống hàng hiệu chất lượng, được vận hành nhất quán và chuyên nghiệp dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Việc Grand Marina, Saigon được vinh danh tại Luxury Lifestyle Awards 2025 là sự công nhận quốc tế cho năng lực phát triển của Masterise Homes trong hành trình kiến tạo nên những không gian sống đẳng cấp, tiện ích vượt trội và trải nghiệm chưa từng có tại Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế vững chắc của Grand Marina, Saigon trên bản đồ bất động sản hàng hiệu toàn cầu.