Thứ Ba, 26/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hà Nội: Chủ đầu tư dồn dập ra hàng trước tháng Ngâu

Phan Dương

26/08/2025, 12:22

Tháng 7 và tháng 8/2025, thị trường bất động sản Hà Nội chứng kiến làn sóng mở bán rầm rộ từ các chủ đầu tư, bất chấp tâm lý e ngại thường thấy trước tháng Ngâu.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, trong tháng 7 và 8/2025, thị trường Hà Nội ghi nhận 19 dự án nhà ở được công bố hoặc mở bán, cung cấp khoảng 12.000 căn hộ cao tầng và 6.000 căn thấp tầng (biệt thự, liền kề, shophouse).

Danh mục các dự án mở bán giai đoạn này khá phong phú: từ chung cư cao tầng như Lumiere Prime Hills, The Prime Starlake… đến thấp tầng như Alluvia City, Noble Palace Tây Thăng Long...

Bên cạnh hai cực Đông–Tây như các năm trước đây, nguồn cung còn mở rộng sang phía Nam và phía Bắc – những khu vực được quy hoạch thành các cực phát triển mới.

Trong khi nguồn cung cao tầng phân bổ đồng đều, trải rộng từ trung tâm đến các khu vực vùng ven, thì phân khúc thấp tầng lại tập trung chủ yếu ở khu Đông và khu Tây – nơi còn nhiều quỹ đất và dư địa phát triển, nổi bật là Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức (cũ), đang hưởng lợi từ các dự án hạ tầng trọng điểm.

Phân tích về điều này, ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, cho rằng khu  nội thành Hà Nội gần như không còn quỹ đất lớn để phát triển thấp tầng, do vậy, các chủ đầu tư đang đẩy mạnh nguồn cung tại những khu vực ven đô, nơi hạ tầng đang được nâng cấp mạnh mẽ.

Cũng theo ông Tiến, việc chủ đầu tư đồng loạt ra hàng giai đoạn này xuất phát từ sự kết hợp của yếu tố mùa vụ và nền tảng vĩ mô tích cực. Xét về mùa vụ, theo thông lệ, trước tháng Ngâu, nhiều khách hàng có xu hướng “xuống tiền sớm” để tránh giai đoạn kiêng kỵ giao dịch. Đây cũng là thời điểm các chủ đầu tư tận dụng để mở bán, giữ nhịp thanh khoản cho thị trường.

Về yếu tố vĩ mô, mặt bằng lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức thấp 6–8%/năm, tạo điều kiện thuận lợi cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư. “Room” tín dụng được nới rộng, giúp tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và khách hàng. Đồng thời, tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh, với nhiều dự án hạ tầng lớn như Vành đai 3.5, Vành đai 4, các tuyến metro và các cây cầu mới (Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc) khởi công, qua đó gia tăng giá trị bất động sản tại các khu vực lân cận.

Ngoài ra, tâm lý người tiêu dùng được cải thiện cũng là một trong những yếu tố giúp thị trường tích cực hơn. Khảo sát quý 2/2025 cho thấy 87% khách hàng (thu nhập hộ gia đình từ 25 triệu đồng/tháng trở lên) có nhu cầu mua bất động sản trong năm nay, tăng hơn so với cuối 2024 và cùng kỳ 2023.

Các căn hộ cao tầng được mở bán gần đây thường có giá dao động từ 70 - 90 triệu đồng/m2 ở phân khúc cao cấp, đến trên 100 triệu đồng/m2 ở phân khúc hạng sang, một số dự án thậm chí tiệm cận mốc 200 triệu đồng/m2. Dù mức giá cao, nhưng theo khảo sát của One Mount Group, các dự án mới vẫn đạt tỷ lệ hấp thụ từ 75% trở lên, đặc biệt tại các dự án nội đô. Đây là cơ sở khẳng định lực cầu bất động sản tiếp tục ổn định, ngay cả khi mặt bằng giá đang neo cao.

“Thị trường năm 2025 đang hội tụ đủ ba yếu tố để tiếp đà tăng trưởng: nguồn cung dồi dào, lực cầu ổn định và niềm tin được khôi phục. Việc lựa chọn dự án phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính sẽ giúp người mua tối ưu giá trị đầu tư trong bối cảnh thị trường đang khởi sắc. Với diễn biến hiện tại, tháng Ngâu 2025 không còn là “điểm trũng” giao dịch mà trở thành cơ hội để tiếp cận sản phẩm chất lượng, hưởng ưu đãi từ chủ đầu tư”, đại diện One Mount nhận định.

Việt Nam hội tụ điều kiện thuận lợi để bứt phá trên thị trường kho xưởng

16:10, 25/08/2025

Việt Nam hội tụ điều kiện thuận lợi để bứt phá trên thị trường kho xưởng

Hà Nội đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ

19:44, 25/08/2025

Hà Nội đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ

Địa phương cảnh báo lừa đảo đất đai với nhiều thủ đoạn tinh vi

13:28, 25/08/2025

Địa phương cảnh báo lừa đảo đất đai với nhiều thủ đoạn tinh vi

Đọc thêm

Còn nhiều băn khoăn về công chứng điện tử bất động sản

Còn nhiều băn khoăn về công chứng điện tử bất động sản

Mặc dù được kỳ vọng trở thành "tấm khiên" bảo đảm an toàn pháp lý cho giao dịch bất động sản trong kỷ nguyên số, nhưng công chứng điện tử tại Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều vấn đề cần được nhận diện và tháo gỡ.

Gia Lai mời gọi đầu tư 228 dự án bất động sản, dịch vụ và du lịch

Gia Lai mời gọi đầu tư 228 dự án bất động sản, dịch vụ và du lịch

Trong 416 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2025-2030 tại Gia Lai, lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, thương mại và du lịch chiếm số lượng lớn với 228 dự án; công nghiệp và hạ tầng công nghiệp có 63 dự án…

TP. Hồ Chí Minh xác định lại giá đất của 3 dự án ở Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh xác định lại giá đất của 3 dự án ở Thủ Thiêm

Ba dự án phải xác định lại giá đất gồm: dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính, dự án cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son), dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc và hoàn thiện trục bắc - nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm…

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực ban 24/24 để phòng chống bão

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực ban 24/24 để phòng chống bão

Bộ Xây dựng vừa có công điện số 52/CĐ-BXD gửi các đơn vị về việc triển khai quyết liện công tác khắc phục bão số 5 và mưa lũ sau bão..

Đà Nẵng hoàn thành kế hoạch xóa 12.298 nhà tạm, nhà dột nát

Đà Nẵng hoàn thành kế hoạch xóa 12.298 nhà tạm, nhà dột nát

Đến ngày 12/8/2025, Đà Nẵng hoàn thành 100% kế hoạch xóa 12.298 nhà tạm, nhà dột nát, bao gồm 7.257 nhà xây mới và 5.041 nhà sửa chữa…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Liệu một thỏi son có giá gần 200 USD phù hợp với nền kinh tế tiêu dùng hiện nay?

Tiêu & Dùng

2

Lo ngại găm giữ ngoại tệ tạo áp lực lên tỷ giá

Tài chính

3

Hợp tác đào tạo, nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược

Kinh tế số

4

Ưu tiên sửa chữa nhà ở, trường học cho người dân vùng bão

Dân sinh

5

TP. Hồ Chí Minh xác định lại giá đất của 3 dự án ở Thủ Thiêm

Bất động sản

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: