Hà Nội đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ

Địa điểm xây dựng tại các phường, xã: Đông Ngạc, Từ Liêm, Đại Mỗ, Hà Đông, Thanh Liệt, Kiến Hưng và Đại Thanh nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng thoát nước theo quy hoạch, tăng kết nối các lưu vực thoát nước để đưa về đấu nối, từng bước giải quyết ngập úng; cải thiện môi trường sống của người dân tại các phường cũng như của Thành phố...

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4377/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ- Giai đoạn I.

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ - Giai đoạn I do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư; địa điểm xây dựng tại các phường, xã: Đông Ngạc, Từ Liêm, Đại Mỗ, Hà Đông, Thanh Liệt, Kiến Hưng và Đại Thanh.

Công trình triển khai trên cơ sở các quy hoạch được UBND Thành phố phê duyệt tại các Quyết định: số 2464/QĐ-UBND ngày 16/5/2025; số 3664/QĐ-UBND ngày 04/7/2025; số 16/QĐ-QHKT-TMB ngày 02/6/2025; số 27/QĐ-QHKT-TMB ngày 30/6/2025.

Theo Quyết định này, tư vấn lập hồ sơ khảo sát; lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do Liên danh Công ty Cổ phần nước và môi trường Việt Nam và Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo; còn tư vấn thẩm tra là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng T&D Việt Nam.

Dự án thuộc nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật; cấp I; thời hạn sử dụng công trình chính theo thiết kế ≥ 50 năm. Mục tiêu nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch phân khu đô thị S3, S4, GS, tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt, Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND Thành phố.

Dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng thoát nước theo quy hoạch được duyệt, tăng kết nối các lưu vực thoát nước để đưa về đấu nối, từng bước giải quyết ngập úng; cải thiện môi trường sống của người dân tại các phường trên nói riêng và môi trường chung của Thành phố.

Dự án này có quy mô đầu tư gồm: Xây dựng kênh, cống thoát nước; Xây dựng trạm bơm; xây dựng hồ Cổ Nhuế 2 có diện tích khoảng 7,2ha. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2027 từ nguồn ngân sách Thành phố.

UBND Thành phố giao Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác của khối lượng, kinh phí; kết quả tính toán kết cấu và tính hợp pháp của hồ sơ trình phê duyệt; năng lực của các tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, lập dự án.

Cùng với đó nghiên cứu, rà soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực, cập nhật phương án đấu nối hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tối ưu về kinh tế kỹ thuật, đảm bảo khả năng vận hành đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài dự án. Thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và phối hợp thực hiện giám sát cộng đồng theo quy định,...