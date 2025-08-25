Thứ Hai, 25/08/2025

Bất động sản

Địa phương cảnh báo lừa đảo đất đai với nhiều thủ đoạn tinh vi

Thanh Xuân

25/08/2025, 13:28

Lâm Đồng và Nghệ An cảnh báo tình trạng lừa đảo liên quan đến đất đai với nhiều chiêu trò như: sử dụng mạng xã hội để đăng tin giả mạo; giả danh cán bộ gọi điện thông báo làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do “thay đổi địa giới hành chính”…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phát cảnh báo về tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực đất đai. Theo đơn vị này, hiện nay, hoạt động lừa đảo trên không gian mạng liên quan đến lĩnh vực đất đai đang diễn biến phức tạp. Do giá trị tài sản lớn, giấy tờ dễ làm giả và khó xác minh nhanh, các đối tượng đã triệt để lợi dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn phổ biến gồm: sử dụng mạng xã hội, tham gia hội nhóm bất động sản để đăng tin giả mạo; gửi hình ảnh “sổ đỏ” giả kèm hợp đồng đặt cọc; dùng CMND/CCCD giả để tạo niềm tin. Một số trường hợp khác còn giả danh chủ đất bằng cách hack tài khoản mạng xã hội hoặc khai thác thông tin rò rỉ; đăng bán với giá rẻ, yêu cầu đặt cọc gấp.

Ngoài ra, đối tượng còn lập website, fanpage quảng cáo dự án “ảo” với bản đồ quy hoạch giả, dụ khách chuyển tiền giữ chỗ trực tuyến. Đồng thời, lợi dụng thông tin quy hoạch nhằm tung tin thất thiệt, thổi giá, ép bán rẻ; làm giả hợp đồng công chứng bằng file PDF chỉnh sửa.

Trên cơ sở đó, có thể nhận diện qua một số dấu hiệu, như: giá rao bán thấp bất thường hoặc “suất nội bộ, số lượng có hạn”; giao dịch chủ yếu qua mạng xã hội, zalo, telegram; thao túng tâm lý, hối thúc chuyển tiền nhanh; không cho xem bản gốc giấy tờ, chỉ gửi hình ảnh; dự án không có thông tin trên cổng quy hoạch chính thống. Hậu quả là người dân có thể mất tiền đặt cọc, bị lộ thông tin cá nhân, gây mất ổn định thị trường bất động sản, tranh chấp kéo dài và khó thu hồi tiền, do đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng giả danh, hoặc ví điện tử không định danh.

Vì vậy, công an địa phương khuyến cáo người dân cần xác minh pháp lý đất tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cổng thông tin quy hoạch địa phương; kiểm tra uy tín chủ dự án, đơn vị môi giới; tra cứu giấy phép kinh doanh, mã số thuế; đối chiếu bản gốc CCCD, giấy tờ nhà đất trực tiếp, không chỉ giao dịch qua hình ảnh; thực hiện giao dịch tại văn phòng công chứng, tránh chuyển tiền qua trung gian mập mờ; lưu giữ toàn bộ tin nhắn, chứng từ để phục vụ cơ quan điều tra khi cần.

Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không vội vàng đặt cọc qua mạng xã hội khi chưa được xác minh pháp lý rõ ràng, tránh bị lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ Lâm Đồng, Nghệ An cũng phát đi thông báo yêu cầu người dân cần nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo. Cụ thể, lợi dụng việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, từ ngày 1/7/2025, một số đối tượng đã nhắm vào tâm lý thiếu thông tin, hoang mang của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người dân ở nông thôn ít tiếp cận thông tin chính thống, để lừa đảo đăng ký lại quyền sở hữu đất đai, nhà cửa.

Các đối tượng thường giả danh cán bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hoặc chính quyền địa phương, gọi điện thông báo người dân phải làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ nhà do “thay đổi địa giới hành chính” hoặc “cập nhật thông tin mới”. Sau đó, yêu cầu người dân nộp bản gốc giấy tờ nhà đất để “xử lý lại hồ sơ”; thu phí “hỗ trợ làm nhanh”, “phí cập nhật thông tin” với số tiền từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng. Thông báo sai sự thật rằng nếu không nộp tiền và làm lại giấy tờ kịp thời sẽ bị mất quyền sở hữu.

Để phòng ngừa những rủi ro không mong muốn, chính quyền khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân; luôn kiểm tra kỹ thông tin từ những kênh chính thống. Trường hợp có nhu cầu làm lại giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu... thì đến trực tiếp UBND xã/phường, cơ quan công an có thẩm quyền để được hướng dẫn cụ thể, tránh làm qua trung gian.

