Hà Tĩnh phát hành hồ sơ mời thầu quốc tế dự án khu đô thị hơn 7.800 tỷ đồng

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hành hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới tại phường Sông Trí. Đây là dự án có quy mô vốn lớn, được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển phía Nam Hà Tĩnh, hình thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Theo hồ sơ mời thầu, dự án được tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế. Vốn chủ sở hữu tối thiểu mà nhà đầu tư phải thu xếp không thấp hơn 1.200 tỷ đồng, với tỷ lệ tối thiểu quy định tại hồ sơ mời thầu là 3%. Thời điểm đóng thầu là 14 giờ ngày 3/11/2025.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giao Tổ trưởng tổ chuyên gia và Tổ trưởng tổ thẩm định chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo tính minh bạch và cạnh tranh.

Dự án Khu đô thị mới tại phường Sông Trí có quy mô hơn 84 ha, gồm khoảng 63 ha đất đơn vị ở và hơn 20 ha đất ngoài đơn vị ở. Diện tích đất xây dựng nhà ở khoảng 280.000 m2, với tổng diện tích sàn gần 972.000 m2. Trong đó, nhà ở thương mại liền kề chiếm hơn 222.000 m2 đất, quy mô 4 tầng, diện tích sàn khoảng 892.000 m2 với 2.596 căn; còn nhà ở xã hội dạng chung cư có khoảng 57.000 m2 đất, diện tích sàn gần 80.000 m2, xây dựng 10 tầng.

Ngoài các khu nhà ở, dự án còn bố trí quỹ đất xây dựng hạ tầng xã hội đồng bộ như trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa, trung tâm thương mại, công trình phòng cháy chữa cháy, khu thể dục thể thao, bãi đỗ xe… nhằm đáp ứng nhu cầu của cư dân và cộng đồng.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và tiền sử dụng đất) là gần 7.800 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án có quy mô vốn lớn tại Hà Tĩnh, kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản và sự phát triển kinh tế – xã hội khu vực Nam Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu dự án phải hoàn thành và đưa vào hoạt động trong vòng 05 năm kể từ thời điểm lựa chọn được nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động là 70 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Nhà đầu tư trúng thầu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý và tuân thủ quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định hiện hành khác. Đồng thời, trong quá trình triển khai, cần đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, hướng tới xây dựng phường Sông Trí thành khu đô thị kiểu mẫu, góp phần phát triển đô thị Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.