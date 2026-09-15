Đà Nẵng đứng thứ 4 /34 tỉnh, thành về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

Với sự chỉ đạo, giám sát quyết liệt của chính quyền thành phố, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng tính đến ngày 11/9/2026 đạt 11.474,048 tỷ đồng, bằng 66,74% kế hoạch Thủ tướng giao, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành của cả nước...

Thi công mở rộng lên 4 làn đường cao tốc đoạn Túy Loan-La Sơn qua địa bàn Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn (minh họa).

Báo cáo của Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao và bổ sung trong năm là 17.191,915 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hơn 3.395 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là hơn 13.796 tỷ đồng. Kế hoạch do HĐND thành phố giao tổng vốn là 18.425,709 tỷ đồng. Đến nay ngành Tài chính thành phố đã thực hiện phân bổ chi tiết 100% nguồn ngân sách này cho các đơn vị, địa phương.

Về tỷ lệ giải ngân, tính đến ngày 11/9/2026, toàn thành phố giải ngân hơn 11.474 tỷ đồng, đạt 66,74% kế hoạch Thủ tướng giao và đạt 62,27% kế hoạch HĐND thành phố giao. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương đã giải ngân hơn 1.358 tỷ đồng, đạt 40%; vốn ngân sách địa phương đã giải ngân gần 10.116 tỷ đồng, đạt 73,32%.

So với kết quả bình quân cả nước (50,2%) và bình quân của 34 địa phương (51,3%) thì Đà Nẵng đang nằm trong nhóm có tỷ lệ giải ngân cao, xếp thứ 4/34 địa phương. Đáng chú ý, trong tổng số vốn đã giải ngân, giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành tính chung toàn thành phố đạt 7.422,776 tỷ đồng, chiếm 64,69%. Đặc biệt tỷ lệ giải ngân của các ban quản lý thuộc UBND thành phố đạt cao hơn hẳn như: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên đã giải ngân hơn 1.266 tỷ đồng, đạt 75,65%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp đã giải ngân 3.285 tỷ đồng, đạt 76,28%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đã giải ngân 2.014 tỷ đồng, đạt 59,93%. Khối sở, ngành được giao 1.749 tỷ đồng, đã giải ngân 1.301,831 tỷ đồng, đạt 74,41%. Trong khi đó, khối 93 xã, phường được giao 7.088,717 tỷ đồng, mới giải ngân được 3.606,683 tỷ đồng, đạt 50,88%.

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Tài chính thành phố, tiến độ giải ngân của các dự án chưa đạt yêu cầu là do chịu tác động bởi một số khó khăn như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và xác định hồ sơ đất đai.

Công tác cung ứng vật liệu đất đắp, cát, đá xây dựng tại một số thời điểm còn thiếu cùng với việc vận chuyển vật tư, thiết bị đến các công trình thi công ở miền núi cũng gặp khó khăn do địa hình chia cắt, thời tiết cực đoan và một số tuyến giao thông xuống cấp…

Đánh giá về công tác giải ngân vốn đầu tư công của Đà Nẵng trong hơn 8 tháng qua, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố, cho biết mặc dù tiến độ giải ngân đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên, kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Giữa các địa phương, đơn vị còn có sự chênh lệch do cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan…

Để hoàn thành 100% tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công góp phàn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố đạt 2 con số trong năm 2026, ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp phải đưa nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công vào nội dung kiểm điểm hằng tháng, thường xuyên tổ chức họp chuyên đề để tập trung tháo gỡ từng vướng mắc. Đặc biệt đối với công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND thành phố giao người đứng đầu các địa phương phải chủ động, xử lý quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.