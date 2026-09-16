TP. Hồ Chí Minh dự kiến thu ngân sách hơn 881.000 tỷ đồng năm 2026

TP. Hồ Chí Minh dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2026 đạt 881.297 tỷ đồng, đồng thời bố trí hơn 1,14 triệu tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 từ ngân sách địa phương...

Ảnh minh họa - Ảnh: Trịnh Cường.

Chiều 15/9, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội do ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2026, cùng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh; lãnh đạo các sở, ban ngành Thành phố.

RÀ SOÁT, CẮT GIẢM 42% SỐ DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết thực hiện Nghị quyết số 72/NQ-HĐND, UBND TP. Hồ Chí Minh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 với tổng nguồn vốn 1.149.085,705 tỷ đồng.

Trong đó, 9.551,203 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua và Thủ tướng Chính phủ giao, gồm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án chuyển tiếp và các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021 - 2025.

Phần còn lại, tổng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn từ ngân sách địa phương là 1.139.534,502 tỷ đồng. Trong số này, 772.304,683 tỷ đồng được phân bổ chi tiết cho các dự án đủ điều kiện; 343.388,858 tỷ đồng chưa phân bổ do dự án chưa đủ điều kiện và 10.000 tỷ đồng dự phòng chung.

GRDP TP.Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,55%, cao nhất trong khoảng 10 năm qua. Tuy nhiên, cả năm 2026 dự kiến tăng khoảng 8,75%, thấp hơn 1,45 điểm phần trăm so với mục tiêu 10,2%.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Thành phố, trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách còn hạn hữu, chưa thể bảo đảm cân đối toàn bộ nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố đã chỉ đạo rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án theo ngành, lĩnh vực quản lý. Số lượng dự án trong giai đoạn 2026 - 2030 giảm mạnh so với giai đoạn 2021 - 2025, với mức cắt giảm 42%.

Giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố ưu tiên bố trí vốn cho 37 dự án giao thông trọng điểm, liên vùng, với tổng số khoảng 113.098,010 tỷ đồng. Trong đó, có 6 dự án chuyển tiếp với tổng số vốn bố trí khoảng 25.198,073 tỷ đồng; 31 dự án khởi công mới, chuẩn bị đầu tư với tổng số vốn bố trí khoảng 87.899,937 tỷ đồng.

Thành phố cũng tập trung nguồn lực đẩy mạnh phương thức đối tác công tư (PPP), phát huy vai trò “vốn mồi” của đầu tư công để thu hút nguồn lực xã hội. Dự kiến, các dự án PPP khởi công mới trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ thu hút 793.243 tỷ đồng vốn từ nhà đầu tư trên 137.252 tỷ đồng vốn ngân sách Thành phố tham gia.

THU NGÂN SÁCH 8 THÁNG ĐẠT 627.000 TỶ ĐỒNG

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng đầu năm 2026 đạt 627.370 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán Trung ương giao, 78% dự toán HĐND Thành phố giao, 77,2% dự toán sau điều chỉnh và tăng 19,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa đạt 462.961 tỷ đồng, tăng 22,8%; thu từ dầu thô đạt 41.103 tỷ đồng, tăng 30,8%; thu xuất nhập khẩu đạt 123.206 tỷ đồng, tăng 6,7%.

Năm 2027, tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố là 913.726 tỷ đồng; dự toán chi ngân sách địa phương là 418.914 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả 8 tháng và tình hình kinh tế - xã hội, UBND Thành phố dự kiến tổng thu ngân sách năm 2026 đạt 881.297 tỷ đồng, bằng 109,7% dự toán Trung ương giao, 109,5% dự toán HĐND Thành phố giao đầu năm; 108,4% dự toán sau điều chỉnh và bằng 110% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa dự kiến 654.884 tỷ đồng; thu dầu thô 55.190 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu 171.122 tỷ đồng.

“Riêng thu xuất nhập khẩu dự kiến không đạt dự toán do các ưu đãi thuế đối với xăng, dầu, nhiên liệu bay và nguyên liệu sản xuất xăng dầu có khả năng kéo dài đến hết năm 2026; nguồn cung ứng xăng dầu từ nước ngoài cũng chịu ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông. Tổng ảnh hưởng giảm thu từ các sắc thuế đối với xăng dầu ước khoảng 7.548,2 tỷ đồng”, ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết.

Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội kết luận buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Qua báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh, Đoàn công tác đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, đồng thời đề nghị Thành phố cân nhắc dự toán thu ngân sách năm 2027 phù hợp tình hình thực tế.

Việc cắt giảm 42% số lượng dự án giai đoạn 2026 - 2030 so với giai đoạn 2021 - 2025 để tập trung cho các công trình giao thông trọng điểm cần được tính toán kỹ; đồng thời có giải pháp khắc phục tình trạng một số dự án chậm tiến độ do thiếu nguyên vật liệu.

Kết luận buổi làm việc, ông Phan Văn Mãi đề nghị UBND Thành phố hoàn chỉnh báo cáo theo góp ý của Đoàn công tác; xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện mục tiêu thu ngân sách năm 2026, rà soát, nâng cao chất lượng và tính bền vững của các nguồn thu, tăng cường thu thuế còn nợ đọng.

Bên cạnh đó, đề nghị các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, khai thác hiệu quả các nguồn thu, nhất là nguồn thu từ đất đai.

Đối với kế hoạch chi ngân sách năm 2026, Thành phố cần tập trung đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Việc lập kế hoạch thu ngân sách cần dự báo sát tình hình thực tế để bảo đảm chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, Thành phố cần tập trung triển khai Luật Phát triển đô thị đạt hiệu quả, tạo động lực phát triển bền vững.