Xuất nhập khẩu Hà Tĩnh 8 tháng năm 2026: Thép giữ vai trò chủ lực, dăm gỗ tăng mạnh

Hoạt động xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh trong tháng 8/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Đáng chú ý, xuất khẩu thép và phôi thép vẫn đóng vai trò chủ lực, trong khi dăm gỗ ghi nhận mức tăng trưởng cao. Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch tăng mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu phục vụ nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn...

Cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Đức.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong tháng 8/2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 162,8 triệu USD, tăng 8,1% so với tháng trước và tăng 4,64% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 295,6 triệu USD, tăng 1,79% so với tháng trước và tăng tới 75,51% so với cùng kỳ.

Lũy kế 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh đạt 2.949,43 triệu USD, tăng 1,39% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 1.104,97 triệu USD, tăng 4,51%; nhập khẩu đạt 1.844,46 triệu USD, giảm nhẹ 0,39%.

Như vậy, cán cân thương mại của tỉnh trong 8 tháng năm 2026 tiếp tục ở trạng thái nhập siêu với mức 739,49 triệu USD, song đã giảm 6,92% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng góp chủ yếu vào tổng kim ngạch của Hà Tĩnh. Trong đó, thép và phôi thép vẫn giữ vị trí dẫn đầu.

Riêng tháng 8, xuất khẩu thép và phôi thép đạt 130,6 triệu USD, tăng 8% so với tháng trước và tăng 28,44% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 8 tháng, nhóm hàng này mang về 834,4 triệu USD, chiếm khoảng 75,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu thép và phôi thép giảm nhẹ 0,58%.

Việc thép và phôi thép tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn cho thấy hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn phụ thuộc đáng kể vào một số ngành hàng chủ lực.

Tuy nhiên, bên cạnh thép, một số mặt hàng khác đang cho thấy tín hiệu tích cực. Đáng chú ý, xuất khẩu dăm gỗ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Sau 8 tháng năm 2026, kim ngạch mặt hàng này đạt 60,4 triệu USD, tăng 46,46% so với cùng kỳ.

Hàng dệt và may mặc cũng ghi nhận mức tăng trưởng khá, phản ánh sự phục hồi của hoạt động sản xuất, xuất khẩu trong lĩnh vực may mặc. Tuy nhiên, mức tăng hiện tại vẫn chưa đủ để bù đắp phần sụt giảm trong những tháng đầu năm.

Cùng với đó, xuất khẩu thủy sản bước đầu có những tín hiệu tích cực, góp phần đa dạng hơn cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của tỉnh.

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đạt 2,2 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, tăng 10% so với năm 2025. Với kết quả hơn 1,1 tỷ USD sau 8 tháng, địa phương còn khoảng 1,1 tỷ USD để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Ở chiều nhập khẩu, Hà Tĩnh ghi nhận mức tăng khá mạnh trong tháng 8. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 295,6 triệu USD, tăng 1,79% so với tháng trước và tăng 75,51% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 1.844,46 triệu USD, giảm nhẹ 0,39% so với cùng kỳ.

Khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục đóng vai trò lớn trong hoạt động nhập khẩu của tỉnh. Riêng trong tháng 8, kim ngạch nhập khẩu từ Formosa đạt 196,5 triệu USD, tăng 0,46% so với tháng trước và cao gấp 2,4 lần cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng, nhập khẩu từ Formosa đạt 1.199,65 triệu USD, giảm 9,66% so với cùng kỳ.

Diễn biến trên cho thấy nhu cầu nhập khẩu của Hà Tĩnh vẫn gắn chặt với hoạt động sản xuất công nghiệp, đặc biệt là nhu cầu về nguyên liệu, máy móc và các loại đầu vào phục vụ sản xuất của khu vực doanh nghiệp FDI.

Quy mô nhập khẩu lớn hơn đáng kể so với xuất khẩu khiến Hà Tĩnh tiếp tục duy trì trạng thái nhập siêu. Dù vậy, mức nhập siêu 8 tháng đã giảm gần 7% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy cán cân thương mại đang có sự cải thiện nhất định.

Thời gian tới, thách thức đối với Hà Tĩnh là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời giảm mức độ phụ thuộc vào một số mặt hàng chủ lực. Việc thúc đẩy các nhóm hàng có giá trị gia tăng cao, mở rộng thị trường và nâng tỷ trọng các sản phẩm ngoài thép được xem là hướng quan trọng để tạo nền tảng bền vững hơn cho hoạt động xuất khẩu của tỉnh này.