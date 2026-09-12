Hà Tĩnh: Vốn đầu tư công tăng hơn 32%, tạo động lực cho tăng trưởng

8 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do Hà Tĩnh quản lý ước đạt 5.713,74 tỷ đồng, tăng 32,01% so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào hạ tầng giao thông, đô thị, giáo dục và các công trình trọng điểm, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương...

Lãnh đạo UBND xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) kiểm tra tiến độ các công trình xây dựng trên địa bàn. Ảnh: UBND xã Thạch Lạc

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, năm 2026, việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Các khâu từ phân bổ vốn, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ thủ tục đến bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng được các cấp, ngành triển khai đồng bộ, tạo điều kiện để các dự án đẩy nhanh tiến độ.

Riêng tháng 8/2026, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 1.279,77 tỷ đồng, tăng 3,02% so với tháng trước và tăng 35,89% so với cùng kỳ năm 2025.

Mức tăng này được hỗ trợ bởi tiến độ giải phóng mặt bằng và chi trả bồi thường tại một số dự án đạt cao trong tháng. Đặc biệt, các dự án hạ tầng tại khu vực Vũng Áng tiếp tục có khối lượng thực hiện lớn, góp phần nâng tổng giá trị vốn đầu tư công trên địa bàn.

Trong tháng 8, Dự án đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương ước thực hiện khoảng 31,5 tỷ đồng. Dự án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng hạ tầng Khu tái định cư tại phường Vũng Áng đạt khoảng 30 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Dự án Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Khê có khối lượng thực hiện khoảng 15 tỷ đồng; hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập khoảng 9 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 4.766,45 tỷ đồng, tăng 18,89% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 947,29 tỷ đồng, tăng tới 196,95%. Đây là mức tăng đáng kể, cho thấy nguồn lực đầu tư tại cơ sở đang được đẩy mạnh, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân cư.

Khối lượng vốn đầu tư thực hiện trong 8 tháng chủ yếu tập trung tại các công trình chuyển tiếp, hạ tầng giao thông kết nối vùng, đô thị động lực, giáo dục, thủy lợi và phòng, chống thiên tai. Điều kiện thi công tương đối thuận lợi trong những tháng giữa năm cũng tạo điều kiện để các chủ đầu tư và nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tại các công trường.

Cùng với đó, những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, nghiệm thu và thanh toán vốn được các cấp, ngành tập trung xử lý. Việc đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành giúp nguồn vốn được đưa vào nền kinh tế nhanh hơn, hạn chế tình trạng dự án có khối lượng nhưng chậm thanh toán.

Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và sử dụng nguồn vốn. Cơ chế chấm điểm giải ngân, gắn trách nhiệm với người đứng đầu, chủ đầu tư và ban quản lý dự án được chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

Các chủ đầu tư được yêu cầu chủ động hơn trong tổ chức thi công, thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh và đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán. Công tác kiểm tra, đôn đốc cũng được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế tình trạng dự án chậm tiến độ, kéo dài thời gian thực hiện.

Với giá trị vốn đầu tư thực hiện tăng hơn 32% sau 8 tháng, đầu tư công đang tiếp tục phát huy vai trò là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh. Không chỉ tạo ra giá trị trực tiếp từ các công trình, dòng vốn này còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới ngành xây dựng, vật liệu, vận tải, dịch vụ và nhiều lĩnh vực liên quan.

Trong những tháng cuối năm, việc tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu và thủ tục, đồng thời đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và thanh toán sẽ là yếu tố quyết định để Hà Tĩnh hoàn thành mục tiêu giải ngân, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư công và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.