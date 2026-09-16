Mưa lớn dồn dập, Thanh Hóa, Nghệ An khẩn trương ứng phó lũ quét, sạt lở

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều sông, suối ở Thanh Hóa và Nghệ An dâng cao, hàng loạt cầu tràn, tuyến đường bị ngập, chia cắt. Nhiều điểm sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa an toàn người dân...

Nước dâng cao tại tràn Tân Thủy, xã Đồng Lương, gây khó khăn cho người dân qua lại. Ảnh: Nguyễn Thuấn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong 24 giờ qua, địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 190 mm, như Thanh Tân 201,6 mm, Tam Văn 199 mm và Xuân Bình 195 mm.

Mưa lớn khiến nước tại nhiều sông, suối khu vực miền núi dâng cao, một số ngầm tràn bị ngập sâu. Tại xã Đồng Lương, nước dâng tại tràn Tân Thủy khiến việc đi lại khó khăn. Khu vực đồi Na Niếng trên tuyến đường 530B cũng xảy ra sạt lở ta luy dương, đất đá và cây cối tràn xuống mặt đường.

Đất đá và cây cối sạt xuống mặt đường tại khu vực đồi Na Niếng, xã Đồng Lương. Ảnh: Nguyễn Thuấn.

Trên Quốc lộ 15 qua bản Cặt, xã Nhi Sơn, bùn đất từ ta luy dương sạt xuống gây ách tắc giao thông. . Ảnh: CA xã Pù Nhi

Tại Km130 Quốc lộ 217, đoạn qua bản Lốc Tong, xã Trung Hạ, đất đá tiếp tục sạt xuống mặt đường, khiến giao thông bị chia cắt. Đây là điểm sạt lở đã xuất hiện từ tháng 8 và chưa được khắc phục triệt để.

Đất đá tiếp tục sạt xuống mặt đường tại Km130 Quốc lộ 217. Ảnh: Công an xã Trung Hạ

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi qua khu vực này. Tuyến đường vòng qua bản Tong - cầu bản Lầm cũ có thể được sử dụng, song cầu chỉ cho phép phương tiện cơ giới dưới 2,5 tấn lưu thông. Ngoài ra, tuyến đường 530 đi Thiên Phủ, đoạn qua bản Đe Pọng, xã Trung Hạ cũng xuất hiện sạt lở ta luy dương.

Lực lượng chức năng theo dõi, cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Công an xã Trung Hạ

Tại phường Nghi Sơn, mưa lớn trong 3 ngày khiến đất trên núi Biện Sơn bão hòa, gây sạt trượt trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến 14 hộ dân với 64 nhân khẩu tại tổ dân phố Nam Sơn.

Một nhà dân và một công trình phụ đã bị sập đổ hoàn toàn; 2 hộ bị nứt móng, tường của 11 hộ liền kề có dấu hiệu rạn nứt. Chính quyền địa phương đã sơ tán người dân, di dời tài sản đến nơi an toàn, đồng thời khoanh vùng, căng dây cảnh báo và bố trí lực lượng kiểm soát khu vực nguy hiểm.

Mưa rất to, khiến một khối lượng đất đá trên núi Biện Sơn sạt xuống nhà dân, làm sạt đổ hoàn toàn ngôi nhà của một hộ gia đình ở tổ dân phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn.

Tại xã Tân Thành, 15 điểm bị ngập, trong đó 4 tràn ngập sâu từ 0,8-1,5 m. Thôn Thành Nàng với 267 hộ, gần 1.400 người đang tạm thời bị cô lập do nước dâng.

Xã Tân Thành ghi nhận nhiều điểm ngập sau mưa lớn kéo dài.

Đáng chú ý, mực nước nhiều sông tại Thanh Hóa đang lên và đã vượt mức báo động. Trên sông Bưởi, mực nước tại trạm Thạch Quảng đạt 16,67 m, vượt báo động 3 là 0,67 m; tại Kim Tân đạt 11,08 m, trên báo động 2. Sông Âm tại trạm Lang Chánh cũng vượt báo động 2; các sông Mã, Chu, Yên và Lèn tiếp tục có xu hướng tăng.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cảnh báo trong 6 giờ tới, tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 50 mm. Có 74 xã được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún đất; trong đó 14 xã có nguy cơ ở mức rất cao.

Tại Nghệ An, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường, cầu tràn ở miền Tây ngập 30-40 cm, chia cắt các bản và khu dân cư vùng thấp trũng.

Tại xã Tam Thái, nước từ các khe, suối dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường, chia cắt 7 bản với 631 hộ, hơn 3.000 nhân khẩu cùng 2 trường học.

Mưa lũ khiến 7 bản tại xã Tam Thái bị chia cắt với 631 hộ dân.

Lực lượng chức năng xã Tam Thái túc trực tại các điểm nguy hiểm để đam bảo an toàn cho người dân.

Ở xã Quỳnh Văn, nước tràn vào một số khu dân cư thấp trũng trong tối 15/9. Lực lượng công an, quân sự được huy động hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Mưa lớn khiến nước tràn vào một số khu dân cư vùng thấp trũng tại xã Quỳnh Văn.

Lực lượng công an, quân sự hỗ trợ người dân xã Quỳnh Văn kê cao, di chuyển tài sản tránh ngập.

Lực lượng công an, quân sự hỗ trợ người dân Quỳnh Văn ứng phó với nước dâng.

Nước mưa tràn vào khu dân cư tại xã Quỳnh Văn trong tối 15/9.

Trong ngày 15/9, 5 hồ thủy điện trên địa bàn Nghệ An đồng loạt vận hành xả điều tiết nước để chủ động ứng phó nguy cơ lũ khu vực hạ du.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, người dân tại miền núi, ven sông suối và vùng thấp trũng cần hạn chế đi lại, không cố vượt qua cầu tràn, ngầm hoặc những đoạn đường có nước chảy xiết. Khi phát hiện nước dâng nhanh, đất đá sạt trượt, taluy xuất hiện vết nứt hoặc dòng chảy bất thường, cần lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm và thông báo cho chính quyền địa phương.