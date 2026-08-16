Hai dự án giao thông hơn 3.300 tỷ đồng thi công trở lại sau thời gian dài trì trệ

Hai tiểu dự án gồm đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến Đường tỉnh 514 và đoạn từ Đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân, do Sở Xây dựng Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Từ năm 2021, việc thi công phải tạm dừng do thiếu vốn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi chủ trương đầu tư và dự án được điều chỉnh, tổng mức đầu tư được tăng lên, đồng thời thời gian thực hiện hợp đồng được gia hạn đến ngày 30/11/2027.

Từ ngày 1/8, các nhà thầu đã trở lại công trường, tổ chức thi công tại những vị trí đã có mặt bằng. Dù vậy, để dự án triển khai đồng bộ, công tác giải phóng mặt bằng vẫn được xác định là nút thắt lớn nhất.

Đối với đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến Đường tỉnh 514, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 1.502 tỷ đồng, tăng hơn 530 tỷ đồng so với ban đầu, chủ yếu do chi phí giải phóng mặt bằng tăng.

Giá trị xây lắp hiện đạt khoảng 184 tỷ đồng, tương đương 47% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đã thi công đến điểm dừng kỹ thuật toàn bộ 6/6 cầu, 35/85 cống và khoảng 4 km mặt đường bê tông nhựa.

Các đơn vị thi công tập trung triển khai những hạng mục đã có mặt bằng, từng bước đưa dự án trở lại guồng tiến độ. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Đến nay, hơn 8 km mặt bằng đã được bàn giao, đạt khoảng 67% chiều dài tuyến. Phần còn lại chủ yếu đi qua các xã Tân Ninh, Xuân Du và Hợp Tiến. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 9, các địa phương cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 10 km tuyến.

Trong khi đó, đoạn từ Đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh lên 1.837 tỷ đồng, tăng khoảng 727 tỷ đồng so với ban đầu.

Giá trị xây lắp mới đạt khoảng 62 tỷ đồng, tương đương 18% giá trị hợp đồng. Khoảng 1,3 km cuối tuyến đã được đưa vào khai thác; nhà thầu cũng thi công đến điểm dừng kỹ thuật tại một số đoạn và hoàn thành 4/6 cầu.

Phần mặt bằng đã bàn giao hiện đạt hơn 5 km. Các xã Hợp Tiến, Thọ Ngọc và Thọ Bình đang hoàn thiện hồ sơ, chi trả bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho các hộ còn lại, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2026.

Tuy nhiên, tại một số vị trí, mặt bằng được bàn giao chưa liên tục, vẫn còn các hộ dân xen kẹp và những vướng mắc cục bộ. Điều này khiến nhà thầu chưa thể tổ chức thi công đồng bộ trên toàn tuyến.

Để tháo gỡ điểm nghẽn, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã phát động "Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng", phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 30/9. Đối với 94 hộ còn vướng mắc phức tạp, các đơn vị tiếp tục xử lý, nhưng phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Bên cạnh mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng cũng đang tạo áp lực cho tiến độ. Trữ lượng đất, đá, cát tại các mỏ quanh khu vực dự án chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị khảo sát, đánh giá các mỏ lân cận, đồng thời tổng hợp nhu cầu vật liệu để chủ động nguồn cung.

Đáng chú ý, ngày 7/8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định bổ sung 2 dự án vào danh mục được sử dụng đất san lấp tại mỏ đất làm vật liệu san lấp ở xã Sao Vàng. Mỏ đất này có trữ lượng khoảng 2,7 triệu m³ và thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Việc đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, vốn và vật liệu đang tạo điều kiện để 2 tuyến đường từng đình trệ nhiều năm tăng tốc trở lại. Khi hoàn thành theo tiến độ mới, các dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối từ khu vực trung tâm Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội và liên kết vùng.