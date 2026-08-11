Đại sứ Australia tại Việt Nam: 3 yếu tố then chốt hút FDI chất lượng cao

Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 - 14/8/2026.

Nhân dịp này, VnEconomy đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Australia tại Việt Nam - bà Gillian Bird. Đại sứ cho biết, hiện Australia đã có một số khoản đầu tư quan trọng tại Việt Nam. Trong lĩnh vực giáo dục, Đại học RMIT đã hoạt động tại Việt Nam hơn 25 năm với hai cơ sở lớn. Các doanh nghiệp Australia như SunRice cũng đang có những đóng góp đáng kể, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Việc gia tăng đầu tư vào Việt Nam tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu của Australia.

Đại sứ Australia tại Việt Nam - bà Gillian Bird cho rằng có ba yếu tố Việt Nam cần tiếp tục cải thiện để thu hút FDI chất lượng cao. Ảnh: Ngọc Lan

Về vai trò của Việt Nam trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Australia, tiềm năng hợp tác nhằm xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và có khả năng chống chịu tốt hơn cho cả hai nước, bà Gillian Bird khẳng định: “Đa dạng hóa chuỗi cung ứng đã trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Australia. Những gián đoạn trong thời gian qua cho thấy rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào một nhà cung cấp hoặc một thị trường duy nhất. Vì vậy, cả chính phủ và doanh nghiệp đều đang hướng tới xây dựng các chuỗi cung ứng đa dạng hơn, có khả năng chống chịu tốt hơn và bền vững hơn.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Australia có nhiều điều kiện thuận lợi để hợp tác. Hai nước đều là thành viên của ba hiệp định thương mại tự do quan trọng trong khu vực, gồm Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Các hiệp định này thiết lập những quy tắc và quy trình chung trong khu vực, qua đó góp phần tăng cường sự liên kết giữa hai nền kinh tế. Tôi tin rằng trong những năm tới, Việt Nam và Australia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng”.

Đánh giá về những yếu tố mà Việt Nam cần tiếp tục cải thiện để thu hút nhiều hơn dòng vốn FDI chất lượng cao từ Australia, Đại sứ cho biết: “Chính phủ Việt Nam đang tập trung thu hút đúng những dòng vốn đầu tư chất lượng và chúng tôi tin rằng Australia là một đối tác phù hợp cho các khoản đầu tư dài hạn và bền vững. Theo tôi, có ba yếu tố quan trọng mà các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.

Thứ nhất là sự ổn định và minh bạch của môi trường pháp lý. Các nhà đầu tư luôn mong muốn có một hệ thống quy định rõ ràng, được thực thi nhất quán và minh bạch. Đây là yếu tố quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư dài hạn.

Thứ hai là hạ tầng. Hạ tầng hiện đại về giao thông, năng lượng và hạ tầng số đều đóng vai trò thiết yếu trong việc thu hút đầu tư.

Thứ ba là nguồn nhân lực chất lượng cao. Australia có thể đóng góp tích cực trong lĩnh vực này thông qua quan hệ hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển kỹ năng giữa hai nước”.

Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD. Đồ họa: VnEconomy

Nhìn nhận về những lĩnh vực hợp tác thương mại và đầu tư có tiềm năng tăng trưởng mạnh nhất giữa Việt Nam và Australia trong thời gian tới, Đại sứ Gillian Bird cho rằng: “Một trong những lĩnh vực nổi bật là chuyển dịch năng lượng xanh. Quá trình này đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam. Năng lượng từ lâu đã là một trụ cột trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia, hiện Australia là nhà cung cấp than lớn nhất cho Việt Nam xét theo giá trị. Đồng thời, cả hai quốc gia đều đang hướng tới một tương lai năng lượng xanh hơn. Các lĩnh vực như lưu trữ năng lượng bằng pin, điện mặt trời và điện gió là những lĩnh vực Australia đang tham gia tích cực và chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội để hợp tác sâu rộng hơn với Việt Nam. Tôi tin rằng đây là lĩnh vực hai nước có thể phối hợp chặt chẽ nhờ những thế mạnh mang tính bổ trợ cho nhau”.

Đại sứ cũng nhấn mạnh, dù nông nghiệp và giáo dục là những lĩnh vực hợp tác truyền thống nhưng chúng vẫn giữ vai trò rất quan trọng và đang không ngừng đổi mới. Trong đó, nông nghiệp là lĩnh vực hợp tác lâu đời giữa hai nước và cả Australia lẫn Việt Nam đều là những quốc gia sản xuất, xuất khẩu nông sản hàng đầu. Đại sứ Gillian Bird cho rằng, đây là lĩnh vực cần tiếp tục được thúc đẩy trong thời gian tới.

Một trong những ví dụ đáng chú ý nhất là hợp tác thông qua SunRice. Australia đang triển khai chương trình hợp tác nông nghiệp rất tích cực với Việt Nam, trong đó có nỗ lực phát triển các giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng ít nước hơn và tạo ra lượng phát thải thấp hơn. Điều đó cho thấy, dù nông nghiệp là lĩnh vực hợp tác truyền thống nhưng vẫn đang không ngừng thích ứng để đáp ứng những yêu cầu và thách thức mới. Khoáng sản quan trọng và đất hiếm cũng được Đại sứ nhấn mạnh, bởi những lĩnh vực này đang ngày càng có ý nghĩa đối với nền kinh tế toàn cầu.

Đại sứ Gillian Bird khẳng định, tất cả các lĩnh vực trên đều gắn với định hướng phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thế mạnh bổ trợ giữa hai nước sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác trong các lĩnh vực này.