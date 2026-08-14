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Đà Nẵng định vị trung tâm logistics quốc tế của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

N Ngọc Anh

Chiều 13/8, tại Đà Nẵng, Bộ Công Thương phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức Diễn đàn Logistics Quốc tế Đà Nẵng 2026. Gần 600 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội và doanh nghiệp logistics trong, ngoài nước.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, thành phố có vị thế chiến lược đặc biệt, kết nối đồng thời ba không gian kinh tế quan trọng. Theo trục Bắc - Nam, Đà Nẵng nằm trên không gian kinh tế, công nghiệp và hàng hải ven biển, kết nối các trung tâm sản xuất trong nước với thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á qua Biển Đông.

Theo trục Đông - Tây, thành phố là cửa ngõ phía Đông của Hành lang kinh tế Đông Tây, nối Việt Nam với Lào, Thái Lan, Myanmar. Từ lục địa ra biển, Đà Nẵng có lợi thế hệ thống cảng biển, đặc biệt là cảng Liên Chiểu đang được đầu tư xây dựng.

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Lãnh đạo thành phố cho biết, Đà Nẵng đang xây dựng một hệ sinh thái logistics tích hợp, trong đó Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ gắn kết sản xuất, thương mại, phân phối và các dịch vụ logistics giá trị gia tăng cao. Thành phố cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, ưu tiên phát triển logistics hàng không, logistics lạnh và logistics phục vụ thương mại điện tử xuyên biên giới.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, đánh giá ngành logistics Việt Nam đã có bước phát triển tích cực, hạ tầng cảng biển và trung tâm logistics liên tục được đầu tư. Ông cho rằng Đà Nẵng hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa và thương mại quốc tế của khu vực miền Trung, cũng như khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà quản lý trong nước và quốc tế tập trung thảo luận việc hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển đồng bộ hạ tầng cảng biển, cảng hàng không; thúc đẩy chuyển đổi số toàn chuỗi logistics; phát triển logistics xanh, phát thải thấp; và tăng cường hợp tác quốc tế trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh phát triển hạ tầng chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư phát triển lâu dài tại thành phố.

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