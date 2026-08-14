Kiểm tra 22 dự án nhà ở xã hội, ngăn chặn trục lợi chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm vừa ký văn bản số 15029 /UBND-CNXD yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý những tồn tại trong kinh doanh, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại các dự án đã hoàn thành hoặc đang được quản lý, vận hành.

Việc kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi; mua bán, cho thuê, chuyển nhượng trái quy định. Đồng thời, tỉnh yêu cầu rà soát những vướng mắc liên quan đến quản lý, vận hành chung cư, bàn giao hồ sơ, tài sản chung, quỹ bảo trì và cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Sở Xây dựng Thanh Hóa được giao chủ trì hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ tại các dự án; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND cấp xã xác minh đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách.

Đáng chú ý, việc ủy quyền trong quá trình đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội sẽ được kiểm soát chặt chẽ, không để doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân trung gian chi phối, can thiệp trái quy định vào quá trình xét duyệt hồ sơ.

Các chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp đầy đủ danh sách, hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra; đồng thời lập danh sách những người đã ký hợp đồng mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội gửi Sở Xây dựng Thanh Hóa theo dõi.

Thanh Hóa cũng sẽ kiểm tra việc quản lý, sử dụng nhà ở của những người đã mua, thuê mua hoặc thuê. Các trường hợp mua không đúng đối tượng, sử dụng sai mục đích, tự ý bán, cho thuê lại hoặc cho người nước ngoài thuê trái quy định sẽ bị xử lý nghiêm, trong đó có thể bị thu hồi nhà ở.

Hoạt động tư vấn, môi giới nhà ở xã hội cũng nằm trong diện kiểm tra, tập trung vào các hành vi quảng cáo sai sự thật, tiếp tay cho việc mua bán trái quy định hoặc có dấu hiệu lừa đảo. Tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị xử lý, thu hồi giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề.

Công an tỉnh Thanh Hóa được giao chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh và xử lý hành vi lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi; tăng cường quản lý cư trú, phát hiện các trường hợp mua bán, sử dụng nhà ở xã hội không đúng quy định.

Sở Tư pháp Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm soát hoạt động công chứng, kịp thời phát hiện các trường hợp công chứng hợp đồng mua bán, lập vi bằng hoặc ủy quyền chuyển nhượng nhà ở xã hội trái pháp luật.

Sở Tài chính và Thuế tỉnh Thanh Hóa sẽ kiểm tra việc kê khai, nộp thuế, hạch toán các khoản thu từ hoạt động kinh doanh, tư vấn và môi giới nhà ở xã hội.

22 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn sẽ được đưa vào diện kiểm tra, trong đó tập trung vào việc mua bán không đúng đối tượng, quản lý và vận hành chung cư không đúng quy định.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai kiểm tra và hoàn thành trong tháng 8/2026, qua đó chấn chỉnh công tác quản lý, bảo đảm chính sách nhà ở xã hội được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định.