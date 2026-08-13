Thế giới đang bước vào một kỷ nguyên năng lượng mới, nơi mà lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở tài nguyên sẵn có, mà nằm ở sức mạnh của cơ chế và chính sách.

Tại Việt Nam, việc sửa đổi Luật Dầu khí và hoàn thiện khung pháp lý năng lượng đang đứng trước yêu cầu cấp bách: vừa phải đảm bảo an ninh năng lượng, vừa thu hút được các nguồn lực cho chuyển đổi xanh.

Trước đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, với vai trò là cơ quan báo chí kinh tế hàng đầu, cầu nối giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.

Sự kiện được định vị là diễn đàn đối thoại cấp cao với sự tham gia của đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, các hiệp hội, đại diện các doanh nghiệp/tổ chức năng lượng uy tín trong nước và quốc tế, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực pháp lý, tài chính quốc tế, dầu khí…

Đặc biệt, Diễn đàn có sự hiện diện của các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam:

- Ông Alexander Kardo-Sysoev – Đại diện Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga tại Việt Nam.

- Bà Anna Dolinina – Tùy viên phụ trách các vấn đề kinh tế, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam.

- Ông Sergei Savin – Bí thư thứ Ba, Tùy viên Báo chí, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam.

- Ông Wu Long - Bí thư thứ Nhất, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam.

- Ông Chinpau – Bí thư thứ Nhất, Tham tán Kinh tế – Thương mại, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Diễn đàn bao gồm 2 Phiên:

Phiên tham luận: gồm các bài dẫn đề về những vấn đề cốt lõi liên quan đến chủ đề của Diễn đàn:

1. Những điểm mới trong luật Dầu khí đang sửa đổi tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa XIV

Diễn giả trình bày tham luận: Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

2. Thực trạng ngành năng lượng Việt Nam và các điểm nghẽn chính sách

Diễn giả trình bày tham luận: Ông Nguyễn Hùng Dũng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội dầu khí Việt Nam

3. Xu hướng năng lượng toàn cầu và tác động đối với Việt Nam

Diễn giả trình bày tham luận: TS. Bùi Trọng Thoan, Đại diện Nhóm nghiên cứu chiến lược Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy

4. Hoàn thiện Dự thảo Luật Dầu khí: Từ tháo gỡ điểm nghẽn đến kiến tạo môi trường đầu tư cạnh tranh

Diễn giả trình bày tham luận: Ông Đoàn Văn Thuần – Trưởng phòng Kinh tế và Thị trường - Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Dầu khí - Viện Dầu khí Việt Nam

5. Thúc đẩy tăng trưởng xanh: Bài toán năng lượng mới trong kỷ nguyên Ai và Net Zero

Diễn giả trình bày tham luận: Ông Juhern Kim - Giám đốc Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) tại Việt Nam.

Phiên thảo luận: với chủ đề: “Từ thể chế đến thực thi: Kiến tạo nền năng lượng cạnh tranh và bền vững” sẽ là cuộc đối thoại thẳng thắn giữa các khách mời:

- Ông Nguyễn Hùng Dũng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội dầu khí Việt Nam

- Ông Marc Knapper – Thành viên Tổ tư vấn Trung tâm tài chính TP. Hồ Chí Minh – VIFC

- Ông Bùi Đào Thái Trường, Tổng giám đốc Roland Berger Việt Nam

- Bà Vũ Yến Hằng - Chủ tịch Minh Triết Capital JSC

- Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty luật Anvi, Trọng tài viên VIAC.

Trong bối cảnh Việt Nam đang ở giai đoạn quan trọng của lộ trình Net Zero và sự bùng nổ của hạ tầng dữ liệu phục vụ AI, một hành lang pháp lý thông thoáng và minh bạch chính là “nguồn năng lượng” quan trọng nhất để thu hút đầu tư.

Những ý kiến tâm huyết và các đề xuất giải pháp từ các chuyên gia hàng đầu tại diễn đàn sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan lập pháp, quản lý nhà nước xem xét, hoàn thiện hệ thống luật pháp về dầu khí và năng lượng. Qua đó, không chỉ giúp giải quyết các bài toán ngắn hạn về an ninh năng lượng, mà còn khẳng định vị thế cạnh tranh của Việt Nam trên bản đồ kinh tế xanh quốc tế.

Sự kiện có sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)

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