Hải Phòng chỉ đạo bám sát kịch bản, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng mới đạt 39,7% kế hoạch, Hải Phòng yêu cầu các đơn vị, địa phương bám sát kịch bản, đảm bảo hết năm giải ngân được 100% kế hoạch Thủ tướng giao…

Ngày 11/8, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết với kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế còn không ít tồn tại, hạn chế, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở ngành, đơn vị, địa phương bám sát kịch bản đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công cũng như tốc độ tăng trưởng kinh tế đảm bảo theo mục tiêu kịch bản đã xây dựng.

NHIỀU CHỈ TIÊU KINH TẾ CÒN THẤP HƠN MỤC TIÊU

Theo báo cáo của UBND TP. Hải Phòng, tính đến ngày 20/7/2025, toàn thành phố giải ngân vốn đầu tư công được 15.566 tỷ đồng, bằng 43,4% kế hoạch vốn Thủ tướng giao (35.893 tỷ đồng) và 39,7% kế hoạch vốn UBND thành phố giao (39.195 tỷ đồng).

Tổng thu ngân sách nhà nước thành phố 7 tháng đầu năm ước đạt 112.748 tỷ đồng, đạt 76,5 dự toán Trung ương giao, đạt 68,3% chỉ tiêu phấn đấu và bằng 127,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) luỹ kế 6 tháng đầu năm đạt trên 209.600 tỷ đồng, tăng 11,2% (gấp 1,5 lần bình quân cả nước, xếp thứ 2/34 tỉnh thành phố, dẫn đầu 6 thành phố trực thuộc Trung ương và vùng đồng bằng sông Hồng.

Theo đánh giá của UBND TP. Hải Phòng, qua 7 tháng đầu năm 2025, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung tháo gỡ. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 11,2% thấp hơn 1,15% so với mục tiêu về tỷ lệ tăng trưởng cả năm, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài mới đạt trên 23%, sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt trên 40% kế hoạch năm, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn mới đạt gần 45% kế hoạch năm.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt 39,7% so với kế hoạch thành phố giao, thấp hơn kế hoạch (42,8%). Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng tăng 14,35% so cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra cho cả năm (16,8%). Thu hút FDI 7 tháng mới đạt gần 1,9 tỷ USD, bằng 34,5% mục tiêu cả năm 2025.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng và thi công tại một số dự án chưa đảm bảo tiến độ yêu cầu như dự án xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ – Hưng Đạo – đường Bùi Viện, dự án xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận, dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

UBND TP. Hải Phòng yêu cầu trong các tháng cuối năm, các sở ngành địa phương khẩn trương thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà UBND thành phố đã giao, căn cứ kịch bản giải ngân vốn đầu tư công, kịch bản tăng trưởng của thành phố, xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng tuần, tháng, quý, xác định tiến độ, nội dung công việc triển khai bảo đảm hiệu quả, sát thực tiễn.

UBND TP. Hải Phòng giao Sở Tài chính theo dõi sát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng, đôn đốc các đơn vị, địa phương không đảm bảo theo kế hoạch, đảm bảo cuối năm giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Những cơ quan đơn vị không hoàn thành giải ngân theo kế hoạch được giao thì thủ trưởng cơ quan đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.

THÀNH LẬP KHU THƯƠNG MẠI TỰ DO QUÝ 3 NĂM 2025

UBND TP. Hải Phòng giao Sở Tài chính xây dựng kế hoạch chi tiết về thành lập khu thương mại tự do tại Hải Phòng đảm bảo thành lập trong quý 3 năm 2025, khu kinh tế chuyên biệt trong năm 2025. Đồng thời, chủ trì phối hợp với Thuế thành phố nghiên cứu các giải pháp tăng thu ngân sách nhằm đáp ứng tình hình mới, rà soát cơ chế giao nhiệm vụ thu ngân sách và tỷ lệ điều tiết hợp lý cho các xã, phường, đặc khu nhằm tạo động lực khuyến khích cấp xã chủ động khai thác nguồn thu.

Sở Tài chính còn được giao rà soát, tổng hợp đề xuất danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, ưu tiên cho các dự án kế nối giao thông phía Đông và phía Tây thành phố, các dự án động lực tăng trưởng. Ngoài ra, sở này chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu thầu các dự án có sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách, yêu cầu chủ đầu tư dự án ngoài ngân sách cam kết tiến độ thực hiện, trường hợp không đảm bảo tiến độ đề xuất thành phố xem xét thu hồi dự án.

Sở Xây dựng có trách nhiệm khẩn trương tham mưu kế hoạch cải tạo sửa chữa, bố trị trụ sở làm việc, trung tâm phục vụ hành chính công 114 cấp xã, hoàn thiện phương án đầu tư tuyến đường trục đô thị kết nối từ nút giao quốc lộ 10 - Nguyễn Trường Tộ đến nút giao vành đai 1 Hải Dương và đường dẫn cầu Bùi Thị Xuân, phương án kết nối giao thông từ sân bay Gia Bình đến cảng Lạch Huyện (phối hợp cùng Sở Tài chính đề xuất hình thức đầu tư).

Ngoài ra, Sở Xây dựng còn chịu trách nhiệm rà soát, lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố và các cấp quy hoạch đô thị, nông thôn sau hợp nhất, tham mưu cho UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chung thành phố.

UBND TP. Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng bảng giá đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai 2024 để ban hành trước ngày 1/1/2026, xây dựng kế hoạch chi tiết để đẩy nhanh tiến độ giao đất, cho thuê đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, xác định và thu tiền sử dụng đất, nhất là các dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bảo đảm hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách được giao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng có trách nhiệm phối hợp với Thuế thành phố rà soát lên danh mục toàn bộ các dự án còn nợ tiền sử dụng đất có kế hoạch đôn đốc, xử lý theo thẩm quyền để thu nộp đầy đủ vào ngân sách.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển mới thành lập. Ban này chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch triển khai các công trình, dự án theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định kết quả trúng đấu giá và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư được trao.

Ban Quản lý Khu kinh tế chủ động tiếp cận, làm việc với nhà đầu tư tiềm năng để thu hút thực hiện các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, phối hợp hướng dẫn nhà đầu tư quan tâm đẩy nhanh thủ tục triển khai các dự án trọng điểm như các bến cảng giai đoạn khởi động thuộc khu bến cảng Nam Đồ Sơn, nhà máy điện khí LNG, phấn đấu hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và khởi công trong năm 2025.