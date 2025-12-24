Đảng ủy VUSTA trao huy hiệu Đảng và tổng kết công tác năm 2025

Ngày 24/12, Đảng ủy cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng và tổng kết công tác năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh nhấn mạnh huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng cho những cá nhân có đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng Đảng, ghi nhận những năm tháng cống hiến của các đảng viên.

Theo ông Phạm Ngọc Linh, năm vừa qua tập thể đảng bộ cơ quan đã đoàn kết, quán triệt, thực hiện các quy định mới của Đảng trong bối cảnh mới.

Với tinh thần đó, ông Phạm Ngọc Linh mong rằng trong năm 2026 – một năm có nhiều thay đổi với cả cơ hội và thách thức, tập thể Đảng bộ sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức đảng, lãnh đạo tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần vào sự phát triển chung của VUSTA.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Đảng ủy cơ quan VUSTA đã trao huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên 65 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên 55 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên 50 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên 45 năm tuổi Đảng; 12 đảng viên 40 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Cùng ngày, Đảng ủy cơ quan VUSTA đã tổ chức tổng kết công tác năm 2025, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VUSTA, đã trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả công tác năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ 2026.

Theo đó, năm 2025, Đảng ủy VUSTA luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc.

Năm 2025, Đảng ủy đã ban hành 521 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động trong và ngoài Đảng bộ (trong đó 06 Nghị quyết; 08 Chương trình; 14 Kế hoạch; 05 Quy chế; 80 Quyết định; 13 Kết luận và 395 các văn bản khác);

Lãnh đạo VUSTA trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên..

Tổ chức 32 phiên hội nghị Ban Thường vụ (thường kỳ và đột xuất), 13 phiên hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (thường kỳ và đột xuất); 05 phiên họp Thường trực Đảng ủy; các cuộc họp Ban Thường vụ duyệt đại hội các chi bộ trực thuộc, cho ý kiến vào các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ; các hội nghị quan trọng để kịp thời triển khai nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng của Cơ quan Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam và tổ chức đảng trực thuộc, đạt kết quả nổi bật.

Ngày 21/7/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức trọng thể với sự tham dự của 135 đại biểu chính thức, đại diện cho 743 đảng viên thuộc 56 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Liên hiệp hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 đồng chí (trong đó Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, 01 Phó Bí thư Thường trực, khuyết vị trí Bí thư Đảng ủy); Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 05 đồng chí (trong đó gồm Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và 03 ủy viên).

Quang cảnh hội nghị.

Trong chuỗi sinh hoạt chính trị đặc biệt này, ngày 07/11/2025, Đảng ủy Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức hội thảo "Góp ý Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng". Gần 150 đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất những giải pháp, kiến nghị cụ thể, tâm huyết.

Năm 2025, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo VUSTA chủ động, tích cực triển khai công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; góp ý chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học và công nghệ, công nghệ và môi trường; truyền thông và phổ biến kiến thức; thi đua khen thưởng; tổ chức các giải thưởng, hội thi, cuộc thi và thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế;

Tiếp tục thực hiện các Chương trình phối hợp công tác với Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2030; với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội giai đoạn 2021-2026; với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội giai đoạn 2021-2026; với một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực các chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hội Việt Nam mà Đảng và Nhà nước đã giao.